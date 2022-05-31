日職／第一指名高中生陸續發芽 吉田、根尾結出意外果實

今年有多位剛加入職棒的第一指名新人，在生涯首個球季就進入一軍名單，包括巨人的新終結者翁田大勢及西武的先發輪值隅田知一郎這兩人，甚至已成為球隊主力，羅德的捕手松川虎生雖然是高中畢業生，也先發了超過一半的場次，還與佐佐木朗希合力成就了完全比賽，但普遍看來，高中畢業生要在第一年就有這麼多一軍出賽場次十分罕見，近5年來的第一指名高中生，即使是已有實績佐佐木、村上宗隆或宮城大彌等人，也是從第2個球季才開始有穩定的表現，更別說其他還在培養中的年輕球員了。

除了上面提到的村上、宮城及佐佐木之外，奧川恭伸及小園海斗也已是球隊主力，不過有幾名備受注目的第一指名高中畢業生，今年開始有了發芽的跡象，當中有人長出的果實或許還會與當初所期待的不一樣。

中日的高橋宏斗是20年的第一指名，那年選秀會上只有3名高中生被第一輪選進，高橋新人年在2軍出賽了14場，防禦率超過7，本季被帶進開季一軍名單，至今先發6場有3場優質先發，拿到2勝3敗，防禦率是不錯的3.48，如果能維持這種表現，那他應該算是近5年第一指名高中生當中最快發芽的一人。

中日20年的第一指名高橋宏斗(右)在今年生涯初登板，目前先發6場，拿到2勝3敗，防禦率3.48，有不錯的表現。 擷圖自中日龍官方FB粉絲團

同樣是先發投手的阪神西純矢，是19年第一指名，這一年有多達7名高中生被第一指名，其中奧川、宮城、佐佐木3人已是球隊主力，是收成最豐富的一年，西去年5月中首度在一軍亮相，上季先發2場，3.38的防禦率不差，生涯首勝也已入袋，今年再度在5月被拉上一軍，目前先發4場有3場優質先發，成績是2勝1敗3.00防禦率，巧合的是他的打擊率也是3成，另外還曾打出1轟，但毛病也是被全壘打率太高，27局就被打了6轟；那一年另外的3名第一指名高中生中，中日的石川昂彌在今年也有大量的出賽機會，雖然打擊率不高，但也打了全隊最多的5轟及次高的19分打點，日前卻因左膝痛而下放二軍，希望無大礙。

18年也有5位高中畢業生被第一指名，其中小園在去年已交出不錯的打擊成績，而高中時已全國知名的吉田輝星，從19年新人年起每季都有在一軍出賽的機會，雖然不多，但3年來10場都是先發，成績是1勝6敗，防禦率超過9.00，今年開季先發1場仍不理想後轉調中繼，沒想到中繼19場，防禦率僅有2.74，被打擊率及WHIP都非常理想，成為火腿目前的牛棚主力，算是長出與預期不同的果實。

與吉田同屆被選進的中日第一指名根尾昂，因為曾來台參加冬盟，台灣球迷對他並不陌生，進入職棒同樣每年都有一軍出賽紀錄，打擊表現卻都不佳，當中為了增加出賽機會，還曾改練外野，但即使去年有超過70場、180個打席，首轟也出爐，打擊率仍僅有1成78。

根尾昂曾來台打冬盟，進入日職後，至今4個球季的打擊狀況都不理想。 擷圖自中日龍官方推特

根尾今年春訓時令人意外地開始加練投手，其實他在學生時期就是投打雙棲，國中曾投出146公里的速球，高中在名校大阪桐蔭高則進步到148公里，也有優異的投球表現，不過選秀後他表明要專心在游擊手部分，沒想到4年後還是走上了投手板，在21日迎來個人生涯一軍初登板投球，29日二度登板，各投1局被打1支安打無失分，最快球速都來到150公里。

根尾昂在國、高中時就曾擔任過投手，且有優異的表現。(圖為小學時期的根尾) 擷圖自中日龍官方FB粉絲團

雖然加練投手，根尾本季仍持續以野手身分出賽，但出賽20場僅有8場先發，打擊率還是低迷的2成12，沒有全壘打只有4分打點，進入職棒已第4年的他，面臨打擊一直無法進步的生涯抉擇點，到底是要繼續嘗試投打二刀流，還是毅然地棄投從打，選擇另一條路結出不同的果實，可能是教練團及他自己本身今年最大的課題。