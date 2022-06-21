俠客之子歷經死亡危機 今年選秀最想加入湖人

路易斯安那州大的歐尼爾（Shareef O'Neal）今年參加NBA選秀，這位6呎11吋、來自洛杉磯的新人老爸是大歐尼爾（Shaquille O' Neal），典型的球星二代，如今踏入職業籃壇備受矚目。尤其，洛杉磯湖人隊也將測試他，假設最終加盟父親效力並奪冠的隊伍，勢必傳為佳話。

過去幾周，歐尼爾已經參加邁阿密熱火、華盛頓巫師隊的選前測試，接著就飛往家鄉洛杉磯，在湖人隊的球探與管理層前展示個人能耐。事實上，2000 年 1 月 11 日生的歐尼爾籃球路頗為勵志，有一位主宰NBA的球星父親，自幼接受專業與完整訓練，ESPN評鑑於全美高中生排名第32位，運動網站 247sports.com和Rivals.com亦將其納入前40大。於Crossroads高中12年級（相當於高三）每場貢獻27.6分、17.3個籃板，助隊拿下CIF Division II州冠軍，亦獲約翰伍登（John Wooden）二級年度高中生、洛杉磯時報最佳陣容、 MaxPreps.com加州第一陣容。

俠客的兒子歐尼爾(右)報名參加NBA選秀，他在高中時闖出名號，未料大一時因心臟疾病而開刀，今年能否入選充滿變數。 LSU資料照片

乍看一帆風順，歐尼爾卻在2018年大一打完13場球後，被所屬的洛杉磯加大UCLA診斷心臟異常，必須接受手術。這晴天霹靂的打擊，別說是打球，甚至連生命都有危險，歐尼爾接受採訪時回憶：「這是人生第一次，腦子裡不是在想NBA，而是恢復健康。」人生走偏一點路，在家人支持下歐尼爾重回球場，轉學老爸大歐尼爾的母校。

進入大學後，歐尼爾的籃球之路頗為顛簸，除了因心臟手術離開11個月，大二時又因腳部傷勢影響上場時間。 LSU資料照片

兒子動心臟手術，眾多NBA球員主動表達關切，包括丹佛金塊隊的格林（Jeff Green），他也曾因心臟問題開過刀，如今卻仍活躍於NBA球場，格林給予這位晚輩鼓勵：「無論遭遇任何波折，一定要勇往直前。」術後休養長達11個月，歐尼爾披上LSU的球衣重返，13 分鐘投進兩球，外加4 個籃板和一次阻攻，數據不出色但意義非凡，象徵跌倒後又站起的堅毅精神。在路易斯安那州大待了兩個學年，歐尼爾平均上場9.4 分鐘，平均2.9分、2.1 個籃板、5 次阻攻。

相比於大歐尼爾7呎1吋的身材，歐尼爾明顯較遜色，尤其是20年前的大歐渾身肌肉，NBA場上的後衛站在旁邊，就像是迴避海洋掠食者大白鯊的小魚般。因此，除了血緣關係外，歐尼爾要擠入選秀前段班困難度高，唯一有話題的是步上父親腳步，加入湖人隊接受掌聲。

對於自己能恢復健康重新打球，歐尼爾心存感激，如今會積極表現爭取加入NBA，一圓自己的夢想。 LSU資料照片

歐尼爾言談間充滿對湖人隊的嚮往：「我等於在那裡（史坦波中心）長大，見證父親和布萊恩（Kobe Bryant）並肩作戰，於在 2000 年、2001 年和 2002 年贏得總冠軍。布萊恩就像是我的老師，年幼回憶都是湖人隊的健身房、練習球場，我對每一個角落瞭如指掌。」他表示，要趁湖人隊測試時舊地重遊，尋訪童年記憶。對自己入選與否，歐尼爾態度顯得坦然：「能再打球並保持健康，讓我保持著對生命的熱愛與動力，每一天當我脫掉衣服看著手術傷疤，都鞭策自己要勇往直前。」