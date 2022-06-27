中職／球速、控球都普通 宋文華恐難成選秀狀元

25歲旅美右投宋文華日前宣布自請離開聖地牙哥教士隊，投入今年中職季中選秀，看似投下一顆震撼彈，好像會強力衝擊各隊選秀布局，然而，他在小聯盟期間並沒有令人印象深刻的表現，也沒展現主宰戰局的能力，無論選秀輪次前或後，屆時進中職能否有效壓制打者，有待時間驗證。

宋文華成名很早，當年在威廉波特少棒賽大殺四方，投球、打擊都亮眼，成為國內球迷耳熟能詳的小英雄，到了龜山青少棒球速已能飆破140公里，進入平鎮青棒更飆到153公里，展現超齡球技，當時球界人士就評價他，旅外發展只是時間早晚的事。

2016年教士隊以67.5萬美元簽下當時就讀國體大的宋文華，這個金額顯見球團對他的重視，然而，他剛到教士隊就調整投球機制和動作，直到2018年才在短期1A展開小聯盟首個賽季，2020年受全球疫情影響，小聯盟賽事全面停擺，他在美國當然也沒有實戰投球紀錄。

宋文華2015年還在平鎮高中時，曾獲得陳偉殷棒球獎學金特別獎。 聯合報系資料照片

去年宋文華首度升上高階1A，今年開季更直接到3A「實測」，總計投4場、6局。為什麼球團會讓宋文華直升3A?事實上，考量到他已25歲，在教士小聯盟體系打滾多年，天賦和潛力差不多已被開發完畢，球團該是做抉擇的時刻了，是要繼續養成，還是要選擇放棄？實際推上3A考場測試幾場，便知有無三兩三，如果表現不錯，或許有機會拉上大聯盟「開箱」吃局數，若表現普通再另作打算。

今年宋文華在3A賽事球速鮮少突破90英里(約144.8公里)，直球均速約140公里左右，6局奉送5次保送，控球差強人意，沒有速度又缺乏控制能力，壓制力也平平，教士隊很快又把他送回高階1A磨練，可能自評很難拚上大聯盟，才會做出鮭魚返鄉的決定。

旅外投手近年出現回國潮，王維中(左)在2020年中職選秀成為狀元，曾仁和(右)則是去年選秀探花，宋文華(中)將參加今年選秀。 聯合報系資料照片

總結宋文華旅美6年，大部分時間待在1A，在小聯盟各層級投球局數不多也不少，剛好100局，出賽74場都是中繼或後援，完全沒有先發，其中25場是以最後一任投手身分登板，戰績5勝、5敗、5次救援成功，100局投球雖然飆出143次奪三振，不過也出現49次四死球，多達27次暴投，是一名具三振能力，卻也存在控球麻煩的投手，被擊出100支安打，其中10發全壘打，失62分，其中48分責失，防禦率4.32、每局被上壘率1.45。

如果以投球數來看，宋文華小聯盟生涯總計投了1792球，其中1104顆好球，生涯好球率為61.6%，其實不是很理想；今年他在3A投128球，僅74顆好球，好球率只有57.8%，本季在高階1A也好不到哪裡去，總計投129球，有75顆好球，好球率是半斤八兩的58.1%。

綜觀上述成績，宋文華只是一名及格邊緣的牛棚投手，而且今年他的直球均速僅140公里左右，變化球控制能力還不夠純熟，不管在中職選秀大年或小年，他都很難成為狀元人選，第6隊台鋼雄鷹也可能不會讓宋文華成為選秀狀元，仍以平鎮高中游擊手曾子祐當狀元郎的機會最大。

以現在這個時間點，很難評估宋文華選秀落點會在第幾輪、哪一隊會選，不過，其他旅美投手返台發展的經驗，或許可做參考。

江少慶旅美層級和表現優於宋文華，今年江少慶直球均速約145、146公里，控球出了些問題，平均每兩局出現1次保送，被打擊率超過3成，防禦率高達5.97，顯然無法有效解決中職打者。

江少慶有比宋文華更豐富的旅美經驗，是中職去年的選秀狀元，他在去年下半季表現不錯，但本季馬上就遇到相當多的挫折。 聯合報系資料照片

胡智為各方面都優於宋文華，也曾上過大聯盟，去年季中胡智為加盟統一獅，首季防禦率高達4.74，生涯防禦率3.79，要說他面對中職打者游刃有餘，現階段可能還談不上。

若以近年在1A層級待過的旅美投手返台發展狀況，羅國華、羅華韋、林逸翔中職生涯防禦率都超過6，也曾歷經轉隊，陳品學更投沒幾場就離開職棒圈；王躍霖中職生涯防禦率剛好是5，他的哥哥王維中打過大聯盟和韓國職棒，實力和經驗皆不俗，在中職的防禦率是2.95。

舉上述例子只想說明，其實中職並不好混，旅美投手即使待過小聯盟2A或3A，甚至上過大聯盟，回來都不一定能主宰戰局，何況是低階投手，既然返台發展心態就必須歸零，從新開始，否則很難適應中職環境。

宋文華有名氣，185公分高的身材也算不錯，但小聯盟生涯成績只能算普通，現在直球均速和高中時期相較至少下滑5公里，控球又不是太好，9月他將滿26歲，預期「天花板」有限，無法先發，難扛守護神重擔，最好的狀況預期是能吃局數且表現穩定的中繼投手，他值得首輪、甚至前兩輪選嗎?有待各球團仔細評估。

其他已表明投入選秀的旅美投手，包括王志庭、林鋅杰、徐基麟，其中王志庭左肩有傷，林鋅杰在今年甲組成棒春季聯賽和未來之星邀請賽，控球實在令人直搖頭，球威也普通，徐基麟投球實力和過去成績也沒有值得大書特書之處，3人選秀順位恐怕不會太前面，宋文華輪次則應該會相對靠前。