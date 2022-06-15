大谷翔平表現雖好 連莊美聯MVP之路假想敵不少

風靡全球的大谷翔平去年以46轟、100打點以及0.257/0.372/0.592附帶9勝2敗、防禦率3.18的好表現，風光拿下美聯MVP以及銀棒獎殊榮，不到一個月就要滿28歲的他，本季表現依舊在水準之上，上星期更扮演止敗功臣，挺身而出，助天使終止14連敗不堪紀錄，儘管球季還有約莫100場比賽，不過要問鼎美聯MVP，達成二連霸，仍有許多勁敵橫亙眼前、有障礙要去面對。

大谷翔平─投打雙刀仍具高水準

大谷翔平是去年美聯MVP得主，得到全部30張第一名選票，但今年球季競爭者變強，想要連莊並不容易。 Topps PROJECT 70 球員卡

首先檢視大谷翔平目前表現，代表作是前次登板（美國時間6月9日），面對紅襪投出7局失1分的優質先發，前四局0:0僵持，五局上大谷翔平先失一分，五局下從皮維塔（Nick Pivetta）手中擊出中左外野394呎的逆轉兩分砲，可說是「自己的勝投自己打」，獨攬勝利打點與勝投，簡直漫畫才能畫出的劇情（而他已經屢屢「比動漫還動漫」了，憑藉「史詩」成就，終結深不見底的漫長連敗，就連紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也大力稱讚：「我認為大谷翔平是世界上最棒的運動員，要在這個層級的賽事像他如此投打兼顧，完全令人大開眼界，太神奇了。」

大谷翔平本季先發10場，有6場投滿6局，共拿下4勝4敗，防禦率3.64，54.1局投出71次三振，是天使輪值K/9值唯一二位數的投手，K/BB值達到5.46，和去年的3.55相比，進步不少，有機會挑戰旅美以來首度單季10勝，如能完成象徵性意義重大的10勝「關卡」，無疑能增添連莊MVP的本錢，畢竟大谷翔平和其他打者的不同之處，就是多了投球的價值「加持」（「兩個球季合計能超過50轟、投150局」，大谷翔平是史上第一人）。打擊部分，大谷翔平的全壘打（13轟）在隊上僅次於「神鱒」楚奧特（Mike Trout），打點則是最多（37分），OPS亦高於聯盟平均。放眼全美聯，大谷翔平的出賽數並列第三、打點和全壘打並列第九，保守估計，結算時若繳出「30轟、100打點、10勝、防禦率3.5以下」的成績單，連莊MVP並非難事。

但若大谷翔平的發揮沒達到上述預期（畢竟「勝投」還得靠牛棚守成、得分支援，變數相對大），也有許多強力競爭者，等著「篡位」MVP寶座。

重砲「法官」─劍指50轟

賈吉本季在健康狀況良好的情況下，長打火力全開，因為一張史上最貴的天價合約就在眼前，接下來他一定會打得更用力！ 美聯社

例如洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），在球隊的前60場比賽就敲出24發全壘打，隊史第三人，前兩位是傳奇球星曼托（Mickey Mantle）和「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。目前1.077的OPS亦是全美聯最高，如果賈吉能維持火燙手感，全壘打不停產，結算之時達成去年小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）沒能達成的「50轟」大關甚至更多，就會成為美聯MVP的熱門人選。

守護者拉米瑞茲─灌打點如喝水

拉米瑞茲選球技術頂尖，打點功力超強，本季有機會一拚150分打點。 2022 Topps 球員卡

守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）同樣不容忽視，56場出賽敲61支安打，16轟，59分打點全大聯盟最多，且選到33個保送，只被三振17次。雖然幾乎注定很難打破大聯盟單季打點紀錄─威爾森（Hack Wilson）在1930年的191分打點─不過要挑戰久違的「150打點」並非癡人說夢：美聯上次出現「150打點」，已要追溯到2007年的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。拉米瑞茲可望朝著「30轟、15盜、150打點」為目標邁進，試圖衝擊生涯首座MVP（他過往有一次MVP第二名、兩次MVP第三名）。

大谷翔平隊友楚奧特、雙城巴克斯頓（Byron Buxton）也是不能遺忘的名字，「黑白雙鱒」最大的敵人是「健康」，只要不被傷痛打倒，美聯MVP前十名絕對榜上有名：楚奧特OPS超過1；巴克斯頓自從上次打出雙殺打至今，扛了45發全壘打，破壞力驚人。

誠然明星賽票選都還沒結束，討論年度獎項稍嫌言之過早，但「千里之行，始於足下」，任何累積數據都是慢慢累積的，在過程中不間斷關注，並留心有沒有黑馬竄出，亦是屬於球迷的樂趣。

註：本文數據截至台灣時間6月15日賽前。