傲慢厄文難返球星之林 籃網不妨考慮換來衛少

今年賽季的總冠軍賽正如火如荼地開打中，對於早早放暑假的球隊管理階層則是思考著如何補強迎戰新賽季，市場上也出現各種流言或是媒體推測與分析的今夏球員市場走向。

這陣子就有關於太陽中鋒艾頓(Deandre Ayton)的傳聞，雖然身為受限自由球員且太陽不願提前以頂薪續約，這背後制服組操作的意味高深，但當艾頓一但有轉隊想法，勢必還是會吸引多隊報價搶進，或者先簽後換來得到中鋒位置的補強。本季被拒於季後賽門外的拓荒者，目前被媒體點名可能是艾頓潛在下家。

此外市場上有轉隊相關消息流動的還有巫師比爾、公牛拉文，爵士的戈貝爾等人，無論是哪一位想必都會引起多支球隊競標的興趣。反觀，傳出有轉隊意願卻乏人問津的是名聲直直落的厄文(Kyrie Irving)，有外媒報導，他這回最新的傳聞是，他的經紀團隊正積極奔走替厄文尋求一份四年的頂薪合約，或者和籃網討論先簽後換來爭取更長年限的五年大約。

只是，場外比球場更精采，早已搞臭自己名聲的厄文，身價已不復當年，據傳多名球團高指出至少有五隊拒絕厄文的經紀人，絲毫沒有打算為厄文提出邀約。今年休賽季自由球員的選擇不多，上述幾人若有轉隊形成，都將是市場上的大事件，唯獨厄文該認清事實。

傲慢的厄文自毀生涯評價

杜蘭特(右)是非常敬業的球員，遇上厄文(左)這樣我行我素的隊友，他真是有苦說不出。 歐新社資料照片

過去三個球季他在籃網的出席率還不到五成，年屆30，加上傷病史與各種不良紀錄，隨著後疫情時代，他不願打疫苗鬧得全隊、全紐約滿城風雨，最後折衷願意客場出賽，但又時常個人私事擅自離開球隊，歸隊後與隊友間的相處又不甚融洽，種種不顧團隊的脫序行為早已成為籃網的頭痛人物。

哈登(James Harden)、杜蘭特(Kevin Durant)加上厄文的三巨頭試驗早已宣告失敗，就算厄文上得了場依舊還是身處他一個人的武林，縱使數據再華麗、都是靠著佔據大量球權換來，不利於團隊發展。再者，有他存在的休息室氛圍似乎就很難和諧，一個充滿籃球天賦的資優生，最終還是會敗在自己的傲慢。如同厄文不在乎籃球，不尊重他的職業，他在這個舞台超過十年來累積的一切也終將蒙上一層陰影。球團之間、隊友，球迷對於他的喜愛，早就不可能如同過去他在詹皇身邊奪下總冠軍時那樣的瘋狂。

據悉，籃網只願為厄文開出2年7000萬美金左右，甚至還在考慮是否要提出合約。說真的，厄文並不會為籃網帶來長遠的戰績價值，如要透過交易來處理掉他高達3500萬美金的肥約恐怕也是燙手山芋。對於厄文來說，先簽後換談不攏，最好的情況就是行使他下一季的球員選項，那麼這續留或轉隊的戲碼或將歹戲拖棚至明年夏天。

若是他持續因個人問題不願替籃網出賽，或者氣氛破壞者的能力再提升，縱使交易難度很高，籃網高層可考慮以衛斯特布魯克(Russell Westbrook)為主菜，和湖人想辦法來互換麻煩包裹，交換手氣。

厄文與衛少互換的野望

衛斯特布魯克(左)完全無法融入湖人的詹姆斯-戴維斯作戰體系之中，若能跟厄文(右)換隊，或許可以同時幫助兩隊解決一些麻煩並增加實際戰力。 歐新社資料照片

衛斯特布魯克年薪高達4400萬美金以上，對於湖人的補強操作空間有很大的限制，他在場上又和詹皇體系搭配不起來，離隊消息傳出早已多時，只是礙於薪資沉重負擔，沒有多少球隊有能力吃得下來，就算薪資空間的球隊，也拿不出，不想付出太多籌碼來砸自己的腳。

如果厄文和衛少的先簽後換搭配多名角色球員，或涉及第三方交易的大計畫能成功，或許對籃網、湖人都是雙贏。

首先，節傲不馴的厄文誰都管不住，湖人陣中有詹皇坐鎮，可能還能帶念過去情分，還有幾分敬畏能讓厄文安分點出賽而不惹事。他搭配詹皇的成效雖然不好說，但畢竟是一起拿過總冠軍的隊友，彼此的熟悉度還是有的。

全聯盟唯一能讓厄文(左)稍微「聽話」一點的球員，恐怕只剩下以前一起奪冠的老隊友詹姆斯(右)了。 歐新社資料照片

對籃網來說，獲得衛斯特布魯克的話，等於是讓他和杜蘭特這對原生雷霆雙人組在籃網合體，生涯後期兩人再度聯手勢必將形成話題。衛斯特布魯克對於勝利的執著與渴望沒有問題，他比較麻煩的是自帶體系的風格，並無法與詹皇相輔相成。

這一點，衛斯特布魯克過去和杜蘭特搭配的戰績也是有目共睹，或許拚一把互換手氣，只要有機會打出合體的全盛時期七八成破壞力就好，以他的出勤率以及配合度比厄文好上太多而言，能帶給球隊的貢獻或許就比厄文來得多出許多。

但客觀的來說，架構在薪資、豪華稅負擔、球員性格、年齡，與團隊適合程度的現實考量，這樣的交易還是很難成真，非常考驗制服組的手腕。可以確定的是，厄文的眾多汙點紀錄已讓他很難重返球星之林。

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