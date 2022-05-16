柯瑞亞走人又怎樣？ 太空人菜鳥潘尼亞預約新人王

在談目前美聯新人王最大熱門——太空人新科游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）之前，先把時空倒轉回球季尚未開打的三月。當時為期99天的封館甫一結束，各隊便迫不及待出手爭奪碩果僅存的自由球員，而市場上最大獎——明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）的動向更成了眾所矚目的焦點。此時他的前東家太空人正陷入留與不留柯瑞亞的兩難，老闆克蘭恩（Jim Crane）在封館前已經開出5年1.6億美金的天價試圖說服他留下，但誰都知道「這點小錢」顯然不能滿足柯瑞亞與經紀人波拉斯（Scott Boras）的胃口。最後就在一片驚嘆聲中，柯瑞亞選擇與雙城簽下長度更短但每年都有逃脫條款（opt-out clause，球季結束後可跳出合約成為自由球員）的3年1.05億合約，開始他「打工仔」的球員生涯另一篇章。

匆匆兩個月過去，每當回想起這段歷史，克蘭恩可能都忍不住要暗自竊喜幸虧柯瑞亞拒絕了他們。如今他們有不論攻守表現都更好又更年輕的潘尼亞，最重要的是跟柯瑞亞相比，第一年打大聯盟年薪只有區區70萬的潘尼亞便宜得像是天上掉下來的禮物。

柯瑞亞過去在太空人打了7個球季，不但獲得大聯盟最佳防守獎的白金手套，打擊方面也是火力相當強大。 美聯社

跟業餘時代就赫赫有名、年僅17歲就成為選秀會狀元的柯瑞亞相比，來自多明尼加的潘尼亞高中畢業時並未受到太多注意，直到39輪才被勇士選上，唯一特別值得一提的大概就只剩下他有個當年是紅雀先發二壘手的老爸（Geronimo Pena）。在進入大學繼續磨練球技後，大三升大四的那年潘尼亞的選秀順位上升到第三輪。不過當時太空人看中的是他堪稱全美大學最佳的游擊守備。至於潘尼亞並不起眼的打擊評價，比起當年還沒打過任何一場職業球賽就能擠進新秀榜前30名的柯瑞亞仍不啻天淵之別。

儘管打擊天賦跟起跑點都差人一截，但是潘尼亞的進取心「不會比柯瑞亞少一分」。為了加強打擊火力，一進入職棒潘尼亞就增重9公斤。儘管一開始仍被視為是守優於攻、天花板頂多是後段棒次或工具人，但潘尼亞年年表現都在不斷進步，第二年就鍛鍊出單季35隻長打的中長程火力。即便疫情跟傷勢打斷他的成長，重返球場後潘尼亞的全壘打火力反而開始開花結果，在3A僅打了30場比賽（122個打數）就轟出10發，最終交出的.287/.346/.598打擊三圍成績單更讓他成為季前最被看好的太空人新人。

潛力被看好是一回事，將潛力轉化為大聯盟場上的實際表現又是另一回事。在三月中確定柯瑞亞走人後，今年太空人先發游擊手的大位就等著潘尼亞來接手。所有人都等著看他能不能接下這超級重擔——畢竟離開的柯瑞亞可是去年在MVP票選高居第五又拿下「白金手套」（一年只發給兩聯盟各一位球員的最佳守備獎項）的現役最佳游擊手之一，而太空人又是剛拿下五年內第四座西區冠軍、去年再次打進世界大賽（而且這次他們全憑實力），本季依舊被看好有問鼎實力的超級強隊。潘尼亞能在多大程度上接下柯瑞亞留下的重擔，很可能就是太空人能否再次進入季後賽甚至奪冠的關鍵。

結果潘尼亞非但沒有令人失望，甚至做得比任何人所能想像的都好。從春訓起他就有了一個好的開始，8場熱身賽交出打擊三圍.350/.381/.700的佳績，也讓總教頭貝克（Dusty Baker）吃下定心丸。開幕賽來到安那罕作客天使主場，潘尼亞的大聯盟生涯首戰「十分幸運地」碰上大谷翔平。結果不出所料，兩次打擊都以揮棒落空三振作收。不僅如此，守備時潘尼亞還發生一次傳球失誤。唯一值得安慰的是九局下他穩穩接住二壘手亞土維（Jose Altuve）的傳球並閃電出手，完成一次漂亮的再見雙殺。

潘尼亞(左)原本被認為是防守優異的游擊手，但想不到他在打擊方面竟然能有快速的進步。 美聯社

好戲永遠在後頭。隔天潘尼亞的老爸老媽來到現場，在父母的「加持」下潘尼亞二局上生涯首安就開張。而這一天全場最令人振奮的時刻發生在七局上，正當父母接受記者訪問之時，率先上來打擊的潘尼亞一棒轟出大聯盟生涯第一發全壘打。潘尼亞的驚天一擊還開啟了太空人這一局綿延不絕的攻勢，狂轟濫炸打完一輪後二度上場的潘尼亞又錦上添花補上一隻二壘打。

或許是這場比賽為他建立了信心，潘尼亞隨後一週之內又兩度演出單場三安打。雖說四月最佳新人未能到手（頒給守護者外野手史提夫．關（Steve Kwan）），但不論是全壘打（4隻）、得分（13分）以至於0.9的勝場貢獻值（WAR）潘尼亞都位居所有新人第一。進入五月他更越打越順手，連續九場有安打（目前尚未中斷）後，打擊三圍大幅提升到.276/.339/.514。與此同時他一向深受好評的守備也持續保持穩定，目前潘尼亞的出局製造值（OAA，統計野手比平均多製造多少出局數）在所有游擊手中排名第五。攻守俱佳的潘尼亞如今已不僅是新人中的佼佼者，更成為聯盟中最出色的球員之一。他的WAR高居全聯盟第6，能排在他前面的只有馬恰多（Manny Machado）、楚奧特（Mike Trout）、賈吉（Aaron Judge）、亞瑞納多（Nolan Arenado）跟拉米瑞茲（Jose Ramirez）這些超級大咖。

潘尼亞在大聯盟的前30場出賽就擊出6支全壘打、20分打點，打擊率.276、長打率.514也都相當不錯，讓他成為美聯新人王的大熱門。 美聯社

美中不足的是，就在上週作客雙城的比賽中，又一次單場三安打的潘尼亞在跑壘時不慎弄傷膝蓋，最近幾場比賽只能作壁上觀。無獨有偶地，被他接班的柯瑞亞也在前一週傷了手指，如今還躺在10天傷兵名單上。而且此前柯瑞亞表現欠佳，.693的OPS不但不及潘尼亞的.853，跟生涯平均.832也有一段距離。不過身為前輩的柯瑞亞從未視潘尼亞為對手，相反地，從去年開始柯瑞亞就不時找機會指導這位小老弟。因為他深知未來很有可能會接下他位置的潘尼亞有著大好前程，而柯瑞亞也絕不吝於幫他一把。

當年柯瑞亞在拿下新人王後飛黃騰達，不但成為太空人的中心台柱，又幫助母隊成為季後賽甚至是世界大賽的常客。如今他後繼有人，太空人又迎來已是新人王大熱門的潘尼亞。在太空人球迷的心目中，潘尼亞已隱然成為自家球隊走出太鼓門（spygate）醜聞重新出發的未來之光。將來他能否跟柯瑞亞一樣在游擊位置上持續發光發熱，幫助太空人走向另一段全盛期，確實值得我們多加觀察。