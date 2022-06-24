季後賽失誤王慘痛付學費 泰托姆離登頂還有長路要走

今年球季對波士頓塞爾蒂克球星泰托姆(Jayson Tatum)來說，是個悲喜交摻、卻也成果豐碩的一季，風光的一面是他連續三年入選全明星賽，生涯首度榮膺年度第一隊殊榮，加上東區決賽MVP的加持，想必相當多球迷期待他在總冠軍賽展現顛峰之作。

只可惜，總冠軍賽菜鳥終究得在最高殿堂先繳些學費，本季最終戰，單場五失誤，讓他的單季季後賽總失誤來到100次，難堪躍居單一季後賽史上失誤王。總冠軍賽系列中，泰托姆面對關鍵時刻，卻無法背負著球隊勝負責任，跳出來拯救綠衫軍，對於這樣的結局，泰托姆難辭其咎。

塞爾蒂克爭冠失利，讓本季篇章不甚完美地收尾，這次的季後賽經驗凸顯出泰托姆即便已經是年度第一隊，但是距離登上頂端的超級巨星還有一大段路要走。

泰托姆(右)雖然首次進入年度第一隊陣容，但在關鍵時刻的穩定性欠佳，還打不出頂尖球星應有的沉著冷靜。 擷圖自NBA官方推特

總冠軍賽狀態差 風光紀錄宛如浮雲

泰托姆在本屆季後賽有多項紀錄在歷史上留名，好壞參半，首先他成為2007年的詹姆斯之後，史上第二年輕達成在單一季後賽中獲得500分100籃板100助攻的球員，同時也是塞爾蒂克隊史第三位。

泰托姆今年季後賽，在東區冠軍戰，打破前兩輪有著一場好，一場差的慣性定律，不僅率領球隊拿下東區冠軍，自己也成為MVP，整個系列賽場均25分8.3籃板5.6助攻，兩分球投籃命中率47.6%，三分球則是36.7%，但過多的4.7次單場失誤成為隱憂。

泰托姆今年季後賽從第一輪起打了四個系列賽，整體表現與左右球隊勝負的影響力就屬總冠軍系列賽最差，其中第二戰更創下自1996年以來，正負值最差的-36。

勇士壓迫防守所帶給泰托姆的壓力，讓他發生過多的失誤，投籃選擇連帶大受影響，進攻端呈現不攻自破的田地。 本當是球星該挺身而出的時刻，泰托姆不但沒有貢獻，反倒也阻礙了塞爾蒂克多次在追分時期的反撲氣焰。要不是有布朗(Jaylen Brown)、霍福特(Al Horford)在進攻端力挽狂瀾的火力挹注，塞爾蒂克可能早早就被勇士打爆。

在勇士的強力防守之下，泰托姆(中)無法擺脫高壓的影響，頻頻有失常的演出。 歐新社資料照片

總冠軍系列賽泰托姆場均21.5分，兩分球命中率36.2%，罰球命中率53.8%，皆創下從第一輪起的新低表現。泰托姆對上勇士時，往往接球位置不在攻擊準備區內，常需要靠自己運球突破去撕裂防線，一來零星攻擊效率不高，站上罰球線自己又沒把握度。二來，他還很容易在第二道防守碰到對手協防而導致失誤的產生，被勇士打一波快速反擊。

泰托姆在這種強力的針對性防守下，個人攻擊手段應減少每每要帶球突破，減少失誤的機率，同時增加在兩側要球背框單打，嘗試靠近籃框攻擊，進而吸引防守注意力再去分球給隊友。

此外，要發揮泰托姆場上最大效益，教練團也必須在調度上大膽、靈活，啟用第八、九名板凳去幫助泰托姆與先發等人調節體能，或扮演到奇兵角色。

專注籃板與組織 或將成為未來更進化的養分

由於場上進攻狀態不佳，泰托姆無法靠著連續得分爆發力去掌握比賽，藉由這次總冠軍賽經驗，也彰顯到泰托姆領袖風範的不足。值得稱讚的是，他願意在狀態不好的時候，花更多心力在卡位、爭奪籃板球，或者是作為組織攻擊發動的誘餌，好助攻給隊友做到埋伏的投射或者接應小球的跟進攻擊，抑或願將球隊主導權交給狀態較火的布朗手中。

這些因應著泰托姆自身狀態去調整，隨著球賽走向應變，試著破解防守，改變球隊化學效應的打法嘗試，都有可能成為在他未來遇到困境時，亟需突破重圍的經驗與養分。

泰托姆(右)在進攻端遇上挫折之後，沒有腦衝血去硬碰硬，而是努力搶籃板，並幫助隊友找尋機會，明顯看出他清楚知道自己碰到了暫時無法解決的瓶頸。 歐新社資料照片

泰托姆本季表現傑出，年度第一隊的肯定沒有問題。泰托姆在進攻端，更有一派說法認為他是現役球員中打法與攻擊企圖最接近布萊恩的球員。

只是除了進攻手端的開發，泰托姆今年季後賽碰到的挫折，或許是他邁向偉大球星的必經之路，這能幫他累績經驗，提升除了攻擊手段外的多項球賽細節。24歲的泰托姆還很年輕，未來一定還有機會，現階段他想成為FMVP柯瑞這般的超級球星確實還有一大段路要磨練。

☆ 與林文一起暢談籃球

☆ 閱讀更多林文的NBA專欄