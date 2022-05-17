日職／BIG BOSS的大逆襲 火腿目標本週脫離墊底

上週末日職最令人意外的一個系列戰就是火腿在自家札幌巨蛋對上軟銀的3連戰，對戰前軟銀高居聯盟第2名，火腿則處在墊底的位置，但3場比賽打下來，火腿投手群前兩場比賽都讓聯盟得分能力最強的軟銀1分未得，第3場同樣只讓軟銀得到2分，而打線爆發一舉攻下10分，這是5月、也僅是今年第3次的單場10分以上，就這樣3場橫掃軟銀，火腿取得本季最長的4連勝，4連勝之後，火腿在5月的戰績來到6勝6敗，與3、4月的9勝19敗比較有明顯進步的現象，從團隊攻守數據來看，就能發現不同之處。

即使今年少了3名資深主力打者，但火腿這些年輕球員的整體打擊表現並不比其他隊遜色，團隊打擊率2成30及總得分128分都是聯盟第3，34轟則是聯盟最多，另外32次盜壘也是聯盟第3；進入5月，雖然團隊打擊率降到2成26，與39分的總得分都掉到第4，當然，這幾項打擊數據在5月退步的一大原因就是陣中打擊最穩定的近藤健介，在月初右內斜腹肌拉傷，預計要休2個月左右，但長程火力的9轟及14次盜壘仍維持在聯盟次高，火腿在15日的比賽中發動2次雙盜壘成功，速度也成為該場比賽獲勝的關鍵。

火腿陣中攻擊能力最穩定的近藤健介，在5月初因傷脫離戰線，估計要2個月左右才能重回一軍。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特

2次雙盜壘就有參與的松本剛是火腿今年的進攻發動機，28歲的松本只有在17年站穩一軍先發，交出2成74打擊率、110安打、5轟及33分打點，這也是他至今的生涯年，之後在一二軍載浮載沉，打擊成績也不算好，但今年從開季就維持高檔的打擊表現，3、4月的打擊率高達4成18，還有8分打點及10次盜壘：5月雖然打擊狀況有下滑跡象，仍有3成以上打擊率；近4場他都擔任開路先鋒，16個打數打出8支安打，也跑出4次盜壘，他目前在洋聯打擊率、安打及盜壘都排第1名，是火腿這波連勝的要素。

目前暫居洋聯打擊、安打及盜壘3冠王的松本剛，是火腿目前的攻擊發動機。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特

不過火腿5月能打出5成勝率，且3連戰橫掃軟銀的最大關鍵是在投手的優異表現，開季之初的3、4月，火腿的打擊表現如上所述仍能與其他各隊抗衡，團隊投手防禦率卻高達4.15，其中先發投手是4.30，後援則是3.94，皆是聯盟最差，與其他隊有著很大的落差，進入5月，團隊投手防禦率是2.97，雖然先發投手仍是聯盟第5的3.26，後援則改善到2.43，即使都還排不進前3名，但已經有明顯的進步。

上澤直之的回穩是火腿5月最大的收穫，他3、4月先發6場，不但全敗，防禦率也高達4.91，4月底的2場先發更是大爆炸，所幸進入5月後的2場先發都是優質先發，15局只丟2分，拿下2連勝，重拾王牌身手，搭配表現穩定的伊藤大海、加藤貴之，前3號先發沒有太大問題，老將金子千尋以及去年擔任守護神，在4月底重新被拉回先發的杉浦稔大，2人投球內容雖不算很好，但勉強能撐一下先發輪值。

開季第一個月表現不佳的上澤直之，在5月找回王牌身手。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特

後援部分，吉田輝星在轉任後援後防禦率僅有1.53，其他包括老將宮西尚生、上原健太、石川直也、玉井大翔、古川侑利及新人終結者北山亘基等，在5月同樣都有著優異的表現，是火腿戰績在5月能夠提升的最大關鍵。

當然，火腿還是有不少問題待解決，如打擊方面，在前一個月打出5轟、近3成打擊率的新洋砲艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara），5月出賽10場，打擊率衰退到1成以下，也僅有1轟；第4、5號先發的狀況也有待觀察，但不可否認的是，新庄剛志監督從開季至今，已漸漸了解要怎麼樣帶領這支年輕的球隊，也朝向正面的方向，目前進行40場比賽，戰績是15勝25敗，雖然還是墊底，但距離前面的羅德僅剩1場勝差，在接下來的這一週，火腿隨時有可能展開逆襲，擺脫墊底的惡夢。