勇士贏在防守和調度 並非最強卻成為最好球隊

勇士今天證明他們是NBA最好球隊，儘管不是最強。勇士八年內第六度打進總冠軍賽，第四度摘下總冠軍。勇士後衛柯瑞G6攻下34分、7籃板、7助攻摘下生涯第一座決賽MVP(FMVP)。

G6勇士客場103：90力克塞爾蒂克，七戰四勝總冠軍系列賽勇士4：2打敗塞爾蒂克。塞爾蒂克在2：1領先勇士情況下連輸三場，這三場敗戰塞爾蒂克失誤分別是15、18、22，三場關鍵生死戰塞爾蒂克一共失誤55次，場均失誤超過18次。

在勇士全面的強力防守之下，塞爾蒂克全隊出現多達22次的失誤，勇士則有多達13次的抄截。 美聯社

勇士連續三場總冠軍賽把塞爾蒂克得分壓低到97分以下，展現驚人防守強度和調整能力，在內線沒有優勢，禁區缺少統治型長人情況下，勇士依舊能針對不同對手，打出高強度防守和團隊。

塞爾蒂克G4攻下97分，G5只得94分，G6全場也只勉強攻下90分。勇士贏在更出色的防守、團隊合作，也贏在柯瑞超強「吸怪」牽制力，更贏在教練柯爾神之調度和用人。

柯瑞(左二)不但投進6顆三分球，還頻頻用變速切入撕裂塞爾蒂克防線，全場攻下34分，並有7籃板和7次助攻。 美聯社

塞爾蒂克輸在進攻當機，兩大王牌球星泰托姆、布朗還是太嫩，帶隊能力不足，進攻太過依靠三分手氣，一旦沒有出色三分球手感做為得分基礎，塞爾蒂克進攻得分就陷入恐慌。

另外更致命的是塞爾蒂克「七人輪換」，主力體力耗盡，板凳沒有奇兵，替補球員和角色球員都沒辦法在重要比賽扛下更多責任，幫助球隊打出更好團隊籃球。

勇士贏在更有整體性、更好的防守，以及更出色王牌球星和教練。

勇士中鋒格林(右)在G6打出總冠系列賽中最好的表現，全場繳出12分、12籃板、8助攻、2抄截、2助攻成績。 美聯社

今年勇士奪冠 可以看見許多未來NBA趨勢

1、勇士未來2-3年還會連續奪冠：勇士沒有長人，薪資爆錶，豪華稅史上最高，但還是靠著出色團隊，打出最強防守，證明他們是最好球隊。未來2-3年勇士還會持續統治NBA，贏得更多總冠軍。除非湖人和詹姆斯能捲土重來，在西區重新崛起。

2、塞爾蒂克「七人輪換」不符NBA爭冠生態：塞爾蒂克用七人輪換搶七宰公鹿，再搶七滅熱火，打到總冠軍賽對勇士，系列賽已經出現疲態，兩張王牌布朗、泰托姆投籃、狀況起伏，第四節沒力，塞爾蒂克如果想要爭冠，教練烏度卡勢必得改變用人，擴大輪換，提升陣容深度和板凳功能。

塞爾蒂克前鋒泰托姆(中)在G6表現有些失常，全場18投6中僅得13分，沒有任何罰球機會，還出現5次失誤，可說是勇士替補球員小裴頓(右)上場約20分鐘就用掉5次犯規換來的成果。 美聯社

3、柯瑞可能是NBA最好球員：柯瑞不是NBA最強球員，但他可能是NBA最好球員，不是之一。柯瑞場上「吸怪」能力，創造空間，產生牽制力，勇士體系和配角都是圍繞他打造出來的團隊。柯瑞正在往歷史前五球星前進，他生涯還能再奪1-2冠，機率非常高。

4、柯爾執教能力載入史冊：柯爾在整個季後賽和總冠軍系列賽，他的用人、出牌、變陣、戰略，簡直就像神之手，我不敢說柯爾執教能力、智慧、用兵、戰略更勝波波維奇，但已經差不多了。柯爾是當今NBA最佳教練，未來也是是歷史前五教練。

5、塞爾蒂克爭冠大門，不一定還是繼續敞開：塞爾蒂克年常年輕，擁有美好未來，他們只要再添加2-3名角色球員，挖掘稱職板凳，就有機會在未來幾年統治東區。

但我是沒有那麼樂觀，泰托姆、布朗能成為像詹姆斯、柯瑞這樣的帶隊王牌？不盡然，東區競爭還是恐怖，公鹿、熱火、76人都還有上升空間，塞爾蒂克今年沒能奪冠，只怕接下來會更困難、挑戰更大更多。