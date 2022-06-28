NBA,／厄文是否與籃網續約 牽動杜蘭特未來去向

里拉德（Damian Lillard）宣布效忠波特蘭拓荒者隊，不代表他不在乎冠軍戒指，全世界都知道他需要一位超級巨星做搭檔。如今，蔡崇信的布魯克林籃網隊處於分崩離析，這位聯盟數一數二的明星不放過出手機會，向杜蘭特（Kevin Durant）頻拋媚眼。

不走官方路線，里拉德上周六是透過社群媒體Instagram說故事。妙的是，這則透過PS他和杜蘭特並肩作戰的照片貼文，只出現一下子就被刪除。看來里拉德不僅在籃球、音樂具備天賦，甚至在市場行銷也有兩把刷子，他的限時貼文已經在籃球界炸開，照片還被媒體、拓荒者隊的隊友截下來存檔。

與里拉德同隊的中鋒中鋒大將諾基奇（Jusuf Nurkic），就是截圖轉文的其中一人，因此相關訊息一傳十、十傳百傳遞。先不論真假，這顯示籃網隊的茶壺風暴主角，其實是杜蘭特這一號人物，而非製造麻煩、拒絕上場比賽的厄文（Kyrie Irving）。籃網隊上季被看好為奪冠勁旅之一，但隨著厄文因拒打疫苗無法登場、哈登（James Harden）季中出走，核心陣容大搬風，進而被波士頓塞爾蒂克隊淘汰，這讓接受厄文徵召的杜蘭特續留紐約，充滿了不確定變數。

各球團渴望的交易對象並非厄文，而是與他搭檔的杜蘭特(中)，拓荒者隊的看板人物里拉德(左)甚至透過社群媒體非正式招募。 歐新社資料照片

厄文和杜蘭特的組合以失敗告終，兩人再聚首亦難以恢復競爭力，尤其是厄文的態度讓籃網高層失去耐心，所以是否續留缺乏競爭力的球隊，杜蘭特要做決定並不困難。轉戰西區頭奔波特蘭，確實是有交易空間，儘管拓荒者隊得付出龐大的代價。首先，該隊要拿出什麼包裹換人？幾個首輪選秀權、幾位核心要角，這都需要談攏，再來是杜蘭特2022-23年薪資4414萬美元、2023-24年為4764萬美元、2024-25年要5117萬美元，最後一個合約年也就是2025-26年更來到5470萬美元，若拓荒者隊吃得下去無妨，尤其里拉德相較厄文的心智比較正常，兩人配對很可能顛覆聯盟勢力版圖。

我們可確定的是，布魯克林籃網隊的佈局是一團糟，主要是被厄文掐著脖子走。如今，這位言行古怪的後衛要一紙新約，他也許與籃網續約、或選擇跳出合約去自由市場，亦有可能要求球團將其交易出去。籃網方面，當然是期盼杜蘭特、厄文再衝一波，只是雙方癥結在厄文有他想要的條件，這條件籃網隊未必接受，最終選項就是先簽後換再送走。

體育媒體The Athletic 的專欄作家Shams Charania披露，杜蘭特的確觀察厄文和籃網續約進度，藉此考慮個人去留。ESPN頻道的記者Zach Lowe 表示，籃網隊也在為杜蘭特交易案制定計畫，列出幾支可能的隊伍如鳳凰城太陽隊、波士頓塞爾蒂克隊、邁阿密熱火隊等，可確定的是若杜蘭特端上談判桌，主動去電的絕對超過這三隊。

美國各大媒體猜測可能納入杜蘭特(右)交易的隊伍名單，比較有機會敲定的有太陽隊、塞爾蒂克隊和熱火隊。 歐新社資料照片

太陽隊有三人可換杜蘭特，布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）和艾頓（Deandre Ayton），若搭上2023 年及之後的選秀權，應有機會讓籃網隊點頭。至於塞爾蒂克隊可送出的籌碼，應該是以布朗（Jaylen Brown）當主菜，加上幾位配角、選秀權與籃網隊上談判桌。至於熱火隊較可能端出赫洛（Tyler Herro）和一干人匹配薪資，但我猜籃網隊想要的是阿德巴約（Bam Adebayo）。新的球季還沒開打，球團經理人已經就未來積極佈局，也許籃網隊開季會出現截然不同的新陣容。