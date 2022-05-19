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強勢總教練vs.團隊凝聚力 熱火想壓過綠衫軍沒那麼容易

聯合新聞網／ 周汶昊 Wen-hao Chou
東區冠軍戰首場比賽熱火以11分之差打敗塞爾蒂克，他們在主場練兵多日，以逸待勞自然享有優勢，但想要就此一路強行壓制塞爾蒂克而輕鬆晉級總冠軍戰，恐怕是不切實際的幻想。 美聯社
東區冠軍戰首場比賽熱火以11分之差打敗塞爾蒂克，他們在主場練兵多日，以逸待勞自然享有優勢，但想要就此一路強行壓制塞爾蒂克而輕鬆晉級總冠軍戰，恐怕是不切實際的幻想。 美聯社

東區冠軍賽第一戰，巴特勒（Jimmy Butler）獨拿41分，帶領熱火在第三節打出39比14的大反擊，一舉逆轉落後的戰局而贏下比賽。以防守著稱的兩隊，都因為傷兵問題而暴露出防線弱點，熱火雖然取得先手，但接下來的系列賽想要就此壓過塞爾蒂克，仍是有很大的難度。

對戰塞爾蒂克，熱火的最大優勢就是經驗值。熱火兩年前才打過總冠軍賽，除了巴特勒之外，阿德巴約（Bam Adebayo）、赫洛（Tyler Herro）和羅賓森（Duncan Robinson）這三大年輕主力都在那時打出升級表現。今年又加入有奪冠經驗的羅瑞（Kyle Lowry）和塔克（P.J. Tucker）。相形之下，清一色以年輕球星為主力的綠衫軍確實顯得生嫩。

除了球員之外，雙方在總教練的較量上，熱火也有更出色的經驗值優勢。史波史特拉（Erik Spoelstra）帶隊14季之中曾五度打進決賽，兩度奪下冠軍，身經百戰的他還從來沒有在東區冠軍戰失手過。相比才是第一年升任總教練的尤多卡（Ime Udoka），兩人的經驗值確實有很大的差異。

史波史特拉自2008年在熱火開始擔任總教練，至今已是第11次帶領球隊進軍季後賽，經驗豐富自然是不在話下。 美聯社
史波史特拉自2008年在熱火開始擔任總教練，至今已是第11次帶領球隊進軍季後賽，經驗豐富自然是不在話下。 美聯社

同樣都是在波特蘭長大，兩人之間也有著多年的淵源。年輕7歲的尤多卡，小時候就是看著史波史特拉從當地高中打到大學。十年前，史波史特拉帶領熱火連續兩年在決賽對上馬刺，那時尤多卡才剛開始擔任助理教練，跟著波波維奇（Gregg Popovich）學習。而波波維奇執教2020年美國代表隊時，這兩人也曾一起加入教練團共事。

尤多卡絕對是名出色的總教練，才能把今年的塞爾蒂克從十名之外一路帶進東決。由於之前的淵源，尤多卡對於史波史特拉更是特別的熟悉，徹底摸熟了對手的對戰思維及套路。然而雙方在實戰經驗上的差距確實不小，對於臨場調度會產生關鍵性的影響。

就以第一戰為例，雙方都有不少主力球員帶傷，熱火少了主控羅瑞，塞爾蒂克則是失去了兩大防守主力霍福特（Al Horford）和史馬特（Marcus Smart）。尤多卡在陣容及戰術的調度上，讓塞爾蒂克取得了上半場的領先。然而，史波史特拉在下半場迅速調整，徹底釋放巴特勒的火力，讓塞隊的防守弱點被無限放大，打得尤多卡措手不及。在被對手壓過去之後，尤多卡數度調整都無法挽回比賽的頹勢。

尤多卡(中)雖然本季是首次擔任總教練一職，但他在塞爾蒂克知人善任，還能讓兩大主將泰托姆(左)和布朗(右)摒棄成見全心合作，在上一輪淘汰衛冕冠軍的公鹿，足以證明他的帶兵功力。 美聯社
尤多卡(中)雖然本季是首次擔任總教練一職，但他在塞爾蒂克知人善任，還能讓兩大主將泰托姆(左)和布朗(右)摒棄成見全心合作，在上一輪淘汰衛冕冠軍的公鹿，足以證明他的帶兵功力。 美聯社

球賽是球員在打，沒有球員在場上的表現，總教練也變不出魔法。不過，在雙方戰力相當的時候，總教練的決策就顯得特別重要，尤其是自家出現傷兵或是對手使出變招，總教練能否及時應變更是關鍵。

舉例來說，羅瑞在今年季後賽因為腿筋傷勢而表現不穩，但史波史特拉可以讓熱火在羅瑞無法上場的時候，仍然打出七勝零敗的戰績。至於隊上的三分射手羅賓森，即使是例行賽的先發主力，若是不適合季後賽的對戰佈陣，一樣按在板凳上不用。

雖然說熱火在總教練及球員經驗上佔優，但塞爾蒂克的團隊組成卻也有其獨特的優勢。綠軍是標準的年輕隊伍，雙探花領銜的七大年輕主力都是在原隊養成，只有霍福特一人從外引進，隊上也只有他一人年資超過10年。全數原生核心的凝聚力，搭配單一老將及其他功能性球員，讓綠軍的體質十分特別。

反觀熱火卻是階級鮮明的多元組合，巴特勒是絕對的領軍老大，搭配羅瑞組成領導中心，其他還有三名年資超過十年的資深球員，加上復出的歐拉迪波（Victor Oladipo），熱火在熟齡層的外援成色十分充足。雖然熱火的原生球員也不少，從阿德巴約到赫洛都擔綱重要角色，但其隊上地位無法和對手的泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）相比。

熱火主將巴特勒(中)在首戰強勢出擊，豪取41分，其中罰球是18罰17中，並有9籃板4抄截和3阻攻，完全展現球隊一哥風範。 美聯社
熱火主將巴特勒(中)在首戰強勢出擊，豪取41分，其中罰球是18罰17中，並有9籃板4抄截和3阻攻，完全展現球隊一哥風範。 美聯社

相形之下，熱火的組成比較有層次，像一支分工細膩的編成部隊；至於成分單一的塞爾蒂克，則是更像一支練了四年的大學球隊，或是透過長期集訓而成的單一代表隊。這兩種的組成方式沒有絕對的優劣，然而，塞爾蒂克在今年的例行賽已經證明了長期練兵的效果。其單一體質的向心力，創造出了特有的球隊文化，也讓他們在下半球季一路往上衝。

長期以來都以球隊文化聞名的熱火，在面對綠衫軍這種新世代文化的挑戰時，確實會有強烈的火花。目前塞爾蒂克最難以抵擋的，就是他們徹底爆棚的信心和凝聚力。先是四連勝橫掃了奪冠大熱門的籃網，又在搶七戰血洗了衛冕軍公鹿，有了這樣強大的底氣，即使首戰失利，綠衫軍依舊有望能夠迅速反彈。

塞爾蒂克在前兩輪超高強度比賽贏得勝利之後，團隊士氣大振，一時的挫敗應該不會影響他們的士氣，反而可能會讓他們更加專注。 美聯社
塞爾蒂克在前兩輪超高強度比賽贏得勝利之後，團隊士氣大振，一時的挫敗應該不會影響他們的士氣，反而可能會讓他們更加專注。 美聯社

擁有強勢總教練的熱火，雖然目前佔有優勢，但想要一舉壓下團隊凝聚力超強的塞爾蒂克，卻不是那麼容易。雙方因為傷兵因素而無法在防守上展現足夠的強度，尤多卡若能找出比對手更好的因應對策，憑藉著綠軍強悍的精神力，下一戰就有機會扳平。

NBA專欄 塞爾蒂克 熱火 泰托姆 歐拉迪波 巴特勒 阿德巴約 赫洛 波波維奇

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