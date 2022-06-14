日職／中田翔、岸孝之 完成12球團開轟、勝投全制霸！

本季的交流戰已於上週結束，由養樂多二度拿下優勝，阪神也靠著這段期間的11勝6敗而脫離央聯墊底，其餘各隊的戰情並沒有太大的變化，除了球隊戰績之外，有幾位球員在這幾週的賽程把自己的打擊狀況給調整過來，如上週所提到的杉本裕太郎及大山悠輔兩人，雖然兩人在交流戰前的打擊不理想，但交流戰卻分別在打擊率、全壘打及打點這幾個項目上稱王，另外還有一些個人紀錄，如果沒有交流戰還真的很難達到，今年就有兩名球員趁著這段跨聯盟的對戰賽程，完成了難得的紀錄。

第一位是樂天的投手岸孝之，原本效力於西武的岸，在16年季後加入樂天，轉隊後的17年球季就對老東家西武拿下勝投，加上之前10年生涯已對洋聯5隊及央聯5隊都有勝投紀錄，距離12球團勝投全制霸僅剩1隊之遙，這1隊就是天敵廣島，其實岸在這一年的交流戰就曾對廣島先發，投7局失2分無關勝敗，兩年後的19年球季再度對戰廣島，這次則是7局失3分吞敗，生涯到此總計對廣島11次先發，不但0勝8敗，防禦率也是偏高的4.76；9日是轉隊後第三次先發面對廣島，主投7局無失分，終於拿下勝投，同時也成為日職史上第19名對12球團都有勝投的投手。

樂天的岸孝之(右)終於在今年交流戰對天敵廣島取勝，完成12球團全制霸的紀錄。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團

另一項一樣是12球團全制霸的紀錄，創造者是去年季中從火腿轉隊至巨人的中田翔。07年進入職棒後，中田在火腿的13個半球季中，曾拿下3次打點王，雖然沒有全壘打方面的獎項，但他總計也打出了261轟，對另外的11支球團早都有開轟紀錄，去年中轉隊，今年在5月28日的交流戰中於札幌巨蛋首度對上老東家火腿，沒想到在這場比賽的第9局就打出2分砲，只用了一場就完成對12球團都開轟的紀錄，是日職史上第42人，不過這也不算太意外，畢竟中田之前在札幌巨蛋就已打出了97轟。

中田去年在火腿的打擊表現不佳，打擊率不到2成，全壘打產量也急速下降，8月轉至巨人後，打擊依然不見起色，出賽34場的打擊率仍在1成5左右，上季總計僅打出7轟；今年即使中田在交流戰很快地就達成12球團開轟的紀錄，打擊狀況卻還是在低潮，3、4月的打擊率不到2成，4月中下二軍調整，5月10日再度升上一軍，5月的單月打擊雖然有到3成，不過出賽15場中也有超過一半場次無安打，6月的連3場比賽又都沒有安打，打擊率剩下2成15，另外有5轟及20分打點，對於過去拿過多次打擊獎項的中田，這樣的成績無法讓人滿意，加上小將増田陸近期有好表現，開始常駐先發一壘手的狀態下，中田在6日二度被下放二軍。

今年打擊成績仍舊不理想，但中田在6月初公布的明星賽球迷投票結果的中間發表中，卻以超過8萬票暫居央聯一壘手的第一名，這結果有些出乎意料，但仔細分析也不奇怪，畢竟中田本季幾次在關鍵時刻的打擊內容，例如前述對火腿達成的12球團開轟紀錄，另外在5月14日於東京巨蛋對上中日時，7局下打出逆轉的滿貫砲，都同樣令人印象深刻。

再加上身穿巨人球衣所帶來的加持效果，以及其他各隊的一壘手幾乎都是洋將，包括已在中日打了7年的畢謝德（Dayan Viciedo）在內，他們本季的表現雖然都比中田好，卻也沒有特別優異，至於阪神近期的一壘手，在交流戰拿下全壘打及打點雙冠王的大山悠輔，則是被放在三壘手部門，因此中田才有機會暫居一壘手的第一名，距離最終結果發表還有3週左右的時間，人在二軍的中田到底能不能靠著球迷的投票而首度代表央聯參加明星賽呢？