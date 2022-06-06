中職／台鋼雄鷹中線好手獵才 捕手戰力是個大難題

今年中職季中選秀將於7月11日登場，第6隊台鋼雄鷹首度參與選秀，屆時會如何獵才將成為矚目焦點。台鋼雄鷹球探鄭漢禮日前接受媒體採訪時表示，選秀將會挑「中線球員」為主，這是相當明確且正確的方向；所謂中線球員意指棒球場的中軸線，包括坐鎮本壘指揮全局的捕手，內野核心二壘手、游擊手，還有守備範圍寬廣的中外野手。

因為處理球的機會多，傳統中線球員須具備不錯的守備能力，如果能鞏固中線守備，基本上球隊防守就會比較穩定，也能帶給投手群安定感，這一點可以從今年球季富邦悍將游擊防區的不安定，造成投手丟失大量非責失分，團隊表現起伏不定一窺端倪。

台鋼雄鷹球探鄭漢禮（左2）2日在在三重棒球場觀賽並受訪，表示會建議未來總教練中線守位優先。 中央社

另外，林哲瑄巔峰時期鎮守中外野大關，用守備守下大量分數，說誇張一點，靠守備就能幫助球隊贏球，也可見其價值和重要性；捕手優劣更是直接影響投手群表現，此不在話下。

台鋼雄鷹制定的選秀方針十分明確，至於能否挑到「中線好手」，除了要看有無夠多「好貨」，機運當然也很重要，來看第5隊味全龍這幾年怎麼選的。

2019年味全回歸中職首年選秀，以第3指名文化大學二壘手李凱威，第4指名開南大學游擊手朱祥麟(拿莫．伊漾)，第5指名高苑工商游擊手曾傳昇，第6指名文化大學中外野手郭天信，第11指名南華大學游擊手張政禹，囤積大量二、游好手，外帶中外野的「天哥」。

接著，2020年選秀味全第3指名U18世界冠軍台灣隊主戰捕手林辰勳，第7指名文化大學捕手蔣少宏，當時高中、大學球屆最佳捕手都被味全拿下，去年選秀味全第一輪再拿到旅美捕手朱立人(吉力吉撈．鞏冠)，捕手戰力已趨完整。

味全龍在成軍前的選秀大量鎖定中線好手，讓球隊重要班底快速成型，在正式比賽後很快就走過適應期。 聯合報系資料照片

今年球季味全中線很明確，吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏輪流蹲捕，李凱威幾乎是不動的二壘手，游擊手主要是張政禹，中外野則是郭天信的天下；嚴格來講，除了張政禹的游擊防區，戰力仍有升級空間，其他3個中線位置算是相當穩固，發揮出來的戰力也相當不錯，這也是味全回到中職才第二年，勝率長期維持在5成以上的關鍵因素之一。

台鋼雄鷹成軍不久，兩名球探鄭漢禮、林聿文到職未滿2個月，要在短時間內建立龐大業餘球員資料庫，再從中挑選好手確實是一項艱鉅工程，味全選材模式可供參考，但也要看屆時有沒有許多中線好手可挑，並祈求其他球隊不要在前面順位「攔胡」。

以捕手這個位置來說，味全運氣還算不錯，近兩年冒出不少優質補手，包括吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏、林辰勳都被龍軍網羅，但未來幾年業餘球界頂級捕手恐怕不會太多，旅外僅林家正一人。

今年選秀市場最佳捕手為穀保家商宋嘉翔，攻守有一定水準，但他的身手還不到頂尖，也沒有太顯赫資歷，未來進職棒發展好壞還得看個人造化。

穀保家商捕手宋嘉翔是中職選秀球探重點追蹤球員，他傳二壘阻殺秒數達中職捕手平均水準2秒，也是具有長打能力的捕手，評價為目前檯面上捕手最佳。 中央社

和捕手相較，二壘、游擊和中外野手是相對比較多好手的位置，台鋼雄鷹可以透過季中選秀、擴編選秀和尋找戰力外球員，補強這3個中線位置戰力，但捕手要透過各種方式提升戰力難度不低，對台鋼雄鷹而言，確實是不小挑戰。