中職／台鋼雄鷹加盟 是票房助力還是毒藥？

上週台灣鋼鐵集團與中職聯盟對外招開加盟記者會，正式宣布成為中職第六支球隊，並且公布球團隊徽與統籌教練人選。台鋼加盟對於過去積極找尋新球隊的中職高層，可說是放下心中一塊大石，而中華職棒經過十多年後參賽球隊再次來到6支，值得慶賀。只是，台鋼集團過去並沒有經營棒球隊的經驗，也沒有一票班底球員作為球隊骨幹，未來成軍之後要如何與中職其他球隊競爭，甚至贏得球迷認同，相信都是未來台鋼雄鷹高層必須努力方向。

就大方向而言，台鋼集團加盟象徵了台灣職棒圈復甦，至少企業願意投入資源來經營職棒，這對於帶動台灣棒運乃是有加成作用。不過，光就過去中職歷史來看，如果參賽球隊高達6支以上，往往就會有球隊成為所謂「票房毒藥」，然而新加盟球隊很有機會在加盟之初成為爐主，所以說台鋼參與於未來是否能夠得到球迷認可與支持，就成為中職往後能否繼續吸引企業加盟關鍵因素。

中職自1993年以來就曾經以6隊模式營運，當年新加入兩支球隊時報鷹與俊國熊都是以自家原有業餘球隊為骨幹，再加上手中都握有一票1992年巴賽隆納奧運銀牌國手，所以兩軍都在加盟之初獲得不少球迷們支持，且整體實力與成績與元老四隊相較都不遑多讓，再加上當時處於全民瘋職棒年代，因此時報與俊國兩支球隊還不至於成為所謂「票房毒藥」。但不可否認，在該年5場入場人數不及千人比賽都可以見到兩支新球隊身影，而最少入場人數的0場比賽裡，其中有19場對戰組合中至少有一支球隊是新加盟球隊。

1997年和信鯨加盟中職，參賽球隊一口氣增加至7隊，1998年更網羅旅日名將郭源治返台加盟。 報系資料照

時間到了1997年，該年和信鯨加盟中職，參賽球隊一口氣增加至7隊，在中職歷史中乃是空前絕後。而該年入場人數最少20場比賽，和信鯨就參與了其中一半。不過，該年過後發生了中職史上第一次簽賭事件，時報鷹被迫解散，而之後中職觀眾入場人數開始每況愈下。當然，台灣職棒大聯盟成立多少也影響中職入場人數。總結來說，那是一段老球迷不堪回首的回憶！

中職歷經多次新球隊加盟、簽賭事件與球隊解散，導致票房慘淡，不過也曾因為國際賽加持贏得不少球迷回籠，直到近年來屬地主義化落實，中職球隊才算是擁有球迷基本盤。相較於過去打游擊戰方式，以「全國主場」模式為行銷，很多球隊由於無法鞏固球迷，因此一蹶不振，最後無法經營下去導致解散。

選擇南台灣高雄為主場的台鋼雄鷹究竟要如何融入當地社區，進一步的讓台鋼雄鷹成為高雄的球隊，就是台鋼高層必須研究課題。 台鋼雄鷹隊提供

相形之下，現今球隊是幸運的，然而選擇南台灣高雄為主場的台鋼雄鷹究竟要如何融入當地社區，進一步的讓台鋼雄鷹成為高雄的球隊，就是台鋼高層必須研究課題。畢竟，過去已經有La New與義大兩支球隊先後使用高雄作為自家主場，但是最後都落得遷居北上和轉賣球隊窘境，由此可見職棒想要在高雄經營並不如想像中簡單。而台鋼想要深耕高雄應該是看準了這是台灣六都中最後一塊尚未有職棒球隊入主淨土，可是如果無法融入當地社會和當地政府與社區相輔相成，台鋼很有機會步上新球隊即等於票房毒藥後塵！