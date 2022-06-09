楚奧特曾是灌籃高手 牛排加可樂讓他變身神鱒！

當葛勞夫婦（Don and Robin Grawe）在2010年同意為天使1A球隊Cedar Rapids核心隊當寄宿家庭時，他們只是幫球隊住宿主任彼得森（Lanny Peterson）一個忙，反正他們的小孩都大了，離家了，他們位於山腳的房子有很多空房，羅蘋說：「這應該很有趣吧。」

在那年四月，天使隊的低階一A球隊正式到老兵紀念球場報到，葛勞夫婦也到球場去迎接他們的新房客，他們在球場通道走來走去，才看到這兩個人，一個是高高的、態度慵懶的加州男孩，一個是壯壯的、停不下來的紐澤西男孩。他們自我介紹是Tyler和Mike：史凱格斯（Tyler Skaggs）和楚奧特（Mike Trout）。

那天晚上葛勞夫婦把這對18歲的年輕人帶回家，把他們送進空的地下室後，唐恩去他的家庭辦公室谷歌這兩個人的名字，發現他們都是首輪選秀籤，簽約金都有七位數，唐恩心想：「這兩個小伙子應該都滿厲害的吧。」十二年後，他們已經遠超過厲害這兩個字。楚奧特可是個未來首年就會以高票入選名人堂，棒球史上最昂貴的球員，已經拿過三次MVP，還有四年票選第二名，生涯唯一的缺點就是當夢幻足球聯盟的主席很失敗。但在2010年時，楚奧特只是個才18歲，選秀會第一輪後段班的高中外野手。

2009年選秀會，天使隊在第24順位和第25順位分別選來格里齊克（Randall Grichuk）和楚奧特兩位高中生外野手，當初的球探報告中，一個是長打型，一個是速度型。核心隊當年的牛棚投手柏格（Jeremy Berg）以為楚奧特是那個長打者，畢竟他比格里齊克大隻了足足25磅，但等他和這兩人練過一次球之後，他馬上知道他想錯了，楚奧特既是強打，又有速度。時任天使總經理的雷金斯（Tony Reagins）預測楚奧特在大聯盟可以單季盜壘50次（在他菜鳥球季，他真的盜了49次），而且他在2010年春訓最後一個禮拜，居然打了5轟，展現他在季外增重的效果。內野手卡西奇（Jon Karcich）說：「有人問他：『你是怎樣增肌的啊？』他居然回答：『我就是整個季外都在狂嗑牛排加百事可樂而已啊。』」現在在國民隊的左投手柯賓（Patrick Corbin）當時是楚奧特的隊友，他說：「那時我們去吃飯，他每次都點超多東西，他會點個三四道前菜，然後再清光兩份主餐。」

楚奧特(左)在大聯盟的第一個完整球季就拿下美聯新人王頭銜，還順便成為了盜壘王。 歐新社資料照片

那年春天的力量沒跟著楚奧特一起去Cedar Rapids，低階一A球季剛開始時，楚奧特猛打滾地球，然後拼命跑壘。他一開季的前13支安打中有11支是內野安打。運動員網站的資深作家納斯比（Stephen J. Nesbitt）問核心隊的總經理羅德（Jack Roeder）有沒有什麼特別的回憶，他說有一次他在包廂裡看球，他打給轉播製作人，問『你能重播那一段嗎？我好像漏看了什麼。』其實他沒有，楚奧特打了個滾地球，游擊手迎上前，乾淨地接到，然後傳一壘，但楚奧特就是快一步。核心隊總教練莫伊希羅（Bill Moisello）說，他們測得楚奧特從本壘跑到一壘的速度是3.89秒，這個數字對右打者來說非常不科學。

我們舉個例子，今年大聯盟右打者衝一壘速度最快的是皇家隊的天才菜鳥小維特（Bobby Witt, Jr.），他的平均速度是4.12秒，而今年衝一壘最快的兩個人都是左打，分別是大谷翔平的4.07秒和基爾邁爾（Kevin Kiermaier）的4.10秒，我們就可以想像楚奧特當時的跑速有多神奇。莫伊希羅說：「你可以聽到他在跑步的聲音。」內野手克魯茲（Jeremy Cruz）補上一句：「就像是地在搖一樣。」

大谷翔平是目前衝一壘最快的球員，但竟然還輸給前輩楚奧特年輕的時候。 美聯社

在經歷第一個月的適應不良後，楚奧特在五月二號終於打出了第一轟，是一支左外野特大號全壘打。這個月楚奧特的打擊三圍為.378/.468/.639，還有6轟和16次盜壘。楚奧特也很少被三振，這個月他28場比賽中，只被三振16次，而且他通常會微笑向三振他的投手致意，然後在下個打席討回來。打擊教練奇雅羅（Del Chiaro）說他只微調過楚奧特的動作一次，從此就定調了。當時楚奧特的棒子被拉到頭部後面太遠，造成他揮棒幅度過長，他看了錄影，在打擊練習籠練習一天，就調整完畢。奇雅羅說：「就因為這樣，你知道這小子真的不一樣。」

