上山後卻越打越差 布萊恩長打能力離奇消失

2016年11月3日，布萊恩（Kris Bryant）在一個墊步後將內野滾地球撿起，振臂傳往瑞佐（Anthony Rizzo）的手套，抓下9局下半的最後一個出局數，小熊取得世界大賽第七戰的勝利，也拿下暌違108年的世界大賽冠軍，對芝加哥球迷來說，沒有比這更棒的奪冠方式。如今人事已非，兩人雖然都披著條紋衣，卻不再是藍白相間，布萊恩選擇登上洛磯山脈，簽下一紙7年1億8200萬元美金的鉅額合約，在被譽有「打者天堂」的庫爾斯球場（Coors Field），理應能展現水準以上的成績，但布萊恩開季以來的成績只能用慘字來形容，63個打數敲不出半支全壘打、80的wRC+、長打率 .333也創下生涯最低。

瑞佐(圖)當年與布萊恩一起為小熊贏得世界大賽冠軍，本季他在洋基打得風生水起，目前長打率高達.525。 美聯社

2016年拿下國聯MVP的布萊恩，排除縮水賽季，每年平均可以敲出超過27發的全壘打，附帶130以上的wRC+，進階數據中的最大擊球初速（Max Exit Velocity）也可以看出布萊恩初出茅廬時如怪物般的砲瓦，該數據在2015到17年都位於聯盟前15%，此外，他甚至在菜鳥球季後的2年內改善了容易吞K、揮空過多的缺陷，在2017年正式成長為完全體，該球季繳出無可挑剔的 .295/ .409/ .537打擊三圍，29發全壘打及連兩年超過147的wRC+，都在在證明了這位2013選秀榜眼的天賦已經兌現，布萊恩也正式晉升聯盟一線強打之林——豈料這樣的表現僅能維持一個賽季。

布萊恩在2016年打出39支全壘打、102分打點，獲得國聯MVP，在季後賽也幫助小熊奪冠。這僅是他生涯的第二個球季，但不幸也是最好的一季，接下來就開始走下坡。 歐新社資料照片

事實上，布萊恩的衰退在2018年就出現隱憂，當年他受到肩傷所苦，長打也大幅衰退，102場出賽中僅敲出13發全壘打，平均擊球初速排在聯盟中的最後6%，而最大擊球初速也有明顯退步，顯見力量上的退化，各項數據逐漸往平庸靠攏，簡直與一年前判若兩人，接下來的3個球季，布萊恩雖有些許回溫，但過去那個MVP等級的風城英雄，已經再也回不來了。

回到今年，庫爾斯球場由於海拔高度高，空氣比其他球場更稀薄，打者擊出的飛球由於空氣阻力變小，這讓球可以飛得更高更遠，然而，新來乍到的布萊恩卻無法利用這點掩護力量的退化，原因無他，因為他的Contact技巧同樣面臨退化。

布萊恩去年在巨人就出現打擊退化的現象，本季來到洛磯不但是沒有起色，長打能力更是快速消失。 歐新社資料照片

布萊恩本季 .270/ .342/ .333的打擊三圍看似不俗，但擊球品質揭露了帳面上的敗絮其中，包括擊出大量（52%）的滾地球，此消彼長下，本季的飛球比率來到生涯最低的30%，當中甚至有20%是毫無產值的內野飛球，也就是說，布萊恩除了力量退化，擊中球心「甜蜜點」的掌控度也下滑，本季僅僅4%的出色擊球比率（Barrel%，綜合擊球仰角和初速，安打率高於5成，且長打率在1.500以上的擊球，本季聯盟均值為7.7%）也證實了這個警訊，沒辦法在庫爾斯球場將球擊往空中，自然就無法利用球場優勢增幅自己的長打能力。

總歸而言，這僅僅是布萊恩來到丹佛後的第一年，根據ZiPs做出的預測，他接下來將繳出3.1、2.8、2.3、2.0、1.5、1.2、0.7的勝場貢獻值（WAR），合計7年13.6 WAR，平均1 WAR支付1340萬美金就已經相當不划算，更何況本季至今他的WAR僅有-0.3，人甚至還躺在傷兵名單，ZiPs給出的數據恐怕還是太過樂觀，只能替洛磯的球迷感到惋惜，他們既無法留下好的球員，重金禮聘的球星也步入下坡，距離重建完成恐怕還是遙遙無期。