拉魯沙爭議調度一籮筐 倚老賣老恐搞垮白襪

「湯尼下台！湯尼下台！（Fire Tony! Fire Tony!）」昨天對遊騎兵的比賽進入尾聲時，主場白襪球迷終於忍不住對高齡77歲的傳奇總教頭湯尼．拉魯沙（Tony La Russa）齊聲怒吼。儘管去年拉魯沙才剛帶隊拿下美聯中區冠軍（這可是白襪14年來的第一次），但在又一次葬送5:0的巨大優勢、延長賽10局上還被遊騎兵痛灌4分後，白襪球迷終於忍無可忍。最終以9:11落敗的白襪已被分區首位的雙城將勝差拉大到6場（本季新高），即便想退而求其次爭外卡都有不小的難度。如今白襪不僅落後外卡第三名的紅襪2.5場，不到五成（27勝30敗）的勝率甚至比不上「陪打」的守護者跟剛創下隊史最長連敗紀錄（14場）的天使。

拉魯沙(左二)在對遊騎兵的比賽中多次調度失利，最後在延長賽以9：11輸球。由於球隊在前四局還以5：0領先，被逐步逆轉後讓球迷氣得半死。 美聯社

季前被看好拿中區冠軍如探囊取物的堂堂之師白襪，就這樣被拉魯沙帶到晉級季後賽機率不滿五成（49.4%，根據Baseball Prospectus網站）。不過憤怒的白襪球迷之所以噓爆他，原因還不止於此。他們心中的怒火更多來自於這位老教頭接掌兵符至今層出不窮的爭議調度。遠的不說，就在上週五對道奇比賽的六局上半，拉魯沙才剛奉送對手可能是有史以來最「奇葩」的故意保送。前一局才剛被道奇痛灌6分（是不是有種既視感？）正以5:6落後的白襪下一局換上菜鳥左投蘇薩（Bennett Sousa）後局勢仍不見好轉——兩出局後先是被弗里曼（Freddie Freeman）的適時安打敲下一分，面對下一棒打者透納（Trea Turner），蘇薩又暴投送弗里曼上二壘。

但無論如何，此時此刻蘇薩已經對透納取得兩好一壞的球數領先，只要再一好球就可以結束這一局。然而拉魯沙卻坐不住了，他決定故意保送他「腦補」的「左投殺手」透納——反正一壘空著嘛！這一刻除了拉魯沙本人外，場上所有人跟觀眾全是滿滿的「黑人問號」——轉播鏡頭前一臉懵逼的二壘跑者弗里曼正是最好的寫照。就連主播都忍不住問：「你有看過兩好一壞還故意保送嗎？」與此同時全場觀眾「湯尼！你在搞啥鬼？」「已經兩好球了！湯尼！」的吼聲此起彼落。

湯尼傻了，但棒球之神可沒傻。祂或許會遲到，但從不缺席，而這回「神罰」更是來得又快又急。被拉魯沙「看衰小」正怒氣騰騰的下一棒打者孟西（Max Muncy）上來大棒一揮將球扛出左外野全壘打牆，跑回本壘時還不忘嘴拉魯沙兩句兒童不宜的美國國罵：「你ＸＸ的兩好球保送他？Ｘ你Ｘ！」

在2好1壞的情況下，拉魯沙竟然下達故意保送透納的命令，結果馬上被下一棒孟西(右)打出3分砲。 美聯社

而這，正是拉魯沙跟白襪這一季滿滿悲劇的縮影。

好戲還沒完。一向死不認錯的拉魯沙在賽後記者會上還大擺架子，頗似他當年酒駕被逮捕時狂嗆警察「我是名人堂教練怎麼會有錯」的強硬態度，用連珠砲的問題回應記者對他的質疑：「你知道透納對左投球數落後時打得有多好嗎？你知道孟西對左投手打得有多爛嗎？」但張口就來的拉魯沙或許根本不知道這些數據就連鍵盤鄉民都能信手拈來：透納生涯面對左投、球數兩好一壞的OPS是.703，只比平均好一點；反觀孟西生涯面對左投的OPS則有.865——儘管如此，拉魯沙堅稱即便歷史重演，他還是會義無反顧地故意保送透納，而且「這不是什麼難下的決定」。

這不是拉魯沙頭一次毫無掩飾地展現他的自大無知與剛愎自用。去年他惡整菜鳥梅瑟德斯（Yermin Mercedes）——只因他不遵守所謂的「不成文規則」在零好三壞時大棒揮出全壘打，甚至無視這位子弟兵事後被觸身球招呼還為對手開脫的臭史相信許多球迷還記憶猶新。不僅如此，「貴人多忘事」的拉魯沙從去年就開始忘記先發投手的用球數（讓投了114球體力不支的先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）留在場上被打爆）、忘記換代打（放任打擊完全是悲劇的「代跑專武」漢米爾頓（Billy Hamilton）上場打擊，事後還振振有詞：「今晚我只想來隻一壘安打」），到頭來「不成文規則」記得爛熟的他甚至連「正式規則」都能忘記（延長賽放終結者漢崔克斯（Liam Hendriks）上場當二壘跑者——其實應該是他壓根不知道有可以改派投手前一棒當跑者的特殊規則）。

先發投手吉歐利托在拉魯沙的調度下有苦說不出，在還沒換教練之前恐怕要自求多福。 美聯社

好漢不提當年勇，不論當年拉魯沙是如何戰功彪炳，曾帶領運動家跟紅雀三度奪冠、四次獲選最佳教練、執教勝場數史上第二、曾是起用終結者跟牛棚專業分工的先驅…如今垂垂老矣的他，已經成了一個以為生涯上壘率不滿三成、本季不滿兩成的賈西亞（Leury Garcia）可以扛開路先鋒的老頑固。

拿過總冠軍的費城人總教頭吉拉迪（Joe Girardi）成了「冏拉迪」，號稱鬼才教頭也曾奪冠的天使主帥麥登（Joe Maddon）跟著下台一鞠躬。現在所有人都在看：下一個走人的會不會又是冠軍總教頭？然而要搬動拉魯沙這塊大石頭絕非容易，而且不是白襪總管哈恩（Rick Hahn）所能決定。因為當初決定請這位名人堂教頭出山的不是別人，正是三十多年前炒了拉魯沙魷魚才後悔不已的白襪大老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）。當年承認犯下錯誤的藍斯道夫，肯再次承認自己這次又在錯誤的時間找回「舊愛」，進而放手讓拉魯沙歸山安享晚年嗎？相信這個抉擇比起故意保送透納絕對要困難得多。