據說有一次他們在伊利諾州皮歐力亞（Peoria, IL.）客場比賽時，全隊跑去一個公有運動中心，臨時舉辦一場灌籃大賽。有隊友說，楚奧特表演了反扣、大車輪和alley-oops，還嘗試過360度灌籃。他場上的運動能力是與生俱來的天份，但他在球場外則是個充滿熱情的大男孩，隨時想邀任何一個有空的隊友來住宿家庭烤肉，或去餐廳吃飯。核心隊是支可怕的球隊，當時的陣容後來有11個人都升上了大聯盟，包括格里齊克、史凱格斯、柯賓、塞古拉（Jean Segura）和李察斯（Garrett Richards），但這支隊伍相處融洽，中心人物就是楚奧特。內野手拉莫斯（Kevin Ramos）說：「每個人都喜歡待在他身邊。」隊友們回憶他的各種好品德：對教練們和寄宿家庭們很有禮貌；對每個人都很友善，從場地工作人員到球僮們；自願跟球隊主播羅傑斯（John Rodgers）去學校幫小朋友們讀書；當下雨時，自願跑去幫工作人員拉帆布。這是球隊中最強的主將。

不要笑其他球隊在選秀會漏掉楚奧特這條大魚，事實上天使也是先選進格里齊克(左)才再選楚奧特(右)，而這支首輪籤是塔薛爾拉成為自由球員後被洋基簽走所獲得的補償。 2009 Tristar 球員卡

有一次楚奧特把球打到老兵紀念球場的左外野角落，然後把它跑成一支三壘安打。莫伊希羅告訴時任洋基打擊教練的隆恩（Kevin Long）這件事，還補充說：「沒人可以辦到這件事。」兩年後，楚奧特在洋基球場又辦到這件事，隆恩回發簡訊給莫伊希羅：「我那時以為你在唬爛。」在這年球季開打之前，做過球隊制服組的球探專家凱斯洛（Keith Law）把楚奧特評為第48名的潛力股，棒球美國更悲觀，才排第85名。到了五月，凱斯洛已經大轉向，楚奧特變他排行榜的第14名了，在季中時，楚奧特直接變第三名，而且他的評語是：『直接把他拉上去吧，從他目前的狀況來看，他搞不好已經準備好了。』

每個人都知道楚奧特待在Cedar Rapids的時間不會太久，而且當時他已經有了球鞋（Nike）和球棒（Old Hickroy）的贊助商，有一次楚奧特把一雙穿壞的Nike釘鞋丟掉時，這些隊友們居然開始為了誰可以保留它爭了起來。伯格說：「我跟他們講，嘿，這太奇怪了吧，他是你們的隊友耶。」楚奧特被選入該年的未來之星對抗賽，剛好讓天使隊可以在自家球場親眼目擊他們小聯盟的超級大物。當時在征途的楚奧特得直飛安那罕，他身上沒有比較像樣的褲子，就拿根打裂的球棒，去跟克魯茲換了兩條卡其褲。他本來打算回Cedar Rapids時就還給克魯茲，結果他到今天都還沒還。在未來之星賽中，楚奧特按照他一貫的作風，打出內野安打，再把一支一壘安打跑成二壘打，然後在壘間用速度製造出兩次失誤，賽後，球團決定把他送去位於南加州的高階一A。在愛荷華州的這81場比賽中，他交出了.362/.454/.526，6轟，45盜，46次保送和52次三振的成績單。克魯茲今天還保留著這支最原始版的楚奧特專屬Old Hickroy，他說，他希望楚奧特也還留著他那兩條卡其褲。

楚奧特和史凱格斯，以及葛勞夫婦一直有聯絡，他們最後一次聚首是在2018年底，史凱格斯的婚禮上。七個月後，是楚奧特的媽媽黛比打電話給葛勞夫婦，通知他們史凱格斯在達拉斯郊區旅館過世的噩耗。葛勞兩夫妻常常想起那對18歲，每天從地下室興奮鑽出來的那對年輕人，唐恩說：「這兩人焦不離孟，我們沒辦法只回想起其中一人，這兩人綁在一起。」

奇雅羅在2016年獲得去參加天使隊春訓，擔任打擊指導員的機會。當楚奧特發現他時，非常開心地把他抱起來：「老戴，好久不見啦！」這時楚奧特已經是個拿過MVP的巨星，奇雅羅還是個小聯盟教練，但楚奧特表現地仍然像那個愛打鬧的18歲小伙子。在春訓接近尾聲時，奇雅羅問楚奧特能不能給他兒子貝克特（Beckett）一顆簽名球，楚奧特說沒問題，結果在那天練習結束後，他發現在置物櫃中擺的是一根簽名球棒，上面寫著：『給貝克特：有一天在大聯盟看到你 麥克楚奧特』。現在貝克特已經七歲了，楚奧特是他最喜歡的球員之一。奇雅羅說這支球棒他還沒給貝克特，但等他真的傳給他時，他會跟他說，麥克是個不會忘記老朋友的人。

在2010年那個在愛荷華的夏天之後，楚奧特不再只是個有個魚類姓氏的小聯盟選手，而正式進入神壇，變身神鱒。