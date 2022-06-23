中職／獅外野三鬼滅團危機 「泰國陳傑憲」邱智呈來解救

中職上半季賽程還剩不到一個月就要結束，由於疫情干擾及傷勢影響，導致不少球員必須休息調整超過2週以上，這也給了不少年輕球員在一軍出賽的機會，而這些球員對於球隊的戰力有著很大的幫助。

統一可說是今年開季以來最悲情的球隊，陣中傷兵不斷，先是外野三鬼當中的林安可在3月中因右手鉤狀骨骨折開刀，預計要休養3個月；蘇智傑在4月初又因自打球造成右膝受傷，也要休4個月以上，一下少了兩名外野主力，再加上原本的替補唐肇廷在去年球季後半段受傷，造成右腳阿基里斯腱斷裂，張偉聖也在休賽季期間扭到腳踝，導致韌帶斷裂，兩人都趕不上開季，本季統一外野戰力在開季就拉警報，這時跳出來補上外野火力缺口的就是邱智呈。

年底才滿22歲的邱智呈畢業於穀保家商，統一於2019年的第5輪將他選進，隔年5月在一軍就有出賽紀錄，出賽4場，6打數打出1支安打，生涯首打點也出現，但之後便沒有在一軍出賽過，這一年在二軍的打擊表現不錯，出賽76場，3成18打擊率，另有2轟，但去年在二軍的打擊狀況反而變差，出賽50場，打擊率只有2成27，也沒有全壘打；今年由於外野傷兵潮，讓他獲得上一軍的機會，他也牢牢地保握住。

邱智呈今年從開季就在一軍名單內，首場比賽就被排進先發打線，也打出本季首安，季初雖然打擊狀況不佳，但調整到4月底的打擊率已來到2成63，棒次也逐漸往前移，近期則多擔任開路先鋒，目前的打擊率是2成82，在打第一棒時的打擊率則是2成96，十分稱職的表現也引起了球迷的注意，網路上幫他取了「泰國陳傑憲」的暱稱。

同樣也還沒滿22歲的李丞齡，是統一外野另一名今年表現不錯的年輕球員，李丞齡在18年第4輪被選進，直到上季才有一軍出賽紀錄，19及20年在二軍的打擊率分別是2成75及2成14，都有打出全壘打，上季在二軍的打擊率有3成10，3轟及18分打點，都是進職棒後最佳的成績，因此在季末獲得了較多的一軍出賽機會，出賽10場，雖然打擊率只有1成48，但生涯首安、首打點甚至於首轟都出現了。

另一名年輕小將李丞齡也是本季統一獅外野的及時雨。 聯合報系資料照片

今年李丞齡也是從開季就在一軍名單內，先發場次沒有像邱智呈那麼多，出賽34場也已累積了94個打數，雖然尚未開轟，但打擊率是不錯的2成87，看起來已逐漸適應一軍的投手，令人意外的是他打下了16分打點，在隊上僅次於陳傑憲，排聯盟第11名，近期也有幾場比賽被安排在中心打線的位置，打擊表現值得期待；不過守備是李丞齡的致命傷，他在62次的守備機會中發生了4次失誤，守備率只有0.935，以外野手來說並不合格，是未來需改善的主要問題。

統一一軍外野手名單中最年輕的是羅暐捷，羅暐捷明年初才會滿22歲，他也是在19年選秀會上被統一選進，一開始是以捕手的身份加入中職，去年季中轉練外野手，今年正式登錄為外野手，他前兩季在二軍的長打火力不錯，分別打出7轟及5轟，也都有上一軍的紀錄，不過打擊成績不算理想，全壘打也還未出現。

由於外野戰力短缺，羅暐捷今年在季初就被叫上一軍，但打擊狀況仍不佳，到5月初的打擊率只有1成47，因此被下放二軍，直到陳傑憲17日受傷後才再度被升上一軍，之後出賽3場，在21日的比賽中雖打出2支安打，不過守備上發生1次失誤及1次隱形的失誤，隨後被換代打下場，在攻守兩方都還需要磨練。