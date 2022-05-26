中職／先發後援都有經驗 牧田和久卻對中信幫助不大

從4月中就傳聞要來台灣打球的「和製潛水艇」牧田和久，終於在5月初正式宣布加盟中信延續職棒生涯，來台時間預計為5月底，不過中信簽下牧田到底對戰力有多少幫助，可以從先發及後援兩方面來討論。

台灣大多數球迷對牧田都有一定程度的熟悉度，牧田在2010年被西武以第2指名選進，社會人時期曾投出7局無安打比賽的他，新人年就列入開季一軍名單內，季初以先發為主，第4場先發時投出完封奪下個人職棒生涯首勝，季中轉換身份到牛棚支援，擔任球隊終結者的工作，整季出賽數為全隊最多的55場，拿到22次救援成功，也首次入選明星賽，更在季後獲得新人王的殊榮。

隔年重回先發，到15年球季結束時，連續4年先發超過20場；16年再度轉調後援，連同18年在大聯盟教士，以及20年回歸日職樂天後的2季，近5年都以中繼為主，其中3季的救援點都在20個以上；穩定的中繼表現加上潛水艇式投法，牧田在日職生涯中也曾多次入選國家隊，13及17的兩屆WBC，15年的12強棒球賽，他都是日本隊陣中一員，因此讓台灣球迷留下了深刻的印象。

回過頭來看中信目前的投手狀況，本季曾先發過的投手共有7人，其中象魔力（Shawn Morimando）、泰迪（Teddy Stankiewicz）及德保拉（José De Paula）這3名洋投加起來就多達20場，是中信陣中先發場數前3名，先發5場的鄭凱文同樣也排在第3名，接下來就是近2場出賽都是先發的吳哲源，及各先發過1場的廖乙忠及呂彥青。

中信洋投3本柱中仍屬連2年奪下16勝的德保拉最為穩定，今年出賽6場都是優質先發，拿到2勝0敗，1.71的防禦率及1.02的WHIP都是聯盟前2名；8場先發奪下4勝的象魔力也不遑多讓，2.15的防禦率及1.09的WHIP也都在聯盟前4名，不過相較於德保拉，象魔力的主要問題是在投球局數，8場先發僅有3場投完7局；至於泰迪，近1個月的4場先發有2場優質先發，僅有1場投超過7局，被安打數也過多，近況不像其他兩名先發那樣穩定。

德保拉今年的投球內容仍然十分優異，防禦率及WHIP都排在聯盟前兩名。 聯合報系資料照片

去年投出12勝的鄭凱文，本季表現仍算平穩；5月中生涯首度嘗試先發的吳哲源，在對統一的2場都是優質先發，且都拿到勝投，如果對其他隊也能維持這樣的表現，應該能成為中信的第5號先發；在4月中先發大爆炸之後就轉到中繼的呂彥青，可能要觀察他回到球場後的狀況，綜合以上，中信的先發投手輪值仍有補強的空間。

牛棚就是中信比較令人頭痛的地方了，陣中就數據來看較佳的後援投手僅有楊志龍、陳柏豪、廖乙忠及李振昌4人，但廖乙忠的防禦率雖只有2.63，WHIP卻是偏高的1.32，主因是控球不穩，將近2局就會投出1次保送；楊志龍則是在近3場後援都被打出安打，有兩場失分；就連終結者李振昌在今年的投球內容也不若往年穩定，本季的防禦率超過3，WHIP也是加入中職後最高的1.29；表現最佳的反而是陳柏豪，他在4月15日對富邦丟掉2分自責分後，相隔13天才再登板後援，之後的4場比賽只被打出1支安打且未失分，可以說是中信目前最穩定的牛棚投手；吳俊偉、謝榮豪及官大元這幾名主力牛棚投手，今年的投球內容則跟去年相比有非常大的落差，也是造成中信本季牛棚戰力吃緊的最大原因。

牧田和久尚未來台，最快也要到7月才有可能在一軍出賽，林威助總教練日前表達有讓他試試看先發的想法。 聯合報系資料照片

擁有豐富日美中繼資歷的牧田加入，如果他能維持過去的投球內容，那對中信的牛棚戰力當然會有明顯的幫助，要轉任先發的話，他在生涯初期有超過百場的先發經驗，相信也對先發調整有一定的熟悉度，只不過他能否對中信做出實際的貢獻仍有幾個問題待解，一是他預計月底才會抵台，加上隔離、訓練、二軍出賽等時間，最快也要到7月才能上一軍；二則是又回到他的洋將身份，在3名先發洋投都有聯盟王牌等級的表現的情形下，牧田在一軍有多少出賽機會，可能趁上半季結束前上來測試一下，之後就如同林威助總教練所說的，除非3洋投有狀況，才輪得到牧田出賽，也就是買個保險的意思，只不過對牧田來說，如果遲遲無法等到一軍出賽機會，那就只是成為另一個比較有名氣的高野圭佑而已了。