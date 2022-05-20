詹皇老了、保羅累了 閃亮新黃金世代全力搶灘

湖人前鋒詹姆斯老了，但還不會退位，太陽後衛保羅也老了，但他告訴大家油箱還有油，明年捲土重來，保羅兒子約剛被獨行俠淘汰的保羅去健身房，為新賽季開始努力準備。

老將即使不退，NBA一代新人頭角崢嶸開始搶灘，歷史正在翻頁。2021-22年度新人第一隊暴龍前鋒巴恩斯、騎士前鋒莫布里、活塞後衛康寧漢、火箭後衛格林、魔術前鋒華格納都像未來精英，五年後將是2000年梯隊「黃金世代」。

38歲詹姆斯和湖人隊無緣季後賽，甚至連附加賽資格都沾不上。詹姆斯儘管數據、表現還是超強，今年場均30.3分、8.2籃板、6.2助攻毫無退化跡象，但意外傷病還是讓詹姆斯不得不服老。

37歲的詹姆斯(中)球技尚未衰退，但他還是受到年紀的影響，受傷頻率變高，恢復速度變慢，本季僅出賽56場，在場邊觀間的時間越來越多。 歐新社資料照片

37歲保羅被視為NBA當代「奇蹟」，過去四年帶領三支不同球隊打出隊史高峰，火箭距西區只差臨門一腳，雷霆意外重生，太陽近兩年完全靠保羅領袖魅力和帶隊，上季打進總冠軍賽，今年打出隊史64勝最佳紀錄。

欣賞老詹顛峰表演球迷當然還有，但見證詹姆斯東山再起，帶領湖人再度奪冠的目標肯定愈來愈薄弱。期待保羅表演魔術般帶隊能力球迷肯定不少，但36歲保羅爭冠未能成功，37歲保羅再度體能耗盡無力回天，倒在季後賽第二輪，38歲保羅還剩下多少油料、法力帶隊爭冠，肯定非常有限。

保羅今年有神奇的表現，帶領太陽打出聯盟最佳戰績，勝率高達7成80，但可惜到了季後賽第二輪燃料完全用盡，再次與總冠軍無緣。 美聯社

34歲杜蘭特倒下，他還是那個死神，得分第一王牌，但孤軍無力，時間老人正在召喚NBA門面球星走進歷史。現在站在NBA中央舞台除了34歲柯瑞，就是NBA中生代王牌泰托姆，33歲巴特勒和23歲唐西奇。

一代新人正在迅速搶灘，展現耀眼天賦和非凡能力，他們可能很快在2-3年內接班，最慢4-5年就有機會登上中央舞台成為全球焦點。

211公分騎士中前鋒莫布里是NBA未來球隊棟樑長人典型。莫布里有速度、會投籃，擁有先天柔軟跳投手感，除了人高手長，投籃在水準以上，莫布里最難得的天賦是對防守的直覺和判讀能力，那是大學籃球最難教，進入NBA最難學，也需要最多時間犯錯、學習、累積經驗的「生存本事」和「爭冠法則」。

莫布里（右）在年度新人王之中以些微比分敗給敗巴恩斯，但他擁有優異的投籃技巧與籃球天賦，未來有機會成為頂尖的NBA球星。 美聯社

莫布里菜鳥球季就能獨當一面，擁有天生防守嗅覺，一對一對位、協防、場上空間感絕佳。騎士今年一整季都能擺上大個子陣容，甚至先發「三塔」，莫布里多功能性和速度，可以扮演最後一道防線，能打擋拆，還可以拉開空間至為關鍵。

198公分活塞前鋒康寧漢是NBA「控球前鋒」未來典型。活塞把康寧漢定位為控球後衛，我倒覺得他更像198公分詹姆斯，「控球前鋒」球技全能，可以控球、創造機會，能打小前鋒衝鋒陷陣，能扛大個子當大前鋒用。

狀元郎康寧漢在新人王票選只獲得第三名，但並非表現不如預期，而是巴恩斯和莫布里表現太好。康寧漢與年輕的活塞隊友們獲得大量的磨練機會，球隊以他為控球前鋒當作核心，二到三個球季之後，活塞可能會有驚人的進步。 路透社

康寧漢現在就是投籃太差，進攻選擇和出手都不好，影響他的輸出和場上作用。他要做太多事，既要控球、為隊友創造機會，還要組織、控制比賽節奏，又要防守、協防、拉籃板。但這一切都是養分，康寧漢經過一個夏天苦練，他會進化到讓人吃驚。

當選年度最佳新人201公分巴恩斯則是NBA現代小球前鋒典型。巴恩斯樣樣通，但還是樣樣鬆，進攻、防守、擋拆、控球、籃板、低位什麼都會一點點，但都不精，也很粗糙。巴恩斯需要提升控球能力和投籃，他或許不正統，但有機會成為獨當一面的球星。

巴恩斯雖以全方位的表現獲得年度新人王，但在各方面都不夠好，未來的發展反而需要擔心，需要在得獎之後努力精進，球技才不會太早停滯。 歐新社資料照片

193公分火箭鋒後衛格林是飛人型射手，體能勁爆，擁有出色飛行能力和爆發力。但投籃不精，持球技藝也不細膩，可塑性和進步空間都很大，未來還是可以期待。

208公分魔術小前鋒華格納中規中矩，他的球技、質感比巴恩斯稍好，射程更遠，身高又有優勢，就是性格太溫打球太正規，霸氣不足，還缺細膩。像華格納這樣的天才型小前鋒NBA很多，只是真正能打出來，成為獨霸一方王牌人物，還需要再進化、更狂妄、更努力。

NBA年度新人第一隊精英都在20歲以下，菜鳥球季也都展現美好未來和發展模版，今年綻露頭角，明年搶灘，後年就有機會成為聯盟一號人物。

江山代有才人出，一代新人換舊人，NBA黃金世代還沒退位，中生代開始卡位，新生代球星已經開始搶灘，NBA行銷包裝確實很有一套，2000年世代新星各具特色和功能性，同樣給人滿滿期待。