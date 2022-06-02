柯提斯精進卡特球 選秀末端班軟投成洋基新王牌

季前洋基隊雖被看好保底季後賽，但不少專家預測今年美聯東區會由藍鳥奪冠。然而洋基目前不但位居分區龍頭，還繳出傲視全聯盟的戰績，算是小小跌破眾人眼鏡。而這最大的因素除了「法官」賈吉(Aaron Judge)再度繳出了MVP等級的表現外，曾遭指定轉讓(Designated for assignment，簡稱為DFA)的棒球浪人柯提斯(Nestor Cortes)驚奇的演出更是關鍵，可說是最令人意外的洋基新王牌。

古巴裔的柯提斯是2013年選秀會第36輪才被洋基隊選中的投手，基本上他在大聯盟的未來不太被指望。他後來被金鶯在規則五選秀中挑走，短暫在大聯盟出賽幾場後即被指定轉讓，這回洋基再次接收他。2019年他在洋基出賽33場，投了66.2局，防禦率高達5.67，於是他被交易到水手隊，而洋基則換來國際簽約額度。2020年他在水手隊依舊沒什麼表現，去年他再以小聯盟合約第三度加入洋基，才開始逐漸打開知名度。

柯提斯去年在洋基隊的表現就已讓人相當驚訝，主投93局、防禦率2.90、三振率達10.0，成績相當亮眼。他不但成為洋基去年打進季後賽的關鍵，也相當受到球迷歡迎，讓他得到刁鑽奈斯特(Nasty Nestor)的綽號。

柯提斯過去兩度被洋基送走，第三度加入洋基時只簽下小聯盟合約，去年5月底才上來擔任長中繼，結果表現不錯，在洋基缺人時被轉任先發，逐漸獲得球隊的肯定。 美聯社

由於柯提斯的球速相當慢，今年速球平均只有90.9英里，為全聯盟第8慢，因此不免讓人質疑他去年的表現只是曇花一現。但沒想到他今年卻繳出王牌等級的成績，把年薪3600萬美元的隊友柯爾(Gerrit Cole)給比了下去。柯提斯在截稿前主投53局，戰績4勝1敗，防禦率為全聯盟第2的1.70。讓人驚訝的是他的球速雖慢，三振率卻能高達10.36，排名全聯盟第8，且他的控球相當理想，這讓他的三振/保送比來到5.08，排在全聯盟第14位。此外他也相當會搶好球數，第一球的好球率為全聯盟第2的69.8%。

別看柯提斯的四縫線速球如此慢，它可是相當難打，這顆速球相當有尾勁，有著上飄的效果。根據fangraphs網站的數據，他的四縫線速球是全聯盟第2難打的，僅次於紅襪隊的皮維塔(Nick Pivetta)。柯提斯四縫線的特性造成他是名飛球型投手，今年滾/飛比0.83為全聯盟第7低，但已不像去年的0.53那麼極端。

紅襪先發投手皮維塔的四縫線速球是去年球季全大聯盟最難打，柯提斯則排名第二。 美聯社

今年柯提斯能夠更上一層樓的最大關鍵無疑是他的卡特球。他的這顆卡特球是現在待在韓國職棒的古巴同胞戴斯潘(Odrisamer Despaigne)所教，用量由去年的23.6%提升到今年的39.7%，僅次於四縫線速球的41.2%。他的卡特球的特性就是會讓人打不好，且能夠製造些滾地球，這也是他滾飛比能提升的主因。此外他今年讓打者的擊球仰角由去年的23.7降到17.1，並讓打者出色擊球(Barrel)的比例大幅下滑，由去年的7.4%降到今年全聯盟第7的4.7%。根據fangraphs網站數據，他的卡特球效率在全聯盟排名第2，僅次於去年塞揚獎得主伯恩斯(Corbin Burnes)，因此他今年的一切好表現都可歸功於這顆卡特球。

柯提斯的卡特球是向前白襪投手戴斯潘學來的，效果非常好。戴斯潘過去兩季在韓國職棒投出28勝18敗戰績。 歐新社資料照片

一位選秀末段班、曾遭指定讓渡且速球平均不到91英里的軟投手，竟然能投到成為洋基隊的王牌，這無疑是今年最勵志的故事之一。柯提斯今年的驚奇能演到哪裡，就讓我們繼續關注下去。