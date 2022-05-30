新生代巨星索托大家都想要 只看國民肯不肯放人

試問現役大聯盟球員中哪一位CP值最高？要符合這個條件，當然得是成績頂尖，卻又還沒取得自由球員資格拿到高薪的年輕球星。相信很多人聽到這問題腦中馬上浮現的答案是靠二刀流拿下MVP的大谷翔平。從進階數據「勝場貢獻值」（簡稱WAR）來看，大谷去年的8.1 WAR（打擊加跑壘5.1、投球3.0）確實傲視群雄，而且這位不世出的天才上一季年薪竟然只有區區三百萬美元，簡直是便宜到不能再便宜。

不過在人才輩出的大聯盟「怪物」絕不只大谷一人，國民隊「小將」索托（Juan Soto）也該算上一個。之所以稱他為小將，是因為雖說索托已經累積了四年的大聯盟資歷（剛好跟大谷一樣），但19歲就三級跳升上大聯盟（只在2A打了8場，是當年大聯盟最年輕的新秀）的他現年也不過23歲，比大谷足足小了四歲。更重要的是第二年索托就幫助國民拿下隊史首座總冠軍，而且在季後賽大放異彩，是國民連退道奇、太空人兩大強敵的大功臣。短短兩年就有如此完美的「履歷」，不知羨煞多少生涯一冠難求的老將。

然而這位天之驕子現在的處境卻有些尷尬，因為國民在奪冠後走下坡的速度比任何一隻衛冕隊都快。先是明星三壘手瑞登（Anthony Rendon）取得自由身後立馬轉投天使，世界大賽MVP史特拉斯堡（Stephen Strasburg）又因傷勢纏身兩季只投了七場，前兩年國民不僅一蹶不振都在國聯東區墊底，而且勝率一年比一年難看（前年43.3%，去年40.1%）。去年季中更正式進入重建，乾脆把王牌投手薛則（Max Scherzer）、明星游擊手透納（Trea Turner）雙雙交易到道奇。本季國民打到現在勝率只有.35.4%，幾乎已快被紅人追過成為全聯盟墊底。

國民在去年球季就已經把明星游擊手透納(右)給換到道奇，索托(左)再遇到這位在2019年一起打拚奪冠的老隊友自然是把手言歡，或許還可以順便打聽一下道奇還想不想找大砲外野手 美聯社

但與此同時索托卻是越打越好。繼縮水球季拿下國聯打擊王而且上壘率、長打率都位居全大聯盟榜首後，去年季初短暫陷入低潮的索托下半季又打出打擊三圍.348/.525/.639的鬼神數據。即便國民戰績爛得可以，WAR 7.0僅次於小塔提斯（Fernando Tatis Jr.，7.3）的索托在MVP票選還是拿到第二多的選票。如果不是因為隊友太弱導致索托被保送多達145次（不但遙遙領先MVP得主哈波（Bryce Harper）的100次，也是全大聯盟第一），他的打擊火力顯然還可以有更大的發揮。總計前四季索托的OPS+高達160，大聯盟史上年滿22歲OPS+能比他高的也就只有上古三大神獸——威廉斯（Ted Williams）、穆休（Stan Musial）及柯布（Ty Cobb）跟另一位現代神獸楚奧特（Mike Trout）。

年紀輕輕還未達生涯巔峰，成績就已如此驚人，充分顯示索托未來的不可限量。而且只要保持健康，將來入選名人堂也是意料中事（過去年滿22歲OPS+能超過147以上的打者無一不是穩進名人堂）。因此對國民老闆勒納（Ted Lerner）跟總管瑞佐（Mike Rizzo）來說，不論現階段陣容有多爛，首要之務都是留下索托繼續作為球隊骨幹，才能保國民長治久安。去年封館前他們就已開出13年3.5億美金的價碼給索托。如果索托點頭簽字，這將是大聯盟史上總金額第三高的超大型合約。

然而經紀人已經換成波拉斯（Scott Boras）的索托二話不說就拒絕了這份合約，因為事實擺在眼前，只要不受傷，將來成為自由球員鐵定能拿得更多，甚至一舉超越楚奧特的12年4.27億歷史紀錄也不是不可能。如此一來對國民來說趕在2024年球季結束、索托獲得自由身前將他交易出去就已是箭在弦上，不得不為之舉。否則到頭來索托走人國民將一無所得。遠的不說，兩年前紅襪因為MVP外野手貝茲（Mookie Betts）老早就放話要到自由球員市場試水溫，不得不在2020年季前將他交易給道奇。隔年相同情形又發生在當時還叫印第安人的守護者跟招牌球星林多（Francisco Lindor）身上，識趣的守護者總管當即將林多交易到大都會，以免球星變「空氣」。

國民早就想留下索托，無奈開出天價還無法讓索托與他的經紀人波拉斯滿意，球隊為了避免在他成為自由球員後留下一場空，勢必得提前準備拿他當成強力的交易籌碼。 美聯社

這次國民續約不成功的歷史重演消息一傳出，所有人第一個想到的索托未來下家同樣是「有錢就是任性」的道奇。再加上索托去年季後賽還曾穿著老戰友透納的球衣來到道奇球場為透納加油，更讓道奇球迷浮想聯翩。但索托的身手實在太過誘人，不只道奇，其他球隊不論現階段財力、農場狀況如何，躍躍欲試的絕對大有人在。包括道奇的死對頭教士、免不了要被提名的洋基跟紅襪，以至於已經有小葛雷諾（Vlad Guerrero Jr.）還嫌不夠的藍鳥、巨人、白襪…甚至是光芒都有人提起。

對國民總管瑞佐來說，這是他短短四年內第二次面對是否要交易超級球星的兩難。2018年季中他原本要把即將成為自由球員的哈波換給太空人，不過卻在最後一刻被老闆叫停。結果堅持到底的國民既沒打進季後賽，球季結束哈波拍拍屁股轉投費城，一無所得的國民落了個兩頭空。然而塞翁失馬焉知非福，誰也沒想到隔年國民竟能一舉奪冠。如今瑞佐又一次面臨同樣的難題，只不過這回他自己的飯碗也可能不保（瑞佐跟國民的總管約只到本季，還有一個明年的選擇權要看老闆願不願意執行），當年哈波的歷史會不會再次重演？只要索托還身穿國民球衣，這個話題就永遠不會退燒。