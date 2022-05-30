中職／宿命般的5月15日 樂天桃猿能否擺脫悲情？

日本樂天集團2019年球季結束正式買下Lamigo桃猿，更名「樂天桃猿」，2020年和今年上半季都很有機會爭奪季冠軍，但受不同因素影響讓猿軍步履蹣跚，顯得有些悲情。

2020年樂天開季氣勢如虹，打到5月15日戰績16勝5敗，與第二名的中信兄弟勝差達7場，其實只要穩扎穩打，拿到上半季冠軍的可能性不小，然而16日之後樂天表現不濟，至上半季結束戰績18勝21敗，雖然不至於說是很差，但這段期間兄弟表現絕佳，以27勝10敗戰績逆勢登頂。

2020年下半季樂天勝率0.417墊底，去年上半季賽程打完3分之2，和榜首的兄弟、統一獅僅有3場勝差，無奈後繼乏力無緣攻頂，同年下半季勝率0.456，與富邦悍將並列最後一名。

今年上半季樂天打出一番新氣象，至5月15日戰績19勝6敗高居榜首，勝率高達0.760，領先第二名的中信兄弟有4.5場勝差，拿到上半季冠軍不再可望而不可及。

你沒看錯，時間點又是5月15日，又是無情的命運交叉點，後來樂天主將陸續染疫，一開始是林立、林承飛、陳俊秀(5月18日公布)，再來是馬傑森、郭永維、邱駿威，至今許多樂天球員都染疫，就連總教練曾豪駒也難倖免，不但數場延賽，且5月16日至今打了6場比賽輸了5場，只贏1場，領先優勢愈來愈少，期間還曾被墊底的富邦3連戰橫掃，可見主將缺陣對戰力影響甚鉅。

富邦悍將從開季不久後就陷入超低大低潮，球隊不停的做出各種球員調動都沒有什麼改善，但這時樂天伸出溫暖的「猿」手，意外3連敗給悍將，讓悍將稍微找回一點顏面與信心。 中央社

染疫風暴襲擊中職，各隊都有球員確診，以味全龍和樂天災情最嚴重，這波疫情未見平息，接下來可能還會有其他選手「中招」，也牽動今年球季各隊戰績走勢，相信這是球季開打前所始料未及的。

站在中職聯盟立場，當然希望賽季能持續進行，盡量不要延賽甚至停賽，順利打完整個球季，只是，若災情未見止息，可能要盡快擬出更好的配套措施了。

日本樂天集團入主中職第3年，本是信心滿滿的球季，卻被疫情撥亂算盤，以現況來看，樂天全員健康歸隊應戰，最快也得等到6月的第二個禮拜，而且，解隔出關的主力球員歸隊，屆時回復狀況如何，身心技是否能調整到位都得打上問號。

桃猿目前雖然還暫居上半季第一名，但領先排名第二的中信兄弟只剩2.5場勝差，在染疫球員歸隊後是否能快速恢復實力？密集的賽事將是他們的嚴峻考驗。 聯合報系資料照片

另一方面，也不得不佩服統一獅，今年開季就傷了大批主將，包括林安可、蘇智傑、羅薩，還有因傷打打停停的胡金龍、陳鏞基，不少主力球員染疫，就連主帥林岳平也確診，缺兵少將的猛獅依舊打出亮眼成績，勝率始終在5成以上，緊咬榜首的樂天不放，也讓上半季戰局持續陷入膠著狀態。