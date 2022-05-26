勇士又輸關門戰 獨行俠還有戲唱嗎？

西區冠軍賽第四戰，手握三勝的勇士沒有辦法在客場關門，雖然接下來回到主場仍有機會贏得系列賽，但今年季後賽第三度在關門戰失手，對他們在決賽的佈局會有一定的影響。而躲過橫掃的獨行俠，今年已經是第三度挺過淘汰賽，他們有可能把戰線再拉回到達拉斯嗎？

比賽開始之前發生在德州的小學槍擊悲劇，讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在賽前記者會完全不談籃球，沈痛地呼籲美國需要進一步的槍枝管制，也讓這場比賽沈浸在完全不同的氣氛當中。柯爾的父親也是死於槍口之下，當年他在貝魯特任教的父親被槍殺時，柯爾才18歲，這讓他從此成為積極的反槍人士。

而這場比賽開打之後，獨行俠靠著三分球的發揮，在第二節開始取得雙位數的領先，雖然第三節開賽之前，場館的屋頂漏水延誤了比賽的進行，但獨行俠的手感完全沒有因為意外的中斷而冷卻，反而是名符其實地開始在自家主場下起三分雨，最多領先勇士29分。改以全替補陣容上場的勇士雖然在第四節追近到只差8分，但最後三分鐘換上柯瑞（Stephen Curry）在內的三名先發之後，並沒有順勢完成逆轉，最終以10分之差輸球。

勇士替補球員相當積極，屢屢在主力球員下場休息後用力追分，獨行俠差一點又要像G3那樣翻船了。 美聯社

今年季後賽在取得聽牌優勢之後的第一場關門戰，勇士的表現都不出色：對金塊取得三比零之後卻在第四戰輸球，而對灰熊拿下三比一的領先之後，在第五戰卻是大敗虧輸了39分。雖然勇士後來都在下一場成功取勝，但沒能完成橫掃，不只給了獨行俠反擊的機會，也對勇士自己接下來的備戰產生了一正一負的影響。

先說正面影響，那就是勇士的庫明加（Jonathan Kuminga）和穆迪（Moses Moody）雙雙打出了個人在季後賽的代表作，他們的表現將會為勇士接下來的比賽帶來極大的期待和備援能量。

這場比賽由於先發陣容的表現實在沒有起色，柯爾在第四節把先發球員全數撤下，換上全替補陣容。意外地靠著庫明加和穆迪的發揮，加上波爾（Jordan Poole）、李（Damion Lee）和畢耶利察（Nemanja Bjelica）的合作，讓勇士一度有逆轉的機會。不過，比賽剩下三分半時，柯瑞先進場換下了李，接著湯普森（Klay Thompson）和維金斯（Andrew Wiggins）也上場，取代了庫明加和穆迪。

柯爾的這個決定，在賽後受到不小的質疑，因為換人之後的勇士再也沒能更追近一步。許多人認為柯爾應該把握練兵機會，讓替補陣容去完成逆轉，這樣更有利於強化他們的信心和戰力。對此，柯爾在賽後解釋是考量到當時場上球員的體力，所以換入三名先發球員來接手比賽。

在替補球員打得正順手時，重新換上柯瑞(右)等主力球員，是否會影響到替補球員的信心？而且最後也沒贏球，是否平白浪費了主將的體力？ 美聯社

雖然結果不如預期，但從另一個角度來看，柯爾此舉也等於是把最終輸球的責任從庫明加和穆迪身上拿掉了。這樣說來，第四戰對於這兩名一年級的菜鳥而言，只留下了正面的意義，而沒有功虧一簣的失落。

至於負面的影響，就是勇士無法提前取得休息的機會。能夠休息，對於這支年紀偏大的球隊來說非常重要。如果勇士能順利打進決賽，對手無論是熱火還是塞爾蒂克，都是至少連續三季征戰季後賽的隊伍，再經過東決惡戰之後，勝出的一方在體能上必然會受到一定的損害。勇士若能提前休息，到時對上體力不濟的對手就有更大的優勢。

相形之下，勇士雖然過去兩季沒有打季後賽，但隊上的核心確實有傷也有年紀。無論柯瑞還是格林（Draymond Green），本季都曾長期缺陣，至於湯普森更是停賽兩年之後首度復出。先發當中最年輕的魯尼（Kevon Looney）則是一直有傷在身，近來還格外地操勞。

湯普森(右)過去缺賽兩季，本季例行賽雖然只打32場，但在季後賽高強度的碰撞之中，還是不免讓人擔心他是否會再出狀況。 美聯社

魯尼本季平均出賽21分鐘，季後賽前十場平均只出賽14分鐘，但自從對灰熊的關門戰衝上單場35分鐘之後，對獨行俠的前三戰都是平均29分鐘的超量演出，直到第四戰第四節才坐足板凳。

眼下主力替補都帶傷，從小波特（Otto Porter Jr.）、伊古達拉（Andre Iguodala）到小裴頓（Gary Payton II）都在傷兵名單上，雖然柯爾調度了其他奇兵和新秀補上，但替補陣容確實不如例行賽的時候來得整齊，若是其他替補球員的發揮不如預期，先發球員就要再扛更多的出戰壓力。若是能夠提前獲得休息，這些先發主力就更有機會繳出應有的戰力。

最後說一下獨行俠。究竟贏下第四戰的獨行俠，是否有機會能夠擋住勇士重返決賽？從比賽的內容來看，獨行俠除了必須靠唐西奇（Luka Doncic）的個人輸出之外，他們的鋒線也得回神才行，並且在三分線外持續有所發揮。今年季後賽，獨行俠只要能夠投進超過15記三分球，他們的勝率就高達七成，反之就只剩三成出頭。

除此之外，還有一個隱藏的指標，就是主場的漏水和小前鋒布拉克（Reggie Bullock）的三分球表現。上次達拉斯主場發生漏水是在今年三月，那場比賽獨行俠以14記三分球打敗了灰狼，投進全隊最多三分彈的人是布拉克的6記。而這次獨行俠更上一層樓，投進了20顆三分球而奪勝，布拉克也同樣投進了全隊最高的6顆三分彈。

獨行俠小前鋒布拉克(左)在G3中10次出手全部槓龜，但在G4則是10投6中，而且全是三分球。獨行俠想要再偷到一勝，非常需要他火力全開。 美聯社

不過，布拉克在第二戰也是投進全隊最高的6記三分球，一樣擋不了對手贏球。所以這個指標是否能再度發揮功能，或許還是得等到獨行俠贏下第五戰，把系列賽帶回達拉斯主場才能驗證。

NBA史上一共有146個球隊面臨零比三的絕對落後，之前沒有一支球隊能夠挺得過去。獨行俠想要創造歷史，成為第一個逆轉晉級的球隊，他們的鋒線和三分球都得要繼續有超水準的發揮才行。