日職／8億洋將團幾乎沒有貢獻 火腿慘當最衰冤大頭

今年已進行近一半的賽程，各隊洋將的表現各有優劣，火腿去年總共釋出4名高薪主力本土球員，多出來近8億日幣的薪資空間，因此在季後罕見地花大錢做了洋將的補強，但66場比賽下來，洋將對球隊戰力的貢獻度卻是全日職12支球團中最差的。

火腿先是在去年季後的11月初補進在大聯盟有56轟的努涅茲（Renato Nunez），合約為1億8千萬日幣年薪；12月初又簽下有2年大聯盟資歷的198公分投手龐塞（Cody Ponce），年薪為1億日幣；3天後再度補進投手甘特（John Gant），甘特有6年大聯盟資歷，去年在大聯盟仍有39場的出賽，其中有21場是先發，投球局數高達110局，雖然只有5勝11敗4.09防禦率的成績，但算是現役的大聯盟主力球員，年薪是2億4千萬日幣；隔天又公布另一名也曾有大聯盟經驗的內野手艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara），他去年在巨人3A出賽71場，有17轟、52分打點，年薪是4人中最低的6千萬日幣，再加上續留的羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）及王柏融，今年火腿6名洋將的總年薪為7億4千萬日幣，不過他們交出來的成績完全不符身價。

先來看3名打者的部分，表現最好的竟然是年薪最低的艾爾坎塔拉，他今年出賽53場，打擊率雖然是不高的2成59，但已有10轟，排聯盟第3名，不過由於其中有8轟都是陽春砲，因此打點只有19分，對球隊的得分幫助仍有進步的空間；另一名在大聯盟有超過300場出賽經驗的洋砲努涅茲，今年出賽40場，5月中曾下二軍調整，6月初回來後的打擊反而更差，目前的打擊率連2成都不到，全壘打及打點也各僅有2支及9分。

艾爾坎塔拉是火腿6名洋將中年薪最低的，但卻對戰力較有幫助，扣掉他的其餘5人可說完全沒有貢獻。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特

至於台灣旅外的王柏融，今年是他第4年在火腿，也被帶進開季名單內，但出賽8場，19個打數只打出1支安打，4月中被下放二軍，在二軍出賽16場，打擊率也僅是普通的2成56，另有1轟及3分打點，完全沒有能夠回到一軍的水準，今年季後恐怕是真的沒有再留在日職的機會了。

打線方面至少還有一個艾爾坎塔拉貢獻一些火力，洋投就可以說是對球隊完全沒有幫助，3人中唯一有在一軍出賽過的是龐塞，他在4月底先發過2場，都只各投5局，也都被打出全壘打，10局共失6分自責分，防禦率為5.40，1敗，5月初被下放二軍，在二軍出賽7場，成績是1勝2敗3.86防禦率；另一名已在火腿第5年，去年出賽47場，拿到24個中繼點，是主力牛棚的羅德里奎茲，今年卻連一軍都還上不了，在二軍出賽20場，防禦率高達5.30，兩人也沒有交出能上一軍的表現。

不過上述兩人雖然成績不好，至少還能上場投球，6名洋將中年薪最高的甘特，卻是開季至今連在二軍都一場未投，更不用說一軍了，甘特在3月中與球隊會合時，手肘已經有傷勢，之後在日本治療復健數月，仍未見起色，終於在14日返美治療，何時會再回到日本未定，但依以往的情況來看，肘傷也不是短時間就能好的，火腿的2億4千萬日幣看起來是注定要放水流了，完全沒有在日本出賽過的甘特，也成為今年日職最大的薪水小偷，而火腿則是花了近8億日幣的冤大頭。