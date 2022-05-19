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中職／富邦悍將若繼續墜落 不如就讓教練團大膽啟用新秀

聯合新聞網／ Dennis
陳威志出任富邦悍將一軍打擊教練，換教練後首戰即打出一場驚奇之戰。圖／富邦悍將隊提供
陳威志出任富邦悍將一軍打擊教練，換教練後首戰即打出一場驚奇之戰。圖／富邦悍將隊提供

5勝23負的富邦悍將過去一段日子真的很糟，不僅打擊熄火、守備出包，再加上敗多勝少成績，休息室氣氛可想而知。為了應映近期打擊不振窘境，富邦高層也做出對策，於本週互換一、二軍打擊教練。沒想到，換教練後首戰即打出一場驚奇之戰。在面對去年才升一軍味全龍，悍將最後竟上演打擊逆轉勝，並終結了6連敗，看似換了打擊教練即出現成效，但是不可否認，悍將整體問題並沒有解決。

一、二軍打擊教練對調在國內外職棒並非罕見，特別是富邦悍將。因為過去四季，富邦悍將每季都使用相同調度換手氣，且都有得到一定得成效，可是如果真是如此，洪一中總教練如今仍然會是悍將主帥，而邦迷就不會再次看衰這次調度。

老實說，富邦悍將問題，相信所有球評知道、死忠球迷也知道，但好似只有管理階層不知道而已，又或許是知道可是不願意做出改變。

邦悍將歷屆陣容不論是先發球員或是教練團幾乎都是目前台灣棒壇內赫赫有名明星級人物，只可惜成績始終差強人意。 富邦悍將提供
邦悍將歷屆陣容不論是先發球員或是教練團幾乎都是目前台灣棒壇內赫赫有名明星級人物，只可惜成績始終差強人意。 富邦悍將提供

眾所皆知，自從富邦集團接手犀牛並改名悍將後，不惜重金資本，不管是場裡場外都為經營這支球隊投資不少心思與資源，也的確帶動了職棒看球環境與職棒球員待遇提升。而富邦悍將歷屆陣容不論是先發球員或是教練團幾乎都是目前台灣棒壇內赫赫有名明星級人物，只可惜成績始終差強人意，成軍多年一直都與冠軍無緣，甚至多在聯盟後段班徘徊。

然而就在資源到位，又不受傷兵所苦，兵強馬壯悍將理應大有逐鹿中原之勢，卻為何總是打得讓人看有氣無力？因此富邦悍將球隊內部問題就成為主導一切成敗關鍵所在。管理階層對於明星級球員迷思，再加上球隊中老將並未能出現如彭政閔般，總是能夠以身作則的領袖人物，因此球隊難以在其他各隊成功換血後加以抗衡。

此外，現今悍將就如上個世紀90年代初期洋基隊翻版，當年洋基老闆積極參與球隊內人事與調度，以致球隊離心離德，球隊成績更是慘不忍睹。直到洋基老闆痛定思痛把球團經營大權交給專業經理人處理，徹底退出球隊調度與決策後，才開始有了90年代後段至千禧年間洋基盛世。如今的富邦能否依樣畫葫蘆？

陳真本季一軍首度亮相，以2安打貢獻3分打點，包括一發兩分砲。 圖／富邦悍將隊提供
陳真本季一軍首度亮相，以2安打貢獻3分打點，包括一發兩分砲。 圖／富邦悍將隊提供

富邦如今早已現身泥沼，在上半季已經打完一大半的同時，不如就讓教練團大膽啟用新秀人才測試近年來於二軍養成成果，就如近日為球團建功的陳真就是很好例子，也許還是發現不少驚奇。要不然，邦迷對於今年期待與回憶，就只剩下富邦Angels在場邊美麗倩影了。

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