勇士贏球不靠狂暴三分雨 奇兵出擊逼綠衫軍陷入絕境

沒有狂暴三分雨，沒有水準三分球輸出，但勇士還是能贏球，這就是勇士「特別」之處。勇士G5以104：94力克塞爾蒂克，七戰四勝總冠軍系列賽取得3：2領先，勇士G5三分球40投9中，三分命中率只有2成25，其中柯瑞9投0中，維金斯6投0中，兩大得分主力三分球15投0中，但勇士還是能靠著出色防守和團隊，以及角色球員適時火力，贏下具有指標性一戰。

G6回到塞爾蒂克主場，塞軍被逼到懸崖，只能贏不能輸沒有退路。

勇士拿下G5 展現他們「特別」之處

1、勇士防守還是一流，即使柯瑞沒有水準得分輸出，即使勇士團隊三分球頻頻打鐵，三分命中率只有2成25，罰球也以15：31落後打客場塞爾蒂克，但勇士還是能靠著防守、團隊和角色球員貢獻，拿下關鍵勝利。

勇士後衛柯瑞(左)今天在塞爾蒂克的強力看管手感欠佳，三分球9投0中，僅得到16分，不過他還是傳出8次助攻。 美聯社

2、勇士教練柯爾用兵靈活，挖掘板凳和角色球員最大潛能，柯爾的出牌、變招、臨場應變，展現出與眾不同執教能力，從板凳上來後衛裴頓15分、射手普爾14分，這兩名板凳奇兵為勇士提供更多後續戰力和得分能量，彌補柯瑞失準和手感冰冷。

3、勇士是一支很重視三分球，三分球也是極關鍵戰略武器，但即使沒有水準三分球表現和命中，但勇士還是有足夠能量和團隊可以贏球，這是球隊韌性和實力展示。

勇士上半場三分球17投3中，三分命中率只有1成78，但勇士還是以51：39領先塞爾蒂克。勇士總是能以三分球做為武器，但不完全依靠三分手氣，這是總冠軍級別球隊最完美展示。

小裴頓(右)在G5演出3抄截並抓下5籃板，給塞爾蒂克帶來很大的麻煩，同時他在進攻端也貢獻15分，今天他的+/-值+16是兩隊最高。 美聯社

塞爾蒂克打出系列賽最糟一場比賽 凸顯三個需要克服的問題

1、一旦沒有三分球和手氣做為掩護，塞爾蒂克進攻、體系、團隊就會自己瓦解，這跟勇仕完不同。勇士即使三分球失準、手氣失常，但勇士還是能靠防守、其他打法進攻拿到足以贏球的分數，打出各種不同團隊合作。

塞爾蒂克前12次三分球出手全部槓龜，但在泰托姆帶頭反擊下，全隊又一口氣連投進8顆三分球，可惜接下來又是急速冷卻。 美聯社

2、塞爾蒂克即使跟公鹿拚到「搶七」，跟熱火糾纏到「搶七」，但年輕、氣盛、力壯的塞爾蒂克都沒有沒力。

對勇士總冠軍賽G5，第四節塞爾蒂克就沒力了，塞軍王牌之一布朗消失，塞軍第一王牌泰托姆沒力，兩人沒辦法保持單打成功率，一對一把握性不高，投籃命中率直線下滑，塞爾蒂克團隊進攻和體系也跟著解體。

塞爾蒂克「七人輪換」能不能保持最佳體能和體力，完成爭冠大業，接下來將接受最大挑戰和考驗。沒有足夠體能持續打出最高強度防守，沒有體力保持顛峰進攻和三分手氣，塞爾蒂克輪換太短，用人太少，教練出牌保守的問題，勢必會被勇士放大。

3、失誤太多成為塞爾蒂克致命傷。塞爾蒂克G5失誤18分，即使籃板球更多，罰球數比勇士多一倍，但都填補不了失誤太多，在進攻端自我迷失缺口。

勇士前鋒維金斯(左)和格林(右)在上半場都有強勢的攻守表現，幫助勇士能有12分的領先差距。 美聯社

高手過招最忌失誤和犯錯，打勇士這樣的球隊，塞爾蒂克沒有太多犯錯空間，第四節沒力，太過依靠三分手氣，加上失誤過多，塞爾蒂克很難扳倒勇士這麼有經驗團隊。

當柯瑞三分球9投0中，全場只得16分、8助攻，柯瑞22投7中，塞爾蒂克都無法拿下比賽勝利，勇士隊打法、團隊、出色防守，已經反超塞爾蒂克。

G6在塞爾蒂克主場，勇士已經準備封王。我相信勇士可以。