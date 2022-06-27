長打力練到頂卻打不出成績 張育成面臨重大瓶頸

五月底遭守護者指定轉讓（designated for assignment），三天內就被海盜網羅的旅美小將張育成終於在6月14日轟出本季第一發全壘打。去年的張育成也是在六月首開紀錄，之後161個打數就轟出9發全壘打，甚至在八月底一度連三場比賽將球轟出牆外，並且在守護者（當時還叫印第安人）的閉幕賽轟出全隊最後一發紅不讓（也是印人去年拿下的最後兩分），為這個大有斬獲的球季畫下完美句點。

不但上一季表現有如倒吃甘蔗（上半季OPS只有.498、下半季上升到.857，八月更打出驚人的.323/.364/.871打擊三圍），張育成在今年春訓又再接再厲交出亮眼的成績單（打擊三圍.306/.342/.583），季前台灣球迷無不對本季的張育成寄予厚望，期待他能整季站穩先發，成為史上第一位達成這項成就的台灣打者。但誰也沒想到就在短短兩個月後，張育成反倒落得遠走他隊的下場。

張育成去年球季有不錯的收尾，今年春訓又打得相當火熱，但沒想到手指受傷被下放3A，接下來又染疫，再回大聯盟時打擊手感完全冷掉。 中央社資料照片

這其中自然有運氣成份存在。如果不是開季不幸染疫，花了將近一個月的時間才重返球隊，開幕賽擔任先發二壘手的張育成本季命運或許會大為不同。但等到他在農場調整完畢重返大聯盟時，本季大有長進甚至可能入選明星賽的23歲新星西門內斯（Andres Gimenez，目前勝場貢獻值（WAR）2.5高居美聯二壘手第一）早已站穩二壘。上一季張育成常駐的一壘位置（先發41場）也已被更年輕且開季表現出色的奈勒（Josh Naylor）跟米勒（Owen Miller）所瓜分。至於游擊跟三壘分別有守護者重點培養的羅沙里歐（Amed Rosario）跟神主牌拉米瑞茲（Jose Ramirez）鎮守，當然更沒他的份。再加上張育成的下放選擇權（options）已被用完，最後遭到指定轉讓也就毫不意外。

一壘手奈勒對右投手打得非常出色，在季初就站穩先發位置，打擊低迷的張育成難與他競爭。 美聯社

除了染疫、隊友表現傑出等不可控因素外，張育成上場打擊時運氣也是奇差無比。目前他的場內安打率（BABIP）僅有.217，遠低於去年的.281。如果看進階數據，其實張育成今年的.279「預期加權上壘率」（xwOBA，從擊球品質推算出的上壘率）跟去年（.282）根本相差無幾。而且跟上一季相比，他獲保送的比例也增加不少（從去年的4.4%上升到7.3%，雖說本季樣本數並不算多）。根據季前ZiPS等預測球員表現的數據來看，張育成應該還是個OPS跟去年（.693）差不多在.700上下、可望轟出十多發全壘打的打者，怎麼看也不至於像現在打擊三圍只有.158/.289/.263、長打率還不及上壘率的淒慘模樣。

問題就出在張育成這一季的長打力其實是有所進步——他的擊球初速已經上升到生涯新高的89.9英哩，並且高於大聯盟平均的88.4英哩——但打出去的每每落在有人守備的區域，這才導致他的BABIP如此之低。更要命的是，不知是不是因為上一季追求長打成效不錯（.198的純長打率（ISO）位居全聯盟前三分之一），今年張育成把打擊仰角調得更高——從19.1度拉昇到接近「神鱒」楚奧特（Mike Trout，24.5度）的24.2度——然而我們都知道，除了仰角這兩人的打擊能力根本不是同一個等級。

張育成(右)本季特別提高打擊仰角想要有更多的全壘打，結果換來.125的超低打擊率，以及48打數24次的超高三振率。 美聯社

仰角大幅提高，張育成打出飛球的比例自然水漲船高——從上一季的27.2%暴漲到本季50%。儘管這些飛球有不少確實打得相當結實，張育成本季包括擊中「甜蜜點」的比例（Sweet Spot%，去年跟今年分別是37.9%、50%）、強勁擊球率（HardHit%，從33.7%上升到37.5%）、出色擊球率（Barrel%，從7.1%上升到12.5%）…幾乎所有你能想到跟擊球強度有關的進階數據全都有所提昇，但是這些出不了牆的強勁飛球幾乎全進了外野手的手套。

眾所周知，打者如果打出強勁滾地球，還可能因為穿出內野防區形成安打，就連軟弱滾地球都有機會靠內野手站位較遠、打者腳程夠快形成內野安打。但如果打成飛球——尤其是角度偏高、滯空時間太長的飛球，除非有足以將球掃出牆外的怪力，否則幾乎毫無例外只有出局的份。一向被視為頂多是「長槍」等級（美國球探也認為他的蠻力（Raw Power）只有聯盟平均水準）的張育成，長打力其實已經到頂，一味追求飛球可能適得其反，只會擊出更多無謂的高飛必死球，反不如他過往的打擊型態更有破壞力。

張育成想要在大聯盟待得更久，應該先想辦法提升上壘率，全壘打常常是可遇而不可求。 路透社

張育成早已是在大聯盟發展最成功的台灣打者，然而隨著年齡漸長（再過一個多月就將滿27歲）、球技定型，他的發展很可能也已達上限。如果無法交出夠好的打擊成績，很快就會被無情的大聯盟修羅場淘汰。當然，過去不是沒有像道奇三壘手透納（Trea Turner）這種26歲後才大有突破成為一流打者的先例，但這畢竟只是鳳毛麟角。大聯盟的競爭正是如此殘酷，身為台灣球迷，只能期望張育成能走出本季一連串的厄運，早日找到真正屬於自己的打者之路。