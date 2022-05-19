獨行三俠力抗浪花三兄弟 阻擋勇士的一波流是關鍵

獨行俠經歷了季後賽第二輪打的搶七大戰，擊敗去年西區冠軍的太陽後，將要繼續帶著這份驚奇與不被看好的前景去面對另外一道西區高牆的勇士。上一輪獨行俠已經向世人證明沒有甚麼不可能，在2比3落後的情況下，團隊永不放棄的堅韌意志，硬是二連勝把聯盟第一的太陽打下去，讓許多專家、媒體預測都被打臉。

一支球隊在唐西奇(Luka Doncic)的帶領下就是這麼驚奇，無論是國家隊或是獨行俠，絕不能低估擁有微笑唐西奇的球隊。但是獨行俠能否複製2011年被看扁的情況下，卻一路過關斬將最終奪得總冠軍的劇本呢？說實在很困難，這個挑戰可能比上一輪要擊敗太陽還艱辛。對到太陽，只要封鎖住保羅的穿針引線，不要讓他恣意遊走肘區的耍球跳投，基本上就去掉太陽爆發的大半可能。

然而，面對勇士不單單是封鎖柯瑞(Stephen Curry)這麼簡單，勇士擁有多項進攻武器，最擅長的便是一波流的連續追擊打垮對手信心。他們擁有湯普森(Klay Thompson)、波爾(Jordan Poole)、維金斯(Andrew Wiggins)能夠在短時間內連續得分的能耐，同時還有個團隊攻守靈魂的麻煩人物格林(Draymond Green)。

獨行俠卯上勇士必須比對太陽有著更多變化性與即時調整的作戰策略，避免球賽單節中被勇士一波高潮連擊就帶走。

勇士並非牢不可破 失誤過多可能成為破綻

勇士的攻擊是又快又急，但發生大量失誤的機率也是很高，同時也要小心被緊盯之後失去節奏的得分困境。 美聯社

志在重返榮耀的勇士，睽違兩年後再度踏進西區決賽舞台，也是目前奪冠賠率第一的大熱門，但他們並非牢不可破。季後賽第二輪勇士雖然是六戰解決掉灰熊，但球賽中灰熊長時間的領先不可忽視，而且還是在灰熊沒有球星莫蘭特坐鎮的情形下，勇士打得毫不輕鬆。

勇士上一輪在領先的優勢中，節奏打得很快很急，團隊因此發生很多leading pass的非受迫性失誤，面對到轉換速度更快、進攻火力更兇猛的獨行俠，過多失誤的產生殺傷力將比預期中更大。

獨行俠能對格林的傳球策應做到多少干擾，阻斷勇士串聯角色，甚至讓格林在情緒上失控，都有助於降低勇士團隊的多點開花，浪花三兄弟同場連線的可能。

獨行俠須貫徹壓迫防守 避免勇士一波流爆發

獨行俠在上一輪對太陽時防守到位，同時包夾戰術奏效，在對勇士系列戰可能需要花費更大的心力才能擋住對手的海嘯級攻勢。 美聯社

上一輪要不是柯瑞在第四戰決勝節獨拿18分而逆轉球賽取得聽牌勝，勇士團隊合作效益還不如灰熊。第五戰勇士攻防一瀉千里，前三節最落後55分，終場輸了39分，徹底被灰熊擊潰。

關門的第六戰，前三節雙方互有拉鋸，就算是第六戰湯神上身，仍無法擺脫灰熊糾纏，這代表勇士並沒有想像中完美。 勇士是靠著第四節公務員維金斯打卡上班，單節雙位數的高效貢獻，以及柯瑞最後的三分連發才鎖定住西區決賽門票。但勇士眾球星就是有這能耐能在存亡危急之秋跳出來，進而帶動團隊爆發正是勇士最可怕的所在。

面對勇士的快速傳導，獨行俠必須貫徹壓迫防守，拿出像是對上太陽時的侵略性，只要保羅、布克一拿到球就會有兩名球員伺機包夾，即使面對身材高大的艾頓也是如此，靠著包夾與在下三路的干擾，讓對手的大個子無法輕鬆以身材輾壓。對上勇士也是一樣，獨行俠設法利用更多的身體干擾，協防包夾，甚至更多的換或不換防的溝通，阻斷他們習慣的傳球線與進攻套路，就有機會贏球。

