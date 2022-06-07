日職／拳王、神山大復活 歐力士、阪神瞄準交流戰優勝

還記得2016年廣島在交流戰開打後沒多久就擺脫其他各隊的糾纏，戰績一飛沖天，從此開啟在央聯3連霸的黃金時期嗎？每年的跨聯盟交流戰期間，戰情總會有一些變化，本季的交流戰只剩下1週賽程，同樣也有令人驚奇的發展，那就是從季初後一直在央聯墊底的阪神，竟然暫居交流戰第2名，離首位的養樂多僅有1場勝差，大有奪下隊史首座交流戰優勝的機會。

阪神之所以從開季後就戰績不佳，最大原因就是打擊得分能力，交流戰前打了47場比賽，雖然3、4月的投手表現有些問題，但5月不只回穩甚至表現地十分優異，團隊投手防禦率現在是不錯的2.92，打擊卻是5月還略遜於3、4月，因此戰績始終無法脫離墊底，進入交流戰，阪神的打擊明顯進步，2成66的團隊打擊率在12隊中排第3名，42分的得分即使沒有特別多，至少也是排在中段的第6名，加上投手群的表現是各隊最佳，使得阪神在12場交流戰中取得8勝4敗，以1場之差暫居第2名。

打線中的超人就是大山悠輔，大山是阪神這幾年的主力打者，能提供平均20轟、80分打點左右的火力輸出，不過今年5月陷入大低潮，月底的交流戰前，大山單月的打擊率只有1成59，進入6月後大爆發，5場比賽16個打數中打出9支安打，打擊率高達5成63，其中還包括6月3日單場3轟在內的5轟，已打下10分打點，交流戰至今的打擊數據則是排第4的3成66打擊率、最多的6轟及第2名的13分打點，長打率及OPS也都是所有球員中最佳，讓他的打擊表現回到前幾年的水準。

大山悠輔是阪神近年相當穩定的主力打者，今年打擊狀況下滑，所幸在交流戰大復甦。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團

上一次交流戰前在聯盟墊底，卻奪下交流戰優勝的球隊是18年的養樂多，那年交流戰結束後，養樂多爬升到聯盟第4名，最終以第2名打進季後賽，因此交流戰優勝對於阪神來說也可算是十分重要的士氣提升，如果阪神能拿到交流戰優勝，大山當然是MVP的不二人選。

在養樂多及阪神之後緊追的第3名共有3隊，分別是都7勝5敗的歐力士、軟銀及中日，在交流戰打出佳績對於這3隊也很重要，軟銀在交流戰期間再度奪回洋聯首位；中日則是追到離前段班僅有1場勝差的距離；而去年洋聯優勝的歐力士，今年開季打得不順，交流戰開始前還在後段班，但靠著最近的好成績，日前重回到第3名的位置。

與阪神有類似的問題，歐力士的投手群表現穩定，但打擊狀況與去年相比落差太大，團隊總得分在洋聯排最後，這與陣中主砲吉田正尚因傷缺席近20場有很大的關係，另外上季扮演打線關鍵，打出3成01打擊率、32轟及83分打點的杉本裕太郎，今年無法維持打擊表現，更是對得分能力有很嚴重的影響，使得歐力士的團隊總得分、全壘打數都是聯盟最差，2成26的打擊率也只在第4名，當然戰績不會太好看。

杉本今年打擊狀況不佳，3、4月的打擊率連1成5都不到，4月底被下放二軍，5月中再度升上一軍，重回一軍後的打擊狀況稍微提升，進入交流戰後突然變成絕好調，出賽12場，只有2場比賽沒有安打，6月的5場比賽則都有安打，46個打數打出21支安打，打擊率高達4成57，暫居交流戰的打擊王，另外還有3轟及7分打點，也讓他整季下來的打擊率拉高到2成48，如果能藉這段期間調整好打擊狀況，對自身及球隊都有很大的幫助，至少證明自己去年的成績並不是曇花一現，而再加上吉田的回歸，歐力士在之後的賽季仍有可為。