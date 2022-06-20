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日職／投手宰制的年代 今年4場無安打還有續集？！

聯合新聞網／ Hiyan
日本球界第一號投手山本由伸(右)投出了生涯第一場無安打比賽，也讓洋聯史上締造第一次單季3人投出無安打比賽。 擷圖自歐力士猛牛官方推特
日本球界第一號投手山本由伸(右)投出了生涯第一場無安打比賽，也讓洋聯史上締造第一次單季3人投出無安打比賽。 擷圖自歐力士猛牛官方推特

歐力士猛牛隊王牌投手山本由伸18日對上埼玉西武獅，以102球完投9局，投出9次三振僅有1次保送，沒有被擊出任何安打，成為日職本季第4位、史上第86位投出無安打比賽的投手。西武則相當難堪，繼5月11日被東浜巨完全封鎖之後，第二度被創下無安打比賽，在單一球季2度被對手無安打，寫下隊史1971年來的屈辱紀錄，當時西武隊名還叫西鐵隊的時代。

2022年日本職棒球季已經有4場無安打比賽，是繼1943年之後、相隔79年之久第2次出現，當時還是單一聯盟時代。而日職單季最多無安打比賽則是5場，也是單一聯盟時代的1940年。因此今年是兩聯盟時代之後第一次誕生單季4名無安打比賽投手，而洋聯單季3人也是史上頭一遭。

本季投出無安打比賽的投手分別：是4月10日投出完全比賽的千葉羅德海洋佐佐木朗希、5月11日福岡軟體銀行鷹的東浜巨，以及6月7日橫濱DeNA的今永昇太。才打不到半個球季就已經出現4場無安打比賽，超越1940年的紀錄機會不小，也反映了日職現今「投高打低」的現狀。

橫濱DeNA的左投今永昇太6月7日交流戰對日本火腿投出無安打比賽，他同時已經締造2場完封勝，是兩聯盟第一。 擷圖自橫濱DeNA灣星官方推特
橫濱DeNA的左投今永昇太6月7日交流戰對日本火腿投出無安打比賽，他同時已經締造2場完封勝，是兩聯盟第一。 擷圖自橫濱DeNA灣星官方推特

今年不僅高達4場無安打比賽，還有佐佐木朗希的8局完全比賽以及大野雄大的9局完全比賽，可說是「投手主宰年」！另外西武下勾投手與座海人在6月8日交流戰對巨人先發7局只被擊出1支安打，與平良海馬、增田達至兩名投手合力演出27上27下的「準完全比賽」。

投手頻創紀錄，使得「投高打低」的現象再度引起討論。本季復活、打出兩聯盟最多21轟的西武強打山川穗高點出球不飛的因素之外，也認為NPB投手實力精進是主因。另外西武監督辻発彥則分析認為：「在現代的棒球偏高的角度會被判為好球」，特別是偏高的直球更加明顯，「接近身體手腕無法延伸更難打，因此打者的打擊率難以提升。」

打擊排行榜上，太平洋聯盟去年有4人，但今年目前只剩下3名3成打者，分別是：今年異軍突起的松本剛（0.350）、復活的今宮健太（0.335）以及年僅21歲的野村佑希（0.300）。幾名A級強打者柳田悠岐、吉田正尚、近藤健介等人因為受傷或是低潮等因素，不在榜上。中央聯盟去年有7人，今年也只有3名打者到達3成，分別是佐野惠太（0.330）、村上宗隆（0.302）、吉川尚輝（0.300），但村上宗隆、吉川尚輝隨時都在失守邊緣。

反觀投手，太平洋聯盟去年只有山本由伸一人的防禦率是1字頭（1.39），今年至今卻總共冒出5名投手的防禦率在2以下，分別是山本由伸（1.55）、佐佐木朗希（1.70）、山岡泰輔（1.71）、加藤貴之（1.76）、石川步（1.81），另外第六名千賀滉大到第八名的高橋光成都在2.5以下。中央聯盟相對沒有這麼明顯，不過去年防禦率王柳裕也2.20，今年青柳晃洋的防禦率剛從0破1到達1.17，以一名先發投手來說，更是神鬼般的成績。青柳在阪神的隊友西勇輝1.50也相當優異，以今年投手宰制的優勢，他們成為下一個無安打比賽的締造者也不足為奇。

棒球專欄 山本由伸 今永昇太 佐佐木朗希

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