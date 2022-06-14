詹皇提前佈局霸業版圖 想當賭城NBA球隊老闆

名人堂傳奇魔術強森（Magic Johnson）是退役後仍高調活躍的公眾人物，他的商業手腕無所不在，喬丹（Michael Jordan）除個人品牌外，也持有夏洛特黃蜂隊股份，算是成功的企業家。如今，詹姆斯（LeBron James）有機會超越前輩，他投資項目愈來愈多，日前高調宣布打算買一支NBA球隊，並帶到賭城拉斯維加斯。有可能嗎？詹姆斯不是亂放話的人，或許不久將會成真。

詹姆斯活躍NBA達19年之久，締造多項輝煌紀錄。不過，他的資產累積並非薪資，而是過人的商業眼光，股神巴菲特（Warren Buffet）與詹姆斯有多年交情，他公開稱許這位球星：「詹姆斯有傑出領導力，具有敏銳的頭腦且腳踏實地、不好高騖遠。」

福布斯雜誌估算，目前效力洛杉磯湖人隊的詹姆斯總資產超過12億美元，過去19年效力三支球隊的薪資僅3.83 億美元，換句話說透過Nike、AT&T、Walmart和Pepsi等商品代言、以及個人投資的獲利，算一算共超過 9 億美元，包括成立健身器材品牌Tonal、入股Lyft和經營連鎖披薩餐廳Blaze Pizza均帶入豐富收入。不單於此，離好萊塢咫尺之遙的詹姆斯還有一個電視和電影工作室 SpringHill Entertainment，估值約3億美元，他主演的電影《Space Jam: A New Legacy》全球票房1.63 億美元，最近還擔任Netflix電影製作人。

在聯盟打滾19年，詹姆斯的主要財富來源並非靠個人薪資，而是透過商業代言和投資，創造的收入甚至比薪資超過三倍。 歐新社資料照片

有別於NBA少數揮金如土、養食客三千的球員，詹姆斯聚焦在創造財富，吸金能力之快更超越喬丹，前輩是退役後花費十幾年才進福布斯富豪榜單，還在打球的詹姆斯卻已成為其中一人。如今，他更發豪語要成為NBA球隊老闆，其個人脫口秀節目The Shop最新一集內容，即說明他的商業版圖。

詹姆斯說：「我想擁有職業籃球隊，我想直接買下來，主場最好在拉斯維加斯。」長期以來，各界相信NBA會擴張達32支球隊，其中一支進駐賭城。今年2 月，地產投資集團Oak View Group於當地買下66 英畝土地，打算建造一座職業籃球館，並訂下完工時間2026 年。集團顧問巴丹（Marc Badain）說：「球館會比照NBA官方規格興建，我們準備好在此大展拳腳。」

儘管聯盟並未表態，但商業投資集團已經在賭城買下土地建造球館，順利的話可望於2026年完工啟用。 擷圖自Oak View Group官方推特

這並非空穴來風，近年已有多支職業隊伍進駐賭城，NHL冰球聯盟2017年成立金騎士隊（The Vegas Golden Knights）、WNBA女子職籃球隊王牌隊（Aces）2018年亦從聖安東尼奧遷往當地，NFL突擊者隊也從2020年入主拉斯維加斯，詹姆斯在賭城打造NBA球隊希望濃厚。現年37 歲的詹姆斯多次提及，當兒子布朗尼（Bronny James）2024年經選秀進NBA後，就是退休時刻，他專注於人生下一段篇章，他說：「我生涯的最後一年是和兒子在NBA打球，這與錢無關，純屬個人規劃。」

詹姆斯有能力買一支球隊嗎？NBA 商業作家 沃庫諾夫（Mike Vorkunov）發表觀點：「當然！他（詹姆斯）要入股應該可以辦到，終究是億萬富翁一員，儘管買NBA球隊將是一大筆錢。球隊所有權轉手一次約幾十億，端視球隊價值而定。」或許，他亦可循魔術強森之路，集資後以控股人身份擔任領導角色，變成球隊的面孔。

擁有絕佳商業頭腦的詹姆斯(右)，未來很可能循前輩魔術強森、喬丹(左)的模式，以職業球隊經營者身份繼續活躍。 歐新社資料照片

詹姆斯和芬威運動集團（Fenway Sports Group）已是合作關係，要買NBA球隊可能聯手出擊，集團投資人 Gerry Cardinale 曾表示，買下NBA 球隊是集團要務，看起來相關計畫正進行中，只是目前還沒具體的細節和時間表，而詹姆斯會透過媒體傳遞訊息，就值得我們期待。