泰托姆擺脫慣性反彈魔咒 全能表現帶隊鎖定東冠

東區冠軍賽第五戰，客場的塞爾蒂克在雙槍俠三四節爆發的情況下，成功率隊逆襲，取得關鍵的3比2聽牌。綠衫軍在系列賽第四、五場的連勝對團隊來說意義重大，以防守紀律聞名的塞爾蒂克成功展現壓制住熱火的成效。熱火在這兩場的投籃僅有三成出頭，逐場澆熄熱火從系列賽初期以來的氣焰。

綠衫軍防線牢不可破 熱火陷入進攻低潮

熱火在綠衫軍強大的防守壓力籠罩下，第五戰全場僅得80分，寫下球隊今年季後賽單場第2低得分，團隊三分球命中率更低到45投僅7中。熱火先發後場羅瑞與斯特魯斯(Max Strus)近兩場完全被封鎖，第五戰兩人兩分球合計15投盡墨，三分球12球皆落空。第四戰也僅有合計13投1中，三分球7投僅中1的慘烈數據。

塞爾蒂克在第五戰所有球員都卯起來防守，讓熱火隊是苦不堪言，全隊的投籃命中率低到31.9%，其中三分球45投7中，命中率更是低到15.6%。 美聯社

塞爾蒂克的兩敗之中，團隊非受迫性失誤過多，第三場出現高達23次的失誤，與熱火的8次天差地別，也讓熱火得以利用失誤打出反擊，且塞爾蒂克換防溝通不良，單防壓迫性不足，也讓熱火的傳導順暢，前三戰都打出44%到48%的團隊投籃命中率，且至少都命中10記三分彈。

但第四戰起卻出現重大轉變，塞爾蒂克在第一線防守加強輪轉，壓迫下，讓熱火的命中率急遽下降，且封鎖士官長巴特勒(Jimmy Butler)的氣焰，等於打掉熱火一半的功夫。巴特勒受到傷勢影響發揮，但不得不說，塞爾蒂克的防守真的強悍到巴特勒只能不發一語。系列賽首場41分，緊接著拿下29分，第三場起分別只有8、6、13分進帳，判若兩人。

巴特勒(左)面對塞爾蒂克強化版的防守是一籌莫展，在3、4、5戰中總共只得到27分，他在前兩戰可是攻下70分之多！ 美聯社

其中不管是綠衫軍防守精神領袖的史馬特(Marcus Smart)，或是防守對位到的泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)、威廉斯(Grant Williams)，每個人專注每一球的防守決心都代表著球隊永不放棄的韌性。在綠衫掌握到有效率的防守方針之後，熱火必須要大膽變陣，否則將很難突破這系列賽已臻成熟的鐵桶陣。

熱血史馬特扮演影子功臣 泰托姆擺脫季後賽慣性

本季以後衛身份甫獲得年度最佳防守球員，同時也榮獲年度拚戰精神獎史馬特，無疑是綠衫軍能在系列賽從落後扭轉戰局到聽牌的關鍵因素。即便他在前面的球賽中大扭，但他仍然在缺席一場後便力拚重返戰線，足見他拼命三郎的熱血。第五場他打了24分鐘僅拿5分，5籃板4助攻，正負值仍然有+13的演出，他高效的防守質量，帶給對手的壓迫性，纏鬥能力，是帶頭讓綠衫軍防守體系完整的火車頭，特別是對調度上僅用7到8人輪替的體系中，史馬特的存在更為關鍵。

史馬特第3戰右腳踝扭傷，被攙扶出場。但第5戰回到場上之後又是一尾活龍，用強悍的防守幫助塞爾蒂克打出高昂士氣。 路透

史馬特或許進攻端不是太穩定，但他能替球隊貢獻出的不僅是在組織、防守上數據的有形貢獻，有他帶頭號召，充分體現在場內外他夠激勵、感染隊友氛圍，這種無形價值，不可取代的重要性。

今年季後賽泰托姆有個奇怪的定律，那就是輸球之後的下一戰必定反彈，而反彈之後可能再輸球，或者即便球隊贏球，但他個人卻表現不佳。而這樣的慣性在第四戰追平戰線後，依然持續。直到第五戰泰托姆最終在準大三元，22分12籃板9助攻的助威下，總算是打破這慣性，並且距離東區冠軍也僅只有一步之遙。

泰托姆第五戰和布朗在第三節大回神，聯手率領球隊上演一波24比2的高潮連擊，徹底將熱火打悶，也成為史上第二年輕季後賽突破1500分的球員。今年榮獲年度第一隊肯定的泰托姆，必須持續進攻，就算命中率不佳，他仍必須果敢嘗試、吸引對手包夾，進而創造隊友更多機會等等，像是第五場上半場命中率不佳，下半場更有耐心，最終和布朗，霍福特(Al Horford)等值得信賴的好隊友，聯手摘下最終勝利。他日趨成熟的球賽解讀力，決勝期接管戰局的價值就在這。不一定要追求最高得分，但要當得起夠格的領袖，想踏上更高殿堂，這是他的必經學習之路，第五場準大三元的表現就是很好的寫照。

塞爾蒂克兩大主將泰托姆(左)和布朗(右)能摒棄成見全心合作，球隊不再像過去幾季在關鍵時刻總是會自亂陣腳，泰托姆也更有領袖氣質。 美聯社

下一場尋求回主場封王的綠衫軍，關鍵時刻決定戰局的主宰者還是在泰托姆身上，能否藉由突破魔咒的第五戰，以及聽牌優勢的壓力釋放，進而讓他持續有亮眼表現呈現，距離東區封王，甚至是東冠 MVP就僅差一步，下一戰肯定會是這系列賽最精采的一戰。

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