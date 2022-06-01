中華職棒有五月狂龍 美國紅人最近也谷底翻紅

近年來資訊便捷、網路社群發達，即便是關注中華職棒的球迷，也可能因為話題熱度或是「時事哏」而留意其他國家的職棒，例如富邦悍將今年戰績跌落谷底，就有網友在製作「世界職棒爐主爭霸戰」排名圖表，將美國職棒的紅人隊、日本職棒的阪神虎、火腿、韓國職棒的NC恐龍等隊伍一起和富邦相提並論、一較高下，誠然這只是趣味性質、實際參考價值不高（畢竟各聯盟的實力和水準絕對有差異），卻也增加了討論度和球迷間茶餘飯後的調侃對象。

也正如網友間流傳的「五月狂龍」口號（味全龍），辛辛那提紅人隊其實五月份戰績出色，和開季的沉淪不止判若兩隊，用「五月狂紅」形容亦不為過。

味全龍過去素有「5月狂龍」的傳說，本季可能受到疫情影響，只打出5勝6敗戰績。 圖／味全龍隊提供

紅人隊剛開季時深陷連敗深淵，經歷了一次11連敗和一次9連敗，美國時間4月12日至5月5日的這段期間，戰績只有1勝20敗，勝率，唯一一勝是4:1擊敗紅人，勝投是菜鳥左投羅多洛（Nick Lodolo），當時戰績是3勝22敗（勝率0.12），寫下許多罕見的難堪紀錄。但進入五月後順利「校正回歸」，紅人五月的戰績是13勝13敗，強力反彈到五成勝率，13勝與勇士並列國聯第七多。

儘管投手群依舊殘破不堪（五月團隊防禦率5.15，國聯倒數第四），但打線的回溫是「翻紅」關鍵。

紅人五月份的團隊OPS達0.726，排在國聯第八，得了133分則是國聯第五多，其中一場對小熊之戰「大屠殺」得了20分，尤為「能量釋放」一吐怨氣。今年才轉戰紅人的29歲德魯瑞（Brandon Drury）在五月敲出5發全壘打，是陣中最多，灌進19分打點，並列國聯第九，能兼守多個位置的他如今打擊也有突出貢獻，無疑紅人需要倚重的人物。

紅人三壘手德魯瑞率先在5月份大爆發，單月灌進5支全壘打和19分打點。 美聯社

除了德魯瑞，捕手史蒂芬森（Tyler Stephenson）也是大功臣，打擊火力向來不差的他，五月擊出26支安打，是隊上最多，五月成績為0.321/0.360/0.469，前陣子一度因本壘攻防戰進傷兵名單（腦震盪），還好並不嚴重，歸隊後持續扮演安定軍心的指揮官。

外野手范姆（Tommy Pham）雖然因為賞巨人隊彼德森（Joc Pederson）巴掌的脫序行為遭到禁賽懲處，不過范姆五月的上壘率高達3成5，和奈昆（Tyler Naquin）、穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）、阿爾莫拉（Albert Almora）妥善串聯，搭配長打量產的法瑪（Kyle Farmer），難怪紅人狀態漸入佳境。

至於投手部分，主力馬勒（Tyler Mahle）吃下31.1局（並列國聯第13），連續五場先發投超過一百球，挺身而出、減輕牛棚負擔，五月的防禦率雖然高達4.88，但主因是被巨人打爆所致，單月的被打擊率、WHIP仍在水準之上，且近四場先發有三場優質先發，和新秀格林（Hunter Greene）、亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）和卡斯提歐（Luis Castillo）穩定輪值。竄起的牛棚投手迪亞茲（Alexis Diaz）也不容小覷，身為終結者迪亞茲（Edwin Diaz）之弟，他的球威不遜於乃兄，五月進帳5中繼、1救援，防禦率僅1.32、WHIP不到1。

紅人先發投手馬勒愉快地走下投手丘，他在對巨人之戰6.2局投球無失分。紅人最近一掃陰霾，球員的心情也像大美國球場的天空一片晴朗！ 美聯社

投手馬勒談到紅人隊近況，他表示：「如同外界看到的，我們開季時爛透了，但最近愈來愈好，很高興看到我的隊友紛紛跳出來，這感覺很棒。」或許就像是那句俗諺：「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香？」，紅人的谷底反彈，值得繼續關心。

註：本文數據截自台灣時間6月1日賽前。