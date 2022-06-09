一人救起勇士全隊防守 小裴頓真有這麼神奇？

在半準決賽受傷的小裴頓（Gary Payton II），趕在決賽第二戰替補上場，拿下7分3籃板，幫助球隊在主場取勝並扳平系列賽。前一場被對手打啞了的勇士，這一場重新拾起「第三節先生」的進攻招牌，靠火力徹底壓倒對手；但也有人認為是小裴頓改變了勇士前半場低迷的防守，才讓塞爾蒂克在下半場的攻擊完全束手。

結論說在前面，小裴頓並沒有一人救全隊。沒有絕對的單一數據可以證明，單只小裴頓一人的上場，就徹底改善了勇士先前的防守效率。話雖如此，小裴頓確實為勇士帶來三個獨特的取勝利多，隨著他的復出，也讓比賽內容有了不一樣的轉變。

利多一：不夠高大，但願意在禁區卡位

小裴頓抓籃板攻力並不是很強，但他也願意在禁區做苦工，常常能激起隊友的防守意願。 美聯社

身高只有191公分的小裴頓，是一個非常願意在禁區卡位的小個子。體重只有88公斤的他，並沒有任何身材上的優勢，然而在比賽當中，經常可以看到小裴頓殺入禁區。一旦隊友發動攻勢，無論是外線出手，還是往內切入，他都會順勢移動到籃下準備接應或是搶板。而在防守端，他在跟防自己的對手時，若是遠邊已經有人出手，他也常會往內去卡位。

這一點，對於勇士籃板數的實際幫助有限，但是其精神力量無限。小裴頓全季平均3.5籃板，並不是什麼出色的籃板手。他所展現的只是一個籃球的基本功，讓自己在場上的存在及作用盡可能地放大。

在G2也可以看到，許多攻防的回合之中，當隊友或是對手站在原地，甚至已經退開的時候，小裴頓仍是機動性地在禁區附近游走，或是逕行切入籃下卡位，試著創造不同的機會。這樣的心態，會不斷地提醒他的隊友保持積極狀態，這是小裴頓在數據之外的第一個影響力。

利多二：不常出手，但能夠命中必要進球

小裴頓(左)在勇士陣中是屬於不貪圖進攻的球員，但該出手的時機他多半還是能把握住。 美聯社

小裴頓並不是射手型的人物，全季在三分線上的平均出手數還不到兩次，但他一直能夠把握機會，命中必要進球。這一季他兩分球有七成五的命中率，三分球也有三成五，數據並不驚人，但是足夠穩定。

在進攻上，小裴頓做到的是「必要性」，也就是該他要出手的時候，他能夠有一定的把握性。就像G2他全場也就只有一記三分外線，就出現在第一節。那是他傷缺超過一個月之後的首度出手，但他接到柯瑞（Stephen Curry）的傳球之後，就是能夠穩穩地投進。

相對於庫明加（Jonathan Kuminga）這樣純粹的菜鳥，已經在聯盟打滾多年的小裴頓不能算是個新人，對於已經29歲的他來說，是應該要有這樣的穩定度。但一想到他過去的生涯並沒有太多上場機會，這次又是在決賽舞台正式復出，他依然能繳出必要的表現，全場三投三中，確實並不容易。

利多三：不夠出名，但仍有辦法引起注意

小裴頓不是隊上巨星，他甚至還沒掙回之前獲得的先發位置，但當他在G2首度上場，卻受到全場球迷起立鼓掌歡迎。小裴頓的矚目度當然受惠於他有一個球星老爸，可以不斷地產生話題。像是老裴頓（Gary Payton）在G2賽前接受轉播單位的專訪，和同年在熱火合作奪冠的老隊友俠客（Shaq O’Neal）同台，說著自己期待兒子能夠像老爸一樣拿下冠軍戒指，那時他身上就穿著一件兒子防守老爸的T恤。

而賽後的專訪，小裴頓就坐在同一個位置，和俠客談論這場勝利。這是一種星二代的效應，然而卻又有點不一樣。畢竟，他的生涯並不像老爸那樣順利，這也讓他有了自己的故事。

小裴頓在這個球季開打之前，本來是打算去爭取成為勇士的一員，但他留在球隊的方式並不是球員，而是工作人員。他說自己只想有個職位讓他能待在勇士，這樣或許哪天會有十天短約的機會出現，讓他能夠再以球員身份上場打球。

後來的發展大家都知道了，而有關小裴頓的這種故事在這一季也已經說了很多，然而，這就是小裴頓在職場上的基本命盤，勇士也因為有這樣的球員存在，而讓球隊獲得更多不同的關注和話題。

光從數據來看，小裴頓並沒有以一人之力扳平系列賽。他確實讓他對位的懷特（Derrick White）從G1的21分掉到G2的12 分，也讓對手球星泰托姆（Jayson Tatum）在場上的效率值掉到-36。但這些並不是決定性的數據，也算不上亮眼的關鍵表現。

媒體甚至指出小裴頓在搭配柯瑞、小波特（Otto Porter Jr.）、維金斯（Andrew Wiggins）和格林（Draymond Green）時，這套五人組合的攻守效率值完全破表。然而，這樣的搭配也沒有足夠的出賽時間來證明其實際作用。

即便如此，小裴頓在數據之外，確實用自己的積極心態、穩定打法、和豐富話題，為球隊帶來更多獲勝的可能。在接下來的決賽當中，小裴頓的影響力確實不容忽視。