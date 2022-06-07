昔以啟發球員聞名 漢姆接掌湖人兵符迎重大挑戰

經過多輪篩選後，洛杉磯湖人圈定漢姆（Darvin Ham）擔任隊史第28位總教練。這位現年48 歲、來自密西根州的籃球人，如何獲得球團青睞，我們或可從過往的功績、球員口中一窺究竟，如何搞定「三巨頭」將是他開季後的最大挑戰。

在佛蓋爾（Frank Vogel）被掃地出門後，湖人隊修正對總教練的標準。消息人士透露，高層要的是能在更衣室取得話語權、能獲球員尊重的教頭，有強大的存在感並鞭策、啟發球員。從往例觀之，漢姆之所以贏得總教練之職，就變得名正言。從過往執教資歷，早從2011年至13年在湖人隊，後轉亞特蘭大老鷹隊、密爾瓦基公鹿隊擔任助教期間，漢姆靠嚴肅的風格和激發球員能力闖出名號，未來他也將沿用這一套打造團結氛圍。

投入教職前，漢姆曾於 1996 年到 2008 年以球員身份活躍NBA。轉戰職業前，效力德州理工的漢姆1996 年3月17日NCAA錦標賽上，因補扣籃力道過猛扯破籃板登上體育頭條，可惜最終於NBA選秀會名落孫山，直到同年10月1日才獲丹佛金塊隊一紙合約。漢姆八年生涯均扮演綠葉角色，每場僅拿2.7分、2.3個籃板、0.5次助攻，在2004年與底特律活塞隊登頂奪冠，

漢姆(右)在球員生涯多半扮演綠葉陪襯角色，直到2004年與底特律活塞隊淘汰洛杉磯湖人隊登頂奪冠。 歐新社資料照片

2008年退役改任教職，2011年跟隨布朗（Mike Brown）以助理教練加入湖人隊，陪布萊恩（Kobe Bryant）、加索（Pau Gasol）與霍華德（Dwight Howard）等明星一對一訓練。布萊恩曾公開稱許漢姆：「漢姆昔日是體能出色的球員，退役後也是一名體能教練。我喜歡這樣，（他的訓練菜單）對我的比賽有幫助。」

漢姆在2013年投入布丹霍澤（Mike Budenholzer）門下，加入老鷹隊擔任教練團一員。五個賽季的效力，在背後助隊展翅飛翔，第一年即打入季後賽，讓老鷹隊成為東區勁旅之一。曾與漢姆共事的五屆全明星霍福特（Al Horford）接受洛杉磯時報的採訪提到：「他（漢姆）經常挑戰球員，讓我在防守端做得更好，幫助我成為一位優秀的球員。」霍福特高度肯定湖人的抉擇：「漢姆和你們所看到的一樣好，是求勝慾望極高的人，湖人隊很幸運找到這樣的總教練。」

擔任教職的漢姆(中)比球員時期更出色，接受過指導的球員均對其讚不絕口，包括名人堂成員布萊恩與五屆全明星霍福特。 歐新社資料照片

根據瞭解，當湖人隊將總教練候選者篩選至最後三人時，老闆巴斯（Jeanie Buss）、籃球營運副總裁佩林卡（Rob Pelinka）、籃球事務總監蘭比斯（Kurt Rambis）、球員開發副總裁喬依-巴斯（Joey Buss）和總經理特助傑西-巴斯（Jesse Buss）等高層核心，分別與候選者面試。其中，漢姆點出湖人陣容缺乏韌性和責任心、分享公鹿隊奪冠的防守和進攻戰術，會後沒多久就收到球團聘書。

佩林卡給予這位新任教頭肯定，他說：「漢姆在發展聯盟開始執教，一路進階到NBA並隨隊奪下冠軍。在幕後，他發揮不可或缺的價值，展現出個人性格與力量。（湖人）球員和球迷會認同漢姆的嚴肅和求勝態度，他靠對比賽的掌握和了解贏得教職，我們感到無比榮幸。」湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）同時間亦透過推特（Twitter）致賀：「太激動了！恭喜並歡迎 Dham 總教練。」

漢姆接掌兵符的挑戰不小，尤其是衛斯布魯克（Russell Westbrook）的去留成謎，目前很可能待在2022-23年球員大名單上。顯然地，前任教練佛蓋爾對這位球星一籌莫展，現在如何教導子弟兵成為漢姆重任，他要想辦法正確使用這位個人數據出色、卻無法贏球的控衛。