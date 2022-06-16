柯瑞若能帶領勇士奪冠 將是終結紀錄的最後一戰

柯瑞（Stephen Curry）在總冠軍賽G5沒有投進任何三分球，個人連續場次投進三分的聯盟紀錄就此終結，但勇士仍是靠著維金斯（Andrew Wiggins）及湯普森（Klay Thompson）聯手拿下47分，擊敗塞爾蒂克取得聽牌優勢。下一戰柯瑞除了有可能重啟這項連續三分的紀錄之外，也有可能以奪冠的結局來同時終結個人和球隊的難堪紀錄。

到了終點 總會想起最初

柯瑞上一次在比賽中沒有投進任何三分球，要回溯到2018年11月8日，那時打出八連勝的勇士對上公鹿，結果柯瑞只打了26分鐘就受傷退場，球隊也慘輸23分。那只是2018-19年球季開始的第12場比賽，而當時的勇士是一支尋求三連霸的超級球隊。輸球之後，柯瑞就因左腿拉傷而連續缺賽了11場。

接下來在柯瑞無法上場的這段時間裡，仍有杜蘭特（Kevin Durant）在陣的勇士，竟還是吞下當季唯一的一次四連敗。接著，柯瑞在復出的第一場比賽當中，個人單場三分球九投三中，勇士仍是不敵活塞。

輸給活塞的當下並沒有人會想到，從那一天開始，柯瑞會連續233場比賽都有命中三分球的表現。畢竟，那是一個完全不起眼的起點，而且柯瑞先前已經締造過類似的紀錄：從2014到2016年，柯瑞曾連續196場投進三分球。這個數字目前仍是聯盟的次高紀錄，比第三名的克拉克森（Jordan Clarkson）還多出95場。

塞爾蒂克後衛史馬特(右)在G5對柯瑞(左)幾乎是亦步亦趨的緊盯防守，而其他球員補防意識也很積極，讓柯瑞三分球9投0中，連233場比賽有投進三分球的紀錄遭到中斷。 美聯社

在柯瑞重新開啟了這趟追逐紀錄的旅程之後，沒有人會預期柯瑞最終竟會把數字追高到這個地步，也沒有人會想到那一年就是勇士連霸王朝的終結。那年他們在決賽輸給了暴龍，接下來的兩年，他們沒有杜蘭特，沒有湯普森，也沒有季後賽可以打。就連柯瑞自己，隔年球季也因傷只打了5場比賽。

換句話說，在勇士從巔峰掉進谷底的那一年球季，也是柯瑞在三分線上重新出發的起點。這一路之上，勇士歷經從解體到重生的漫長過程，而柯瑞只要有上場就一定會有三分進帳。這一顆又一顆的三分球，最終成功地把勇士重新送回了決賽舞台。

一場比賽 中斷兩項紀錄

不料，G4才剛拿下43分的柯瑞，G5竟會9投不進，這也中斷了兩項紀錄：除了他的連續三分進球場次紀錄之外，也是他生涯第一次在季後賽之中沒有投進任何三分球。

柯瑞生涯每場平均投進3.8顆三分球，季後賽更是高達4.2顆。在這133場季後賽之中，柯瑞若是只進1球三分，勇士只拿下5勝4敗；但若是他投進7球以上，勇士的季後賽戰績就變成可怕的16勝2敗。

柯瑞在高張力的季後賽時三分球出手常常是投得更遠、更準，對於對手的信心與士氣具有強大的破壞能力。 歐新社資料照片

然而，投不進任何三分的柯瑞，在G5還是找到辦法來幫助球隊擊退塞爾蒂克。這是他和隊友共同進化的結果，同時也可能是他中止個人另一項紀錄的契機：生涯打了六次決賽卻從未拿下過決賽MVP的柯瑞，今年若是順利率隊奪冠，將很有機會舉起個人的第一座比爾．羅素獎盃（Bill Russell Trophy）。

不過，力爭在決賽G6關門收官的勇士，卻也有一個難堪的紀錄得要打破。今年季後賽勇士在首度取得關門機會的三場比賽當中，無論對手是金塊、灰熊還是獨行俠，勇士都是客場作戰，結果也全都輸球，總輸分更高達54分。明天勇士又是聽牌後的第一戰，地點也在客場，他們是會維持和先前一樣的模式，還是打破慣例，直接在波士頓捧冠？

劇本會怎麼演，就看柯瑞能不能在G6一舉中斷兩項難堪的紀錄：除了幫助勇士打破今年季後賽不斷在首度關門戰失利的團隊紀錄之外，也要全力中止自己總是拿不到FMVP的個人紀錄。

勇士在今年季後賽的4個系列賽中全都率先聽牌，但前3輪都在聽牌後的下一戰中輸球，還好都是有驚無險，還幫球團多賺了3場票房。 歐新社資料照片

無論如何，柯瑞的連續三分球紀錄已經正式歸零，季後賽的完美紀錄也已經破功，而G6將是他重啟挑戰的起點。在兩項個人紀錄終結之後的下一戰，柯瑞若是能夠直接帶領勇士登頂，那就可能會是他沒有任何FMVP頭銜的最後一戰。