MLB／取代張育成的菜鳥 守護者岡薩雷茲攻守很有料

克里夫蘭守護者六月拉出一波長紅戰績（創下21戰17勝高潮），勝率一度以毫釐之差「超車」明尼蘇達雙城、攻佔分區第一，之所以勝少敗多，近期挺身而出的亮點不少，外野手岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）就是其一，本月累積敲出24支安打，排名全隊第五。

而岡薩雷茲和台灣選手張育成還有關鍵命運交錯：美國時間5月26日，守護者正是將已經沒有選擇權的張育成給DFA，以騰出空間給潛力新秀岡薩雷茲，一進一出，最後也形成張育成轉戰海盜的發展際遇。

來自多明尼加的岡薩雷茲，幼時偶像曼尼（Manny Ramirez）就待過印地安人，如今他用實際表現證明守護者的眼光並沒有看走眼，24歲的他，今年春訓就開轟並附帶接近三成的打擊率，開季後在3A出賽41場，有9支全壘打、33分打點以及0.282/0.308/0.506打擊三圍。儘管2018年曾在1A單季13轟，不過岡薩雷茲擊球型態偏向「安打型」，直到去年才真正大放異彩，憑藉旺盛火力吸引眾人目光─在2A、3A共121場出賽、敲31轟，數據是驚人的0.293/0.329/0.542，其中18轟是在3A擊出，在所屬聯盟與白襪3A的「漢堡哥」柏格（Jake Burger）並列第九多。

岡薩雷茲在小聯盟展現優異的長打火力，等他能適應大聯盟環境之後，有機會成為球隊未來的中心打者。 美聯社

盼了許多年頭才等到大聯盟機會，岡薩雷茲在大聯盟亮相的生涯首打席，便從老虎左投史庫柏（Tarik Skubal）手中敲出安打，有趣的是，後來張育成本季的首安，挨打苦主同樣是史庫柏，或可謂棒球之神安排的巧合。岡薩雷茲生涯首戰的第九局，再加碼演出生涯第一支長打：棒打強力後援索托（Gregory Soto）的反方向二壘安打。

岡薩雷茲延續好手感，生涯前5場出賽都敲安，其中4場單場雙安，生涯前15戰有14場敲安，包括一場對運動家4打數4安打的火燙表現，絲毫不見菜鳥打者的生澀狀態，打擊率一度來到0.417，「前15場出賽敲出25支安打」更立下隊史新紀錄，原紀錄是「15場24安」，由1991年路易斯（Mark Lewis）和1936年威特利（Roy Weatherly）共同保持。

守護者另一位注目新人史蒂文．關（Steven Kwan）過往和岡薩雷茲有豐富的並肩作戰經驗，對於岡薩雷茲的好表現，關一點都不意外，大力稱讚：「他很成熟、很穩定，對棒球的態度很積極、很投入，是我看過最傑出的打者之一，我能想像投手會很討厭和他對決。」總教練法蘭柯納（Terry Francona）也形容他：「很享受比賽，岡薩雷茲的認真與熱情，為球隊帶來良好的化學效應。」

小聯盟時期，岡薩雷茲的盜壘次數雖然不多（目前在大聯盟還沒嘗試盜壘），但衝刺速度（Sprint Speed）屬於頂尖群之一，在壘間能發揮威脅性，此外，鎮守右外野的他，臂力屬於上乘，曾經傳過逼近百哩的「雷射肩」將跑者阻殺在本壘，締造自從外野助殺球速被詳實記載以來的隊史紀錄，攻守兩端都提供球隊莫大幫助。

岡薩雷茲上大聯盟後還沒有嘗試任何盜壘，不過他的衝刺速度是相當的快。 美聯社

告別舊隊名的守護者，季前並沒有特別被外界看好，但隨著岡薩雷茲的異軍突起、牛棚有摩根（Eli Morgan）與克拉斯（Emmanuel Clase）把關，以及拉米瑞茲（Jose Ramirez）的史詩級表現，闖進季後賽名單，並非癡人說夢。

註：本文數據截至台灣時間6月29日賽前。