范恩打人事件成鬧劇 竟是楚奧特太混造成怨恨

相信許多球迷對「夢幻總教頭」（Fantasy Sport）這一名詞並不陌生。幾個志同道合的球迷一起組聯盟，辦上一場緊張刺激不輸真實的選秀會挑選各自喜歡的球員組隊，依據球員的場上表現計算成績定高下——說穿了，就是讓球迷過一把當球隊總管的癮，實現身任總教頭帶隊奪冠的美夢。所以中文翻譯為「夢幻總教頭」確實再貼切不過。

不過可別小看夢幻總教頭，以為它不過是球迷間的趣味競賽。自從棒球的夢幻總教頭（Rotisserie League Baseball）在1980年代創立，北美四大運動的夢幻總教頭規模跟組織就像滾雪球般，獲勝的報酬也從早期象徵意義發點小額獎金或獎品一路膨脹，如今成了年收破70億美金的龐然大物。上自華爾街的億萬富翁，下至想藉此賺獎金的鄉民球迷，參與其中的北美球迷已多達6000萬人——其中當然也少不了球員自己，就像是最近鬧出「巴掌門」事件的兩位主角——為了玩NFL夢幻總教頭的恩怨出手甩了巨人外野手彼德森（Joc Pederson）一巴掌的紅人外野手范恩（Tommy Pham），以及擔任該聯盟執行長看似「躺著也中槍」的大聯盟頭號球星楚奧特（Mike Trout）。

彼德森雖然被打了一巴掌，但沒有壞了他去NBA季後賽看球的興緻。他在勇士對獨行俠的第五戰擔任敲鐘嘉賓。 擷圖自影片

范恩之所以出手打人，起因於彼德森在玩夢幻總教頭時不但遊走規則灰色地帶，甚至在群組發梗圖譏笑范恩的老東家教士去年下半季大崩盤。對於這種茶壺裡的風波竟會讓范恩耿耿於懷不爽到場上打人，身在台灣的球迷或許覺得未免小題大作，或者以為范恩是因為花了高達一萬美金的報名費卻碰上搞小動作的彼德森所以無法釋懷——雖說一萬美金對范恩、彼德森這種年薪數百萬起跳（兩人今年剛好都是六百萬）的球員而言根本是九牛一毛。

反而對美國球迷來說，范恩出手傷人雖屬不該，但其背後原因卻是他們可以理解、甚至還會感到情有可原的。運動原本就是美國人生活中不可或缺的元素，如今就連夢幻總教頭也成了他們生活的一部分。當他們自己在玩夢幻總教頭——尤其玩的是美國人最瘋的NFL美式足球時，如果碰上像彼德森這樣的「機車」對手，搞不好見了面也會出手給對方一巴掌的。

正因為美國人是如此認真看待夢幻總教頭，它的比賽規則是否公平就顯得無比重要。現今的夢幻總教頭不論選秀、交易、傷兵、棄權名單（waivers）等規定跟真實職業運動相比都已相差無幾，而且違反規則、鑽規則漏洞，甚至單純只是像彼德森這樣遊走於規則的灰色地帶更被視為是大忌。

范恩打人之後雖然被禁賽三場，但正式回到先發之後神清氣爽，心中少了一股惡氣，馬上打出一支全壘打，國民隊外野手奮力跳躍也沒能接到。 美聯社

然而規則是死的，人是活的。再好的規則沒有人來主事當家鐵腕執行也是枉然。因出手打人遭禁賽的范恩事後不只指責彼德森，甚至「遷怒」於聯盟的執行長楚奧特。他大罵這位三屆MVP不管事坐看一大堆鳥事發生，根本是最爛的夢幻聯盟執行長。不過范恩自己也承認執行長是吃力不討好的「屎缺」，就連他自己也壓根不想當，而且楚奧特當上執行長原非自願，還是包括范恩在內的眾人拱他上位的。

照這樣看來，楚奧特還真的是「躺著也中槍」。他自己事後也自嘲：「有哪個執行長不會被噓的？」不過就像那句西方名諺所說的：「欲戴其冠，必承其重」。不論楚奧特當初有多麼不願意，既然接下這個位子，他就沒有理由不一肩扛起執行長的重責大任。而眾人之所以拱他上位，也多半是因為他在聯盟中的地位無人能及，大家相信他最有可能做好這個執行長。再加上楚奧特當執行長這段時間「正好」碰上小腿受傷整季報銷，顯然更有時間去盡到執行長的責任。這場「巴掌門」事件之所以爆發，無論於公於私，楚奧特確實都難辭其咎。

Yahoo目前的夢幻總教練遊戲參與人數全世界最多，即使是在免費參加、沒有獎金的公開聯盟，還是常常會出現玩家之間因球員交易引起的爭議，好的執行長能優化規則，讓大家都玩得開心。 擷圖自Yahoo Fantasy Sports

雅虎夢幻總教頭的資深分析師（是的，這遊戲跟股市一樣有分析師）貝倫斯（Andy Behrens）最近就為文各打范恩跟楚奧特五十大板。他指出「我們絕不想看到范恩這樣的人出現在我們的夢幻聯盟」。因為就算受到不公平的對待，不管怎樣出手打人就是不該。但與此同時，「我們也絕不想讓楚奧特這樣的人當我們聯盟的執行長」，因為他完全沒有盡到自己的本分去調處好成員之間的糾紛跟確切執行規則。

無論如何，既然范恩出手打了人——而且還是在球場上，真正的執行長——大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）當然不能像楚奧特一樣坐視不管。這齣鬧劇的結局就以范恩被禁賽三場（也因此損失約略等於十萬美金的薪水）畫下句點。看在過去總是被噴得一無是處的曼弗瑞眼裡，恐怕不免要冷笑：「你們球員總愛說我做得多爛，看看你們自己，當上執行長又有多能幹？」