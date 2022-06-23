從沒有位置到最強打者 天使外野手瓦德媳婦熬成婆

瓦德（Taylor Ward）從小就是個捕手，一直到佛瑞斯諾州大（Fresno State）時的三年都是，他的天賦讓天使隊注意到，在2015年選秀會首輪第26順位就選上他。瓦德在農場的前三年都在蹲捕，他的成績是.272/.366/.375，1165個打席中打了22支全壘打。打擊率和上壘率都不錯，但沒什麼力量。不過天使隊覺得夠了，瓦德應該要換個位置了。

他當年在2A的總教練馬森（Lou Marson）在球員時期也是捕手，在大聯盟蹲捕過兩千多局，馬森觀察瓦德：「我記得我看他蹲啊，他得要花一點時間才能確定他下一球要配什麼。每接完一球，他都得要脫掉面罩，搞得比賽節奏很冗長。減輕他的負擔，就很重要了。要在大聯盟的層級當捕手，得要消化很多資訊，所以把他移到外野對他來講是好事，是生涯的轉戾點。」

天使隊先把瓦德移防至三壘，但是根據馬森的印象，一開始相當悲劇。馬森笑著說：「很糟，我替他要去守三壘感到難過。他起先對不能再蹲捕很感冒，我記得他在亞利桑納的坦皮惡魔球場練球，有一次一球直接命中他臉，他倒在地上好久起不來。那就是他剛開始當三壘手的苦日子。」

2018年瓦德就一直守三壘，無巧不巧地，他的打擊也在這季就爆發了。在這年橫跨2A到3A的102場比賽中，他的打擊三圍高達.349/.446/.531，甚至還為他贏得了首度大聯盟的徵招。雖然這次的大聯盟之旅並不理想（147個打席數，打擊率才.190），但這證明將他從本壘後方調走，加上他打擊機制的調整，造就了今天的瓦德。

天使外野手瓦德(右)在微調打擊姿勢之後，打擊表現大爆發，一躍成為聯盟中的頂尖強打者。 美聯社

瓦德自己說：「我在大改我揮棒機制時，剛好就是他們把我調離捕手位置時，所以我還不曾一邊蹲捕，一邊像現在這樣揮棒。我也不確定如果我現在還是捕手，現在會是如何。我是很想說在我改變打法後，什麼位置都一樣啦，但蹲捕真的很消耗體力，真不知道如果我一直當捕手到今天，我還能維持這個身體強度。」

他揮棒機制的最大改變，是他口中的『early connection』，他從原本讓球棒和身體幾乎平行的握棒方式，改為球棒直接背在肩上，和身體成90度的握法，這讓他的揮棒軌跡能迎上球進壘的角度，即使他揮棒timing略微偏差，他還是有不小的機會扎實擊中球。「自此之後，只要我timing對了，二壘安打和全壘打就會出現。」

關於瓦德的揮棒機制解析，請看這段影片

影片來源：大聯盟Youtube官方網站

2019年瓦德繼續在小聯盟輾壓投手，即使這年他在3A的鹽湖城又換了一個新的守備位置：左外野。雖然他偶爾還是會去守三壘，甚至一壘和右外野，但把他放到外野的決心已成定局。瓦德是個速度不錯的選手，他的28.2呎/每秒衝刺速度在大聯盟排在前22百分位數，而且他今年製造的額外出局數（Outs Above Average）在所有右外野手中排名第12，即使他缺席了三分之一的場次。

如果不知道他在小聯盟嘗試過這麼多種守備位置，你會覺得瓦德是個天生的外野好手。跟瓦德同時進入天使農場的一壘手瓦許說：「現在再回頭看，其實是有道理的，他的傳球臂力像個加農砲，移動能力又好，我不想說他去蹲捕是浪費，但他的運動能力真的太強了。2019年我們在3A時，看到他開始守外野，然後進化成現在的版本，完全展現了他努力練習的成果，和他對自己的信心。他在每一個層面都在持續進步。」

瓦德在小聯盟時原本是位捕手，後來改練三壘，最後又移到外野，在天使站穩守備位置後讓他的打擊天賦得以發揮。 美聯社

瓦德從一個沒有位置的野手，在大小聯盟間來來去去，今年終於蛻變成一個明星級的右外野手，並在天使打序擔任開路先鋒，與楚奧特、大谷翔平組合成全聯盟最可怕的前三棒。他說他每天能固定上場的安全感，只要專注在維持他揮棒的節奏，是他能爆發的起點。「我想最關鍵的就是知道這個位子是我的，你要的話，得要從我手中搶過去。從捕手到三壘，再到左外野、一壘，這一切都是學習的歷程。我就是從中一點一點吸取養份，努力要繼續進步。」