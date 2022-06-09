中職／三老將加入如及時雨 挽救戰績還幫球團添人氣

台鋼雄鷹昨日正式召開加盟中職記者會，球迷期盼已久的第6隊終於來了，台鋼的成立不但能夠促進比賽的多樣可看性、增加了國內年輕球員的就業名額，更提供了一些近年被釋出的老將尋覓第二春的機會，這些老將中有人並不是體能狀況已無法在場上拼戰，只是因年紀或不在球隊未來規劃內而被釋出，今年季前就有幾名這樣的老將，離開待了好幾年的球隊轉戰新東家，並且在這個球季替新球隊帶來很大的戰力貢獻。

富邦在季前吸收了多名他隊釋出的老將，包括陽耀勳、王勝偉、詹智堯等人，期待他們能為球隊帶來貢獻，不過由於開季之後戰績不佳，球隊裡的許多問題紛紛被拿出來討論，隊上老將的上場時間也在其中，但近期富邦戰績似乎有些起色，暱稱「王拔」的王勝偉卻成為當中的關鍵人物。

失誤是富邦開季之後戰績持續不佳的一大原因，尤其是游擊，無論誰去守就是會發生失誤，直到近期固定由曾獲9座游擊手金手套的王勝偉守游擊，才把這道防線鞏固住，進而帶動整個內野守備的穩定度；不只在防守，王勝偉在攻擊部分也有亮眼的表現，5月初重回一軍至今的15場比賽中，只有3場沒有安打，打擊率從1成67爬升到目前的2成95，在對樂天3連勝時還打出個人本季首轟，近幾場更擔任起開路先鋒，成為攻勢發動機，是今年轉戰富邦的老將中最有貢獻的。

王勝偉近期成為富邦最穩定的游擊手，在打擊方面也有所發揮。 聯合報系資料照片

富邦也有老將轉戰他隊，上季完全沒有在一、二軍出賽的胡金龍，季前離隊加盟統一，改穿51號，與昔日中華隊隊友陳鏞基再組「金鏞連線」，開季後雖然因傷較晚出賽，但首場比賽就開轟，之後仍維持穩定的打擊內容，目前的打擊率也是不錯的2成92，打點、上壘率、長打率都是隊上前5名。

胡金龍的打擊能力毋庸置疑，但畢竟已經一整年沒有出賽打擊，到底還能不能適應場上強度仍有疑問，不過球季開打至今，他已證明自己還是能交出一定的成績，尤其是在統一本季陸續遭遇傷兵及疫情問題，導致原本一軍的戰力折損的時刻，胡金龍的適時補上對於球隊有十分明顯的幫助，也是統一現在能以半場勝差緊追龍頭樂天的關鍵人物。

胡金龍(左)過去一整年都沒有在中職出賽，他在季前加入統一，與陳鏞基(右)重組「金鏞連線」。 聯合報系資料照片

在16年季前離開Lamigo加入中信的林智勝，首季就打出34轟，在中信6年雖然總計打出82轟，不過因傷及其他因素導致出賽場數其實並不多，僅有16及19兩個球季出賽超過百場，最後1季更是不到100個打席，是生涯最少，季後自請離隊，生涯二度轉隊至味全，高人氣的林智勝來到味全後，為新球隊帶來不僅是打擊上的幫助，連帶球隊的曝光度，甚至商業行銷上都有正面效果。

球季開打前，林智勝以289轟與張泰山並列中職全壘打王，結果在本季的前兩場先發就連兩場開轟，一舉把全壘打推進到291支，正式樹立林智勝障礙，本季出賽也都被排在第2棒，成為聯盟頗具威脅的第2棒，目前的打擊率是2成5，各項打擊數據也都在隊上名列前茅，這是實際上的數據，在經驗傳承上則是無形的貢獻，對於龍隊小將的成長有很大的助益。

去年季後離開中信的林智勝，在新東家味全出賽的前兩場比賽就出現連兩場開轟，獨自成為中職的生涯累積全壘打王。 聯合報系資料照片

擁有許多紀錄的林智勝，對活動行銷及商品銷售上也同樣有著明顯的助益，光是開季第一場開轟創造新的全壘打紀錄，所帶來的周邊效益已經相當巨大，紀念公仔更是賣得嚇嚇叫，之後還成為女孩主題日及商品宣傳的主角，替球團增添了不少業績，誰說老將的效應只有在看得見的場上呢，當然，也不是每位老將都有另一個舞台可以發揮的，除了過往的實績之外，還得證明自己有能在場上與年輕人競爭的實力，胡金龍、王勝偉、林智勝他們就做到了。