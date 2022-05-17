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灰熊打出驚奇團隊籃球 年輕總裁操盤快速完成重建

聯合新聞網 / 陳光立
本季曼菲斯灰熊隊的表現令人耳目一新，即使大將莫蘭特傷退仍能擊敗對手，展現強大的韌性。 美聯社
本季曼菲斯灰熊隊的表現令人耳目一新，即使大將莫蘭特傷退仍能擊敗對手，展現強大的韌性。 美聯社

NBA季後賽打得如火如荼，聯盟也陸續頒發各類獎項。今年曼菲斯灰熊隊打出驚奇表現，例行賽高居西區第二名，年僅33歲的籃球運營副總裁兼總管克萊曼（Zach Kleiman）厥功甚偉，透過選秀、交易等手段，在小加索（Marc Gasol）、康利（Mike Conley Jr.）等離隊後兩年完成重建，如今成為數一數二的勁旅，這篇我們探討一下，灰熊隊為何不容小覷。

今日的灰熊隊非但具競爭力，還有聯盟第二年輕的完整陣容，在缺乏老將經驗、主力控衛時勇奪56勝很不簡單。最為人津津樂道的是，當人們以為灰熊隊是莫蘭特（Ja Morant）一人球隊、僅憑蝦兵蟹將難以前進季後賽時，一群年輕小將卻眾志成城，鏖戰六場讓金州勇士隊嚇一身冷汗。即使最終鎩羽而歸，卻讓全聯盟包括球迷們見識強大韌性，當下一季灰熊隊再叩關季後賽、甚至殺入總冠軍賽，我們也不必訝異，這支球隊本來就很強。

現年26歲的布魯克斯（Dillon Brooks）受訪說：「大家知道灰熊隊每一季都很強大，我們還年輕！其他球隊的陣容正在老化。所以，我們每一年都會來。」傑克森（Jaren Jackson Jr.）說：「這很難解釋，實在太瘋狂了！這化學效應自然而然發生。我們場內、場外均團結一致，會為隊友狀態深表關切，一舉一動無私分享。」

灰熊主將莫蘭特(右)和傑克森(左)全都只有22歲，不但是現在身手了得，未來也都還有成長空間，灰熊下一個球季會進步到什麼樣的地步讓人期待。 歐新社資料照片
灰熊主將莫蘭特(右)和傑克森(左)全都只有22歲，不但是現在身手了得，未來也都還有成長空間，灰熊下一個球季會進步到什麼樣的地步讓人期待。 歐新社資料照片

身為一哥，莫蘭特今年才22歲，有資格在進自由市場前獲一紙 5 年長約，未來幾年帶一群小將向前衝。另外，23歲的貝恩（Desmond Bane）才打第二季，已證明自己是聯盟最優秀的後衛之一，22歲的傑克森合約到2026年，未來幾年可望持續成長。2008年開啟執教生涯的總教練詹金斯（Taylor Jenkins）說：「我從沒看過這種陣容，他們相當特別，板凳上每一位都有能力接管比賽，無論是誰缺席都能補上來，對灰熊隊我充滿希望。」

打造年輕且具競爭力的隊伍，幕後操盤的正是克萊曼。他2015年加入灰熊制服組，2018年僅29歲就成為助理總經理，隔年晉升為總管。與其他球隊不同，克萊曼不迷信具即戰力的大牌球星，而是用首輪第二順位選進莫瑞州大的莫蘭特，接著陸續找進克拉克（Brandon Clarke）、瓊斯（Tyus Jones）、莫爾頓（De'Anthony Melton）、貝恩、傑克森、布魯克斯等新血，出手綁定組成球隊核心。

2018年接掌灰熊籃球運營副總裁兼總管的克萊曼不迷信大牌，透過選秀與交易組建年輕有活力的隊伍，在兩年內快速完成重建。 擷圖自NBA官方推特
2018年接掌灰熊籃球運營副總裁兼總管的克萊曼不迷信大牌，透過選秀與交易組建年輕有活力的隊伍，在兩年內快速完成重建。 擷圖自NBA官方推特

這支平均25.8歲的隊伍，今年表現所向披靡摘56勝，在西區高居第二，即使大將莫蘭特因傷缺陣達28場，其餘成員也能即刻頂上，拿下21勝7敗，且有多達17場勝分來到兩位數，沒有莫蘭特的灰熊隊也能靠團隊防守打爆對手。因此，2021-22季後賽遭勇士隊淘汰的灰熊隊信心爆棚，他們證明無須「超巨」也能奪勝。更恐怖的是克萊曼運籌帷幄，手上握有兩支首輪簽，將在選秀會大顯身手填補戰力，若灰熊隊下一季成為西區龍頭我也不會太意外。

NBA專欄 灰熊 莫蘭特

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