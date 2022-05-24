角色球員出頭天 來自勇士特別的球隊文化

西區決賽獨行俠應該沒戲唱了，勇士的確與眾不同。勇士對獨行俠七戰四勝系列賽G3，勇士客場109：100力克獨行俠，勇士系列賽取得3：0領先，只要再贏一場就能晉級總冠軍賽。

G3小牛只靠三名後衛唐西奇、丁威迪、布朗森輪流單打得分，唐西奇第四節再度開啟無雙模式，對抗勇士團隊合作。儘管唐西奇狂砍40分、11籃板，小牛三衛合力砍進86分，但小士還是拿勇士毫無辦法。

勇士核心主力夠穩，柯瑞31分、11籃板，前鋒維金斯27分，射手湯普森19分。角色球員出頭天，後衛普爾10分，中鋒魯尼9分、12籃板、4助攻，菜鳥後衛穆迪連續第二場被勇士教練柯爾送上火線當奇兵，擔任防守工兵有板有眼，打得叫人服氣。

勇士不論是先發還是替補球員，都能在攻守兩端找到自己該做的本份，這讓苦撐獨行俠戰局的唐西奇(左)招式用盡也無力回天，他恐怕是非常羨慕柯瑞能有這麼多好隊友。 美聯社

勇士幾名一線替補角色球員包括前鋒伊古達拉傷停，系列賽迄今還沒辦法上場，前鋒波特上半場傷停，後衛裴頓上個系列賽被灰熊前鋒布魯克斯犯規打傷迄今，還沒辦法重回火線。但勇士教練柯爾還是能把二線、三線替補擺上火線，擔任改變比賽奇兵，扮演犧牲打，甚至做為防守工兵。勇士角色球員出頭天，每一個都能發揮作用，打得有模有樣，信心十足，真不是蓋的。

勇士是一支很特別的球隊

柯爾執教勇士八年，為勇士打造勇士文化，球隊王牌球星夠穩，核心主力無私，角色球員充滿信心和團隊意識，一、二線替補能勝任各種角色，打出最高效率，這也是勇士團隊戰力深不可測主要能量。

魯尼：先發中鋒魯尼曾經因為沒有拉開空間能力，容易被對手形成「錯位」單打，速度、防守、進攻能力跟不上，一度失去先發，甚至跌出輪換。但今年季後賽魯尼重新回到先發陣容，灰熊G6抓下22個籃板球，對獨行俠G2打出21分、12籃板明星中鋒表現，幫助勇士贏下多場關鍵比賽。

魯尼(中)在例行賽雖然全勤出賽，球迷卻幾乎感受不到他的存在。但他在季後賽挺身而出，打出藍領中鋒的價值！ 美聯社

普爾：從替補變先發，普爾的投籃、外線、高效得分完美取代尚未歸隊湯普森。但普爾還是能輕鬆重回替補，扮演勇士最佳第六人，打出高效進攻，改變比賽節奏，幫助勇士屢過險關，成為柯瑞最關鍵幫手。對獨行俠系列賽前兩戰，普爾從板凳上來，場均22分，這就是柯爾用人、出牌實力，也是柯爾執教功力。

小裴頓：小裴頓預估最快也要總冠軍賽才能回歸，裴頓是勇士角色球員出頭天的代表人物，他也是勇士文化最佳代言人。

波特：波特在勇士板凳打出不亞於當年伊古達拉的效率和作用，三分夠穩，防守夠好，效率奇高，上場時間不拘，角色、功能完美，他203公分身高和多功能替補，有防守、有三分、可以當奇兵，簡直就是柯瑞用兵如神經典之作。

波特平常可以當做苦力工具人，但球隊需要他時，也能跳出來當做閃電奇兵，並且殺得對方措手不及！ 美聯社

畢耶利察：季後賽這名206公分前鋒長人跌出輪換，因為他球路偏軟、防守速度都跟不上。但例行賽畢耶利察是輪換主力之一，他隨時能被柯瑞放進主要輪換，甚至做為奇兵上場，總冠軍賽或許我們就能看到柯瑞的出牌和執教用人思維。

庫明加：NBA大菜鳥前鋒庫明加跟畢耶利察一樣，例行賽是輪換主力，但季後賽幾乎跌出輪換，還有幾場被柯瑞擺上先發，頂替魯尼，替代格林。庫明加爆發力十足，速度體能一流，但經驗太嫩是致命傷。不過庫明加隨時都會被派上場，當作奇兵和改變比賽犧牲打。

庫明加(中)是勇士本季例行賽的重點培養新人，但因為經驗太嫩，在季後賽打得險象環生，總教練柯爾因此較少重用他，但還是會適時給他建立信心的機會。 美聯社

達米恩李：柯瑞妹夫，196公分射手達米恩李季後賽一直沒有固定位置和角色，柯瑞經常會不定時讓他上場，試防守功力，試試三分手氣，其實李並沒有打不好，他上場時間和表現都很平凡，但柯瑞一直在嘗試，不是因為他是柯瑞妹夫，而是他的防守、三分外線和團隊功能性都得到教練信賴。

勇士文化是柯瑞八年來一手打造，今年西區決賽獨行俠拿少了三名主力替補傷兵的勇士沒辦法，這是柯瑞執教功力和用兵如神的完美展示。角色球員出頭天，勇士與眾不同又特別球隊文化，精華盡在其中。