女棒四連霸／顏良吉帶兵有眉角 培養素人國手是成就

「接棒未來女子棒球隊」近期在全國女子棒球錦標賽奪下四連霸，取得亞洲盃代表權，相當風光，總教練顏良吉在帶完亞洲盃後將轉任顧問，回歸一開始帶隊的向日葵，他至今在女棒耕耘12年，在教學上有自己一套。

顏良吉曾是興大附農棒球隊教練，自2010年開始義務帶領向日葵女子棒球隊，4年前加入接棒未來女子棒球隊，3年前成為教頭，這4年接棒未來都在選拔賽掄元，兩支球隊有著截然不同的體質，但都有顏良吉共同「快樂打球」的理念。

現今女棒多由女壘轉型而成，科班出身的顏良吉算是較早期接觸女棒的教練，由於男、女棒都帶過，在教球上能夠有不同經驗談，他認為，學生棒球教育更嚴格，比較一板一眼，女棒則是成人較多，彈性空間較大，且大部分人都有正職工作，練習時間較少，更珍惜練球時光。

男女生先天生理上的差異，也是帶女棒時得注意的部分，顏總說，像是訓練時間，女生要拉長，因為中間要休息喝水的時間多，且熱身不要太久，避免消耗太多體力，而男生則是體能較好，熱身可以久一點，訓練時間不用這麼長，效率比較高。此外，女生由於有生理期，要了解她的身體狀況，比賽期就會輪替下場比較適合。

男女生理有別，女棒訓練上有許多特別要注意的部分。 顏良吉／提供

至於女生的心理狀態也要考量到，顏良吉表示，男生如果沒被排下場，選手自己就會知道能力不夠好，但在帶女生就要注意這些細節，「像是平時排她先發，今天換人，就會私下跟這名選手講清楚教練的用意，心態上安撫好，讓她們了解，不要有心結。」

而女生力量較小，打棒球的距離比起壘球要長很多，大多數的球員在盜壘、阻殺、牽制上比較難做到像男子棒球的水準，因此很難看到像雙殺之類的守備，顏良吉說，接棒未來特別注重守備，像是快速牽制二壘，或是注意對手離壘，「守備好不會被大量得分。」

在女棒帶隊12載，顏良吉最成功的例子就是培養出素人國手張甄芸，自高中開始打棒球，曾站上過黑豹旗舞台，之後向日葵開始磨練，跟著球隊征戰國際賽，到後來加入接棒未來，兩度入選國手，球速可達110公里，顏良吉一路看她成長，「從一開始牽制都不會，從失敗中學習，她這七年來進步很多，不管她以後打不打球，都是她美好的回憶。」

兩度入選國手、非科班出身的張甄芸可以說是顏良吉培養出最成功的例子。 王婉玲／攝影

自接棒未來完美轉身後，顏良吉未來回歸向日葵後也想再發掘下一個素人國手，像是王暄婷、邱雯婕兩人就是他眼中的潛力股，「揮臂順、速度有，身材纖瘦，可以培養看看，希望讓更多素人女孩子投入女棒。」

「義務推廣女棒是我一輩子都會努力的事，不管在哪個位置，我依然還是12年前的那個我，犧牲、奉獻、陪伴，每一個熱愛棒球的女孩。」顏良吉說道。