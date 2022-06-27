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日職／阪神的失敗投資不僅陳偉殷 低薪族反倒大豐收

聯合新聞網／ Hiyan
阪神虎與陳偉殷的兩年合約共值400萬美元，但僅僅換來1勝，代價可說是相當昂貴，之前馬林魚付給陳偉殷1300萬美元，至少還換來13勝。 聯合報系資料照片
阪神虎與陳偉殷的兩年合約共值400萬美元，但僅僅換來1勝，代價可說是相當昂貴，之前馬林魚付給陳偉殷1300萬美元，至少還換來13勝。 聯合報系資料照片

旅日左投陳偉殷在6月21日遭到阪神虎隊指定讓渡，如果一星期之後沒有其他球團接觸，他將成為自由契約球員，形同退團，結束兩年的虎軍之旅。

陳偉殷2021年以兩年合約、年薪200萬美元加入阪神，卻因肩傷長期待在二軍，去年只投出1勝，今年則未在一軍出賽過，這兩年為阪神虎隊提供的戰力相當有限，也與阪神當初的期待出現極大落差。

阪神當初網羅陳偉殷的主要考量在於賈西亞（Onelki García）解約、高橋遙人常受傷、岩田稔年紀大，先發缺左投情況下所做的補強。結果這兩年球季下來，被評為素質一等一，甚至有井川慶接班人的高橋遙人，依然為傷所苦，去年雖然投出4勝2敗、防禦率1.65的優異成績，不過春訓就受傷直到9月才在一軍出賽，整季例行賽只投7場，還包括連續2場完封，更加讓人惋惜：「如果高橋身體狀況是好的話，即使只是出賽半季，可能阪神最後的戰局會截然不同！」今年高橋遙人更慘，季前動了Tommy John手術，整季報銷。

至於老將岩田稔則在去年底就引退。阪神今年補進的兩名新洋投凱勒（Kyle Keller）、威克神（Aaron Wilkerson）都是右投手，沒有補進新的外籍先發左投，這兩年最大的先發左投補強是2020年底選秀會第二指名JR東日本出身的左投伊藤將司。他在去年菜鳥球季就投出10勝、防禦率2.44，今年也已經有4勝2敗、防禦率2.15更上一層樓，穩定朝菜鳥球季起連續兩季10勝的目標邁進。

威克神曾經被中華職棒的球團相中，雖然MLB成績平平，年薪也不高，不過今年在阪神表現不俗，已經拿下4勝。 擷圖自阪神虎官方推特
威克神曾經被中華職棒的球團相中，雖然MLB成績平平，年薪也不高，不過今年在阪神表現不俗，已經拿下4勝。 擷圖自阪神虎官方推特

阪神目前的先發輪值，包括青柳晃洋、甘凱爾（Joe Gunkel）、西勇輝、西純矢、威克神，或是連兩年10勝、目前還在二軍調整的秋山拓巳，雖然質與量都是聯盟頂尖，但相當缺乏左投，如果沒有伊藤將司將會更加單薄。就這一點來分析，陳偉殷兩年只投出1勝，對阪神虎來說是戰力編成上的一大失算。

不過，阪神失算的還不只如此。阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）以及小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）這兩名與陳偉殷「同期入團」，加盟第二年的洋將年薪都超過2億日圓，但成績都遠不如預期，對阪神來說也是相當傷。尤其是小羅哈斯去年整季只有0.217打擊率、8支全壘打、OPS0.663的成績，經過一年的適應之後今年不見好轉，而且反而更慘，至今出賽39場，只有0.176打擊率、3支全壘打、OPS0.652，只能偶爾以代打身分上場。加上效力第四年的馬提（Jefry Marté）因傷只打了18場比賽，打擊率同樣不到2成（0.197）。在大山悠輔、佐藤輝明兩大本土主砲崛起的情況下，外籍洋砲卻毫無貢獻，讓阪神被迫在季中找來2020年短暫在歐力士效力過，但實力不明的多明尼加籍內野手羅德里奎茲（Aderlin Rodriguez）。

至於阿爾坎塔拉雖然本季轉往中繼，擔綱勝利方程式一員貢獻了15次中繼成功，不過與他加入阪神前一年在韓職斗山熊投出20勝2敗的無雙表現相比還是有極大落差，更是不符年薪超過2億的身價。加上賈西亞2019年從中日龍轉隊到阪神虎之後，兩年合計只拿下8勝，2020年只有2勝6敗、防禦率4.42，年薪也高達1億7000萬日圓左右。

對照這一路下來的高薪洋將，無論是2019年以5,500萬日圓簽下的甘凱爾（Joe Gunkel），或是今年7,300萬日圓的威克神（Aaron Wilkerson）。甚至已經投回大聯盟，身價已達600萬美金年薪的王牌守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez），第一年（2020年）與阪神簽下的不過是一紙8,000萬日圓的單年合約。阪神這幾年發展成功的反而清一色都是低薪簽進來的選手，尤其是投手。這是否會影響接下來補強的路線，相當值得觀察。

阪神在2019年底與剛被軟銀釋出的蘇亞雷斯（右）簽約，年薪不過8,000萬日圓，後來連續兩年拿下中央聯盟救援王，被MLB教士隊挖角之後身價已經超過8億日圓。 擷圖自阪神虎官方推特
阪神在2019年底與剛被軟銀釋出的蘇亞雷斯（右）簽約，年薪不過8,000萬日圓，後來連續兩年拿下中央聯盟救援王，被MLB教士隊挖角之後身價已經超過8億日圓。 擷圖自阪神虎官方推特

棒球專欄 阪神虎 陳偉殷 青柳晃洋 西勇輝

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