上一場狂抓22籃板的魯尼(Kevon Looney)，替勇士製造許多二波進攻機會，獨行俠必須小心在不是強項的籃板保護上所存在的潛藏風險。第二輪系列賽後半段獲得主帥基德信賴的尼利基納(Frank Ntilikina)扮演防守組成效不錯，西區決賽可以多利用這點去做為後場專職大鎖之用。

而前場雙3D球員，季後賽三分球命中率38.9%與42.2%的布拉克(Reggie Bullock)、芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)的影響力也會相當巨大，就算沒有了手感，也要他們在防守端牽制格林、維金斯、湯普森。

本季對戰獨行俠佔上風 不怕與勇士對轟

在對太陽系列賽的G6和G7兩戰，獨行俠替補後衛丁威迪(左)都扮演殺手角色，三分球都是7投5中。 美聯社

本季例行賽兩隊交手，獨行俠3勝1負佔了上風，下半季調整陣容以來，兩三月接連漂亮拿下勇士，加上季後賽前兩輪的統計數據，在進攻上獨行俠是不怕與勇士隊轟的。 季後賽獨行俠場均以命中率38.5%命中15.5顆三分球排名第一，單場正負分也稍優於勇士。

獨行三俠唐西奇、布朗森(Jalen Brunson)、丁威迪(Spencer Dinwiddie)三人都能夠持球自主創造進攻，特別是布朗森、丁威迪近況特好，大大減輕唐西奇的壓力與體能負荷，讓唐西奇在決勝節接管戰局時能維持住攻守效率。 矮小刁鑽的布朗森有當年暴力鴨巴瑞亞(JJ Barea)的味道，丁威迪扮演的第六人則提供重要的板凳火力，有假替補真先發的重要作用性在，兩人是獨行俠走到西冠的大功臣。

至於最重要的核心唐西奇，基本上勇士沒有人能一對一阻擋他的輾壓，他就連背框單打太陽七呎大個艾頓都是照吃不誤。唐西奇超乎常人的抗壓性，第七戰面對太陽，幾乎每進一球臉上總是露出不好意思，我又進了的笑容。上一輪唐西奇一個人的得分、助攻、籃板、抄截，比太陽各項數據領跑的先發四人都還要多，這是非常誇張的成就。

歷經前兩年季後賽的淬鍊，他的沉著冷靜，與球賽創造力是絕無僅有的天才。勇士要如何減輕唐西奇帶來的傷害，無疑是一大難題，特別是球隊在後場、鋒線上也都有傷兵的情況下。

季後賽經驗豐富 柯爾的回歸成勇士利多

勇士主帥柯爾(左)在對灰熊系列賽時因確診而缺席比賽，由助教布朗(右)代班拿到西區冠軍賽門票，他在西區冠軍賽時將回到場上，勇士在他的調度之下應該能打得更為流暢。 美聯社

在獨行俠過了太陽的試煉後，西區冠軍戰變得很難預測，獨行俠的球風與身材都和勇士接近，對戰數據看來獨行俠也不輸，而且你還不知道唐西奇無極限的影響力還能帶來甚麼驚奇。

至於勇士則是贏在更豐富的大賽經驗，主力配合更久的奪冠默契，要比球星，柯瑞、湯普森也不無可能再有封神級表現率領球隊向前，主帥柯爾甚麼時候能歸隊執掌兵符也會決定勇士在臨場的調度、戰術執行的變化與順暢度。

獨行俠以充滿熱血、沒有壓力的挑戰者姿態去迎擊相當被看好的勇士，很期待這個令人血脈賁張的系列賽能打到第七戰才分出戰果。基於勇士西區決賽主場優勢，決勝期掌管戰局的控場經驗，不分軒輊的前提下，我傾向勇士最終出線，但我期待獨行俠能帶來更多不可思議。

賽前預測：勇士4勝3敗晉級

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