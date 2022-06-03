中職／可永遠放逐喊打假球觀眾 但仍要有斷腕決心給全民信心

近日一名男子於洲際球場內向味全龍休息區大喊：「味全龍，打假球」且對工作人員嗆聲並作出不雅手勢。事發期間，該名男子堅持有自己「言論自由」，但還是被聯盟工作人員與警察單位請出球場。不過該次事件，可說令中職躍上國內各大新聞版面，也令所謂假球案再次成為球迷間熱議話題。

事後，該名男子被中華職棒聯盟永久禁止入場任何職棒比賽現場，並且聯盟與味全龍隊也同樣以妨礙名譽對該名男子提出告訴。沒想到，隔日該名男子則是對於聯盟提出反告。如此看來，這場兩方各說一詞羅生門大戲在短期內不會落幕。不可否認，該名男子於球場內所作出言論並不可取，也不鼓勵，被聯盟永遠放逐，甚至被採取法律行動，只能說是剛好而已。可是，過去30年來，中職確實是有過假球案發生中，至於聯盟如何反轉一般民眾對於中華職棒過去假球污名，其實才是未來所需專注方向。

職棒二年在台北市立棒球場龍象大戰，球迷排隊進場盛況。 報系資料照

中職近年來因為大財團入駐，使得在整體看球環境與球員待遇上與過去草創時期有著顯著差距，而許多沒有經歷過假球年代年輕一輩球迷，也都被球團們用心吸引入球場，但是距離過去所謂「站在火山口」時代票房，與民眾對於賽事熱情仍有一定差距。當時，就算球場設施簡陋，場邊也沒有穿著火辣啦啦隊帶動氣氛，可是每到了職棒賽日，球迷都是想盡辦法入場看球。尤其是遇到了最炙手可熱龍象對戰組合，門票更是一票難求。

然而，好景不常，在屢次假球事件後，全民開始對於職棒失去熱情。筆者猶然記得，每當回台探親訪友時，每次想約朋友一同入場看球，支持職棒。但是都會被身邊朋友另眼看待，甚至很多時候會被冷言冷語譏諷一番，因為在他們眼中，職棒與假球早已無形畫上了等號。而過去喜愛棒球朋友們，最終也把自己對於棒球熱情，投放在中華隊與大聯盟旅美球員身上。

靠著中華隊於國際賽上成績與旅美球員於異地打拼成果，中華職棒一度成為蹭熱度配角。不難發現，在那段黑暗日子裡，職棒雜誌所刊出封面時常是身穿洋基條紋制服的王建民，要不就是印有CT字樣中華健兒。聯盟對於找回球迷入場看球初心，只能取決於該年中華隊在國際上成敗。事實證明，2001年世界盃、2009年曹錦輝與陳金鋒兩大旅美球星頂尖對決與2013年世界棒球經典賽，都為該年或是隔年中職票房帶出大幅度成長與話題。可惜的是，前兩次票房好景都因為假球案件，再次把中職票房拉至谷底。

近幾年職棒都已不再宣導球隊進行的法治教育，各界也漸漸淡淡忘這一塊，視現在球隊乾淨打球是理所當然之事，不過，該做的還是要做，不可有一時鬆懈對球員的教育與規範，不再讓當年之事重演，聯盟仍要有斷腕決心，踩熄星星之火，不給球員任何逾矩機會，也保證給全民信心。 中央社

假球事件對於中華職棒傷害乃是切身之痛，這也許能夠解釋聯盟對於近日於球場內大放厥詞的男子，採取最嚴厲的手段進行制裁。只是，聯盟如果真想要此類事件不再出現，杜絕假球事件再次發生並找回草創時期人們對於職棒熱情，其實才是正確解決方法。