中職／旅外大物從缺 今年選秀將是2019年翻版

今年中職季中選秀將於7月11日登場，第6隊台鋼雄鷹首度參與選秀，這屆與2019年味全龍首度投入選秀極為相似，都沒有特別突出的旅外好手，不過，大學、甲組成棒有不錯的球員可挑，就看台鋼的眼光是否精準。

2019年選秀有幾位旅外球員？答案是1人，曾效力美職印地安人(現守護者隊)的外野手林驛騰，味全第28指名才挑，聊勝於無。

當年味全指名一票大學球員，包括前段順位選的李凱威、拿莫．伊漾(朱祥麟)、郭天信、郭郁政、張政禹、呂偉晟，還吼後段順位選的林孝程、張祐銘、陳冠偉，還有業餘好手林子昱，他們已成龍軍主力。這一年選秀味全挑的高中球員不多，除了選秀狀元劉基鴻，還有曾傳昇、莊玉彬、陳震洋，比例並不高。

2019年中職選秀味全龍手握狀元籤，就是沒有重量級旅外球星參加，因此在第一順位挑選秀劉基鴻(中)。 聯合報系資料照片

今年選秀應該只有3名前旅外球員投入，包括左投王志庭，右投林鋅杰和徐基麟。王志庭2019年興大附農畢業加盟皇家，多半時間待在新人聯盟，短暫待過1A，旅外多年無太多亮點，重要的是，他與味全簽下自行培訓合約，卻因左肩有些傷勢，現在還無法投入訓練。

王志庭雖有旅外光環，兼具左投優勢，但傷勢可能影響選秀順位，也有教練認為他的自律性有待提升，這從他略顯「福態」的身形可一窺端倪。

林鋅杰2018年與費城人簽約，去年在1A戰績0勝3敗、防禦率7.20，今年效力業餘成棒新北禾聯，防禦率4.91，近期在中職與業餘未來之星對抗賽控球嚴重失準，雖曾旅美，但身手不如青棒時期，選秀順位恐怕不會太前面。

林鋅杰在小聯盟的經歷只有到1A，今年在新北市棒球隊出賽，近來的控球不太理想，恐怕會影響選秀行情。 聯合報系資料照片

徐基麟同樣在2018年加盟費城人，小聯盟生涯總計只丟19局、防禦率5.68，僅在去年短暫待過1A，多半在新人聯盟層級發展，即使曾經旅美，又是U23世界盃培訓隊一員，但過去並無實績，選秀要在前段順位獲指名難度很高。

如此一來，今年選秀就和2019年很像了，當年不少大學和甲組成棒好手獲指名，現在在中職活躍，好比說富邦悍將的江國豪、李建勳、辛元旭，統一獅的林安可、柯育民，還有味全選的這一批好手。

受惠第6隊效應，今年有許多高中、大學和業餘球員會出來選秀，坦白說，檯面上的好手大家都看得到，但檯面下的璞玉要如何挖掘可得費盡心思，台鋼除了舉辦測試會「尋寶」，也可多方詢問大學、甲組成棒教練，除了探詢技術層面，心理素質和家庭狀況也是觀察重點。

當然，優質高中球員絕對不能錯過，台鋼已表明會選中線球員為主，平鎮高中二、游搭檔黃勇傳、曾子祐，台鋼勢必會拿下其中1人，選秀狀元以曾子祐呼聲最高，既然他是這屆選秀最佳游擊手，又沒有旅外大物可選，台鋼第一指名曾子祐應該沒什麼意外。

平鎮高中二壘手黃勇傳也是今年中職選秀的首輪熱門人選。 聯合報系資料照片

另外，這屆選秀有不少大學、業餘游擊手投入，包括台體大林家鋐、國體大林岳谷、新北禾聯池恩齊、文化大學紀慶然，應該都是台鋼評估的對象，選游擊手的好處在於，既然能守游擊，未來移防二、三壘適應上應該沒有太大問題，合庫二壘手李亦崴球風樸實但實用，有機會在前段順位獲指名。