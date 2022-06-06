日職／挑戰相隔18年三冠王 山川穗高、牧秀梧最被看好

日本職棒自從2004年的松中信彥之後就再也沒有出現打擊三冠王，至今已經18年以上。這幾年來包括山田哲人、柳田悠岐這幾名「3成、30轟、30盜」的打者都被點名過，不過還是沒有夠達成。

現役時代3度獲得三冠王的前中日龍隊監督落合博滿，上個月在接受媒體訪問時提到過，現役選手當中有達成可能性的選手，「不過這個可能性也僅限於幾個選手，尤其有全壘打能力的選手。」他補充，12球團的中心打者都有這個可能，也點名：「岡本和真（巨人）、村上宗隆（養樂多）、山川穗高（西武）、柳田悠岐（軟銀）」等幾名較為看好的打者。

被三冠王常客點名的這4名選手中，山川穗高今年徹底克服前幾年的低潮，目前以18支全壘打、38分打點暫居洋聯雙冠王，打擊率0.317雖然因為打席數不足未在打擊排行榜之內，不過一旦補足打席數也足以高居第三。今年復活成功，還一躍成為三冠王候選人，尤其是落合博滿所指出的「全壘打能力」更是山川穗高的最大優勢，如果能持續下去，不是沒有機會搶在柳田悠岐、吉田正尚等強打者之前成為三冠王。

山川穗高的巔峰出現在2018-2019這兩年球季，分別以47轟、43轟獲得洋聯全壘打王，打點也都超過120分，成為太平洋聯盟首屈一指的強打者，身價也一舉飆破2億。不過2020年開始他陷入低潮，全壘打各自只有24支，打擊率更是大幅滑落，2020年的0.205甚至是達到規定打席數的選手當中墊底，去年也只有0.232，連續兩年遭到減薪之後降到1億3,000萬。

今年他希望效法陣中資深主砲中村剛也，每年都維持穩定表現，不僅轉型成功，還一躍成為三冠王候選打者。即使無緣三冠王，以他目前18轟領先居次的雷雅德（Brandon Laird）11轟的獨走態勢，繼2019年之後奪回全壘打王也是機會大好。

山川穗高今年復活成功，回到了2018-2019年當時的狀態。 擷圖自西武獅球團官方推特

另外中央聯盟也有三冠王熱門打者，而且同樣是右打者，他是橫濱DeNA海灣之星的牧秀梧。4日擊出本季第15支全壘打、灌進5分打點之後，已經以46分打點超越岡本和真、村上宗隆兩大主砲，獨居中央聯盟第一。加上0.333打擊率持續高居第一，暫居雙冠王，全壘打也僅次於岡本和真的17轟、村上宗隆的16轟，成為現階段最接近三冠王的打者。而且牧秀梧今年還曾經在4月中旬因為確診脫離一軍將近兩週的時間，還能有這樣的成績，相當驚人！

牧秀梧新人球季就綻放光芒，在新人王票選的得票數高居第二，季後調薪從1,300萬大漲到7,000萬日圓，調幅高達驚人的438%。去年牧秀梧出賽137場，0.314打擊率高居中央聯盟第三名。不過比較令人驚訝的是他的長打也不弱，去年有22支全壘打、71分打點，還在去年8月締造了新人史上第一次的完全打擊。

今年牧秀梧的打擊仍然維持穩定，長打力則更加精進，長打率0.679、OPS1.092都是兩聯盟第一。符合落合博滿所說提出的三冠王條件：「必須有全壘打能力！」雖然在5月落合受訪時未被點名，卻在經過確診復原之後愈打愈勇，已經是聯盟最恐怖的打者之一，三冠王機會甚至經驗豐富的比山川穗高更好。