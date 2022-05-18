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雙城漫長等待終有回報 菜鳥游擊路易斯展現狀元身手

聯合新聞網／ 陳志強
藉著明星游擊手柯瑞亞受傷的機會，雙城菜鳥路易斯得以升上大聯盟一展身手，10場比賽就讓人看到這位2017年選秀狀元的無窮潛力。 美聯社
藉著明星游擊手柯瑞亞受傷的機會，雙城菜鳥路易斯得以升上大聯盟一展身手，10場比賽就讓人看到這位2017年選秀狀元的無窮潛力。 美聯社

去年球季，雙城隊對戰運動家屈居下風，交手成績是1勝5敗，但今年局勢翻轉，雙城已取得4勝0敗占上風、取得絕對優勢，誠然運動家陣容大風吹、送走歐森（Matt Olson）、查普曼（Matt Chapman）等主力，開啟重建是主因，不過雙城的陣容也有所明顯升級、彼消此長，例如因為新簽的大咖游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）受傷而獲得登上大聯盟舞台機會的頂級新秀路易斯（Royce Lewis）。

路易斯在昨役單場兩次上壘（安打、保送）後都順利跑回本壘得分，是雙城低比分投手戰最後3:1勝出的關鍵之一。路易斯目前在大聯盟正好出賽10場比賽，打擊三圍是平均以上的0.286/0.306/0.457，無愧昔日「狀元郎」評價。

時光倒轉回2017年，由於雙城在2016年繳出隊史單季最慘戰績（59勝103敗），獲得狀元籤，當時外界認為他們將以補強投手為首務，選擇萊特（Kyle Wright）或格林（Hunter Greene）等人，不過他們卻挑了路易斯，成為跌破眾人眼鏡的大黑馬（此舉與球團能支付首輪簽約金的預算和選手心中的期待也有關聯），路易斯選前的評價風聲亦是名列前茅，攻守都有出色水準，雙城的決定讓他打破學長賀吉斯（Austin Hedges）保持的紀錄，成為JSerra天主教高中校史選秀順位最前面的選手。

2017年選秀榜眼格林今年也登上大聯盟，雖然他是有名的超級火球男，但頻頻被打出全壘打，恐怕還要接受不少震撼教育。 美聯社
2017年選秀榜眼格林今年也登上大聯盟，雖然他是有名的超級火球男，但頻頻被打出全壘打，恐怕還要接受不少震撼教育。 美聯社

路易斯是1990年後的大聯盟第七位「高中游擊手狀元」，前六位是1990年瓊斯（Chipper Jones）、1993年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、2004年布希（Matt Bush）、2005年厄普頓（Justin Upton）、2008年貝克漢（Tim Beckham）和2012年柯瑞亞，十分珍稀。路易斯最突出的能力是腳程速度，經紀人波拉斯談過他印象最深刻的路易斯高中時期表現：「路易斯在滿球數後選掉一記刁鑽的滑球保送上壘，接著連盜二壘和三壘，再靠游擊後方高飛球神奇跑回來得分。」

路易斯的高中教練凱伊（Brett Kay）如此形容他：「他是我看過最優秀的運動員，他享受比賽、把球場當作他的遊樂場。」時任雙城球探長的強森（Sean Johnson）也說：「他就像個磁鐵，所有人都會想圍繞在他身邊，他熱愛打球、投入其中，當你在看球賽時，路易斯絕對會是場上你第一個注意到的球員，不僅笑口常開、擁有正面能量和積極心態，而且他也很懂得保護自己。」

締造高中球員最高簽約金的路易斯不負眾望，選秀過後被分發至新人聯盟，小聯盟生涯首打數就敲出超過400英尺遠的全壘打。第一個完整球季（2018年）就在1A及高階1A合計14轟、28盜附帶0.803的OPS，2019年季中升至2A，球季結束後前往亞歷桑納秋季聯盟「練功」、一舉以0.353打擊率成績單拿下最有價值球員。

路易斯原本就有極快的腳程，在小聯盟更展現打擊上的天賦，逐漸發展成為最容易取得超大合約的全能游擊手。 美聯社
路易斯原本就有極快的腳程，在小聯盟更展現打擊上的天賦，逐漸發展成為最容易取得超大合約的全能游擊手。 美聯社

2020年球季開始前，各大網站都將路易斯排在百大新秀的前十名，種種跡象顯示他準備好大展身手了，可惜小聯盟球季因疫情影響整季取消，2021年開季前又因前十字韌帶撕裂傷（ACL tear）需要動手術、整季報銷，延後升上大聯盟的時間點，幸好復健過程他一直保持正向樂觀，相信他當初選秀過後的雄心壯志：「我相信我能上到大聯盟，我從來不懷疑自己。」

求學時期路易斯的偶像就是當時聲勢如日中天的柯瑞亞，命運的安排讓他們如今成為隊友、更讓路易斯因為柯瑞亞的缺席獲得機會，同樣是狀元的他們私下相互切磋、交流求進步，現年22歲的路易斯目前出賽10場、場場打滿整場（包括一場延長賽），有8場有安打演出，打擊三圍0.286/0.306/0.457，更成為「生涯首轟就是滿貫全壘打」的隊史第二人，名留青史。

成為2017年選秀首輪的前五順位中最晚登上大聯盟的─榜眼格林、探花戈爾（MacKenzie Gore）、光芒麥凱（Brendan McKay）、勇士萊特都已在大聯盟「開箱」過，路易斯用他的實際表現，告訴雙城球團以及雙城球迷：「等待是值得的。」

儘管柯瑞亞即將從傷兵名單歸隊，但路易斯確定會留在大聯盟，且他高中時期、小聯盟時期都有守過外野的經驗，不愁沒有上場空間，相信年輕生猛有勁的路易斯，正要開創屬於他的黃金年代。

路易斯雖然因為傷勢影響了上大聯盟的時間，但他上一大聯盟就有好表現，獲得球隊信任之後，很有機會暫時調動守位進而站穩腳步，並向球星之路邁進。 美聯社
路易斯雖然因為傷勢影響了上大聯盟的時間，但他上一大聯盟就有好表現，獲得球隊信任之後，很有機會暫時調動守位進而站穩腳步，並向球星之路邁進。 美聯社

註：本文數據截至台灣時間5月18日賽前。

MLB專欄 雙城 柯瑞亞

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