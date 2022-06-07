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勇士有的塞爾蒂克也都有 總冠軍賽五五波詭譎難測

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
勇士在總冠軍賽第二戰打出團隊好球，在關鍵時刻更是不敢再大意，以19分之差大勝對手，報了首戰慘遭逆轉的一箭之仇。 美聯社
勇士在總冠軍賽第二戰打出團隊好球，在關鍵時刻更是不敢再大意，以19分之差大勝對手，報了首戰慘遭逆轉的一箭之仇。 美聯社

NBA總冠軍七戰四勝系列賽打完兩場，勇士主場一勝一負，等於輸了主場優勢。塞爾蒂克1：1打平，搶下形勢，完成第一階段爭冠目標。

今年總冠軍賽戰局詭譎難測，因為勇士有的，包括三分火力、一流防守、出色團隊、頂尖球星，塞爾蒂克都有。但塞爾蒂克身材、規格、對位更有優勢，尤其是禁區護框能力，塞爾蒂克先發中鋒威廉斯、中前鋒霍福特都有一級防守能力，這是塞軍更明顯優勢。

勇士G1輸在第四節輕敵，防守鬆懈大意，給了塞爾蒂克第四節瘋狂反撲空間，塞軍第四節三分球12投9中，單節砍40分神奇逆轉勝。G2勇士修正防守，持續保持強度，第三節打出35：14攻勢全面壓制塞爾蒂克，早早鎖定比賽。

G1和G2決定比賽勝負主軸 一是防守、二是三分球

從塞爾蒂克角度看，塞軍接下來系列賽更有優勢和贏球空間。塞爾蒂克前兩戰打勇士，展現幾個優勢和球路特色：

1、雙星泰托姆、布朗，單打、一對一、得分破壞力形同「雙巨頭」。季後賽、總冠軍賽防守、肢體對抗糾纏到極致，決勝關鍵就是球星單打效率，泰托姆、布朗都有身材、持球、一對一優勢。

在勇士防守球員的嚴加看管之下，塞爾蒂克前鋒泰托姆(中)還是能攻下28分，其中三分球更是9投6中。 美聯社
在勇士防守球員的嚴加看管之下，塞爾蒂克前鋒泰托姆(中)還是能攻下28分，其中三分球更是9投6中。 美聯社

2、中鋒威廉斯、大前鋒霍福特的防守和護框，都是勇士進攻戰略和籃下攻擊最大障礙。G1第四節和G2上半場不難看出，威廉斯+霍福特的防守和護框能力，最大限度都能阻止勇士開後門、突破、空手走底線接應，這些得分戰術和打法都是勇士最主要進攻武器，但塞爾蒂克內線擁有強勢掃把和協防能力。

3、陣容深度更好，塞爾蒂克角色球員，G威廉斯、懷特、普里查德、泰斯、威廉斯都很有實力和球路特色，塞軍能用的武器和陣容深度都更完整。

塞爾蒂克的角色球員表現優於預期，在接下來的比賽中可以期待有人能跳出來做出重大貢獻。 美聯社
塞爾蒂克的角色球員表現優於預期，在接下來的比賽中可以期待有人能跳出來做出重大貢獻。 美聯社

4、勇士三分很神，射手夠多，但塞爾蒂克三分射手群更完整，爆發力和穩定性一點都不輸勇士。塞軍G1三分球41投21中，三分命中率5成1，G2三分球37投15中，三分命中率4成，G2上半場19投10中，三分命中率逾5成2。

勇士想要奪冠 必須打出「難以衡量+無法量化」的團隊戰力和防守強度

什麼是「難以量化」？因為籃球團隊戰力建立在默契、形勢、信任，這種精神面和團隊合作戰力往往難以量化，完全無法用數據去量化、比較、呈現。

勇士防守強度、持續力和完整性就是一種，勇士防守、籃板球比他們身材更加強大。勇士王牌柯瑞是一種，柯瑞的三分火力和帶動，絕無僅有「吸怪」創造空間能力，史上唯一。勇士教練柯爾又是另一種，柯爾用人、出牌，經常有神來幾筆，畫龍點睛，讓勇士戰力減少缺口和破洞。

勇士需要柯瑞(中)來帶動球隊精神層面的提升，也要需總教練柯爾促成更多團隊合作。 美聯社
勇士需要柯瑞(中)來帶動球隊精神層面的提升，也要需總教練柯爾促成更多團隊合作。 美聯社

戰力衡量、對位優勢、決戰勝負關鍵，很難用教練更出色，團隊、防守更緊密，就能解釋。

塞爾蒂克能打出高質量和高強度防守，創造對位和錯位優勢，這就是塞爾蒂克能在兩個搶七系列賽，先宰公鹿、再克熱火，打進總冠軍賽的實力與本錢。所以我才會說，勇士有的，塞爾蒂克都有，甚至還更出色、攻防武器更完整。

勇士輸掉一場主場，接下來更沒有犯錯和三分手感失準空間，柯瑞也沒有打不好的藉口，否則勇士將會成為塞爾蒂克爭冠路上的陪襯。

勇士系列賽沒有必勝把握，武器和陣容完整性更好的塞爾蒂克，也不能只靠球星單打+三分球，這麼單調打法就想要擊敗勇士。教練執教功力、防守、三分手氣、王牌對決，每個細節都可以決定勝負。

我還是看好勇士，因為勇士教練和團隊、防守強度，就是有那種「難以量化」的力量，這是數據專家和進階數據網站分析不出來的真實戰力。

NBA專欄 勇士 塞爾蒂克 柯瑞 泰托姆 柯爾